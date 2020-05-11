Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Статистика по коронавирусу в России и мире на 13 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

Спорт-Экспресс03:50

Новый «рекорд»: в России выявили 11,6 тыс. случаев коронавируса

Росбалт11 мая в 03:50

В России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса

Эхо Москвы04:05

13 мая: в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса, 96 смертей

Весьма03:35

В России выявлено 10 899 новых случаев COVID-19

Газета.Ruвчера в 03:41

В России выявили 11 656 новых случаев COVID-19

RT на русском11 мая в 09:44

В России за сутки выявили 10 028 случаев заболевания COVID-19

Известия03:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 07:39, Ашберн
Общество

Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ

Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
455
Технологии

Глава Mail.ru вложился в разработчика 3D-персонажей «Игры престолов»

CNews 07:16
Политика

В Госдуму внесли поправки о голосовании на выборах дистанционно

В Госдуму внесли поправки о возможности голосовать на выборах и референдумах в России дистанционно.
RT на русском 06:44
127
Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

REGNUM 07:15
15
Политика

Путин рассказал, что портал госуслуг не справился с объемом заявок на выплаты на детей

Президент России Владимир Путин не доволен работой портала госуслуг, который не справился с большим количеством обращений на выплаты на детей в первый день.
ТАСС 07:22
Происшествия

«Ленэнерго» обыскивают из-за пропажи миллионов на «Зенит Арене»

Стадион "Газпром Арена" (ранее "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM "Идут обыски", — лаконично сообщили в "Ленэнерго".
REGNUM 07:05
10
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
78
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
1,3K
Общество

Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM вчера в 10:34
159
Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
629
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

RT на русском вчера в 16:57
5,3K
Общество

В российских больницах зафиксировали 400 очагов коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 400 очагов коронавируса возникло в больницах, из-за чего туда опасаются приходить пациенты.
РИА Новости 06:39
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
732
Здоровье

Почти 100 тысяч саратовских семей могут получить по 10 тысяч «детских»

Как и обычно, Надежда Матвеева рассказала о ситуации с распространением COVID-19 в мире и в России, а затем доложила о положении дел в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 05:27
Происшествия

Мигранты устроили сходку у консульства Узбекистана в Петербурге

Мигранты собрались у здания консульства Узбекистана в Петербурге. Они пытались узнать информацию о чартерных рейсах на родину.
РЕН ТВ 07:21
1
Общество

В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
2,8K
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
69
Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru вчера в 08:14
202
Технологии

Sony продала 110 миллионов PlayStation 4 с 2013 года

За четвертый квартал этого года было продано 13,6 миллиона консолей PlayStation 4 и PS4 Pro, что довело общие показатели продаж с 2013 года до 110,4 миллиона.
Матч ТВ 05:48
3
Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
6
Экономика

Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина

Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
3
Происшествия

Обвиняемому в убийстве Лизы Киселевой продлили арест

Регион 64 04:39
Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос 11 мая в 14:09
326
Общество

Выявлена мошенническая схема с ваучерами за отмененные авиарейсы

ВТБ выявил новую мошенническую схему с ваучерами на отмененные авиационные рейсы.
Московская перспектива 05:35
39
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
722
Здоровье

962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
1K
Общество

Санатории Краснодарского края откроются с начала лета

Санатории Краснодарского края откроются с начала лета Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о возобновлении с 1 июня работы курортных объектов, имеющих лицензии на медицинские услуги, при условии сохранения стабильной эпидемиологической обстановки в регионе.
Коммерсантъ вчера в 13:39
774
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
3K
Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
468
Политика

Варшаве напомнили, что «Освенцим находился в католической Польше»

Месседж Польше из Италии: не лицемерьте Журналист одного из итальянских телеканалов Энрико Ментана заявил о том, что "лагерь Освенцим находился в католической Польше, а сам Гитлер был крещеным и конфирмованным католиком".
Pravda.Ru 06:15
Главное