Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил корректно обращаться с задержанными в республике россиянами, которых Комитет госбезопасности страны считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Подозреваемый в стрельбе из автомата под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Морской набережной в Санкт-Петербурге задержан, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется в 80 субъектах Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.