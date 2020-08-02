Режиссер Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»

Режиссер Дэвид Кэмерон устроил показ для своей съемочной группы, на котором показал три сцены из "Аватара 2" с готовыми визуальными эффектами от Weta Digital.