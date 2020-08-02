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BFM.ru
BFM.ru

В России выявлено 5427 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб в своем телеграм-канале.В источнике
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BFM.ru

В России выявлено 5427 новых случаев коронавируса

BFM.ru03:35
Моя Москва.онлайн

В России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса

Моя Москва.онлайн03:36
Профиль

В России выявили чуть больше 5,4 тыс. новых случаев коронавируса

Профиль04:03
Life.ru

В России выявили 5427 новых случаев коронавируса

Life.ru03:34
Lenta.ru

В России выявили 5427 новых случаев заражения коронавирусом

Lenta.ru03:33
БИЗНЕС Online

В России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса

БИЗНЕС Online03:31
Известия

В России выявлено 5462 новых случаев коронавируса

Известиявчера в 03:31
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Лукашенко поручил «не принимать жесткие меры» против «боевиков ЧВК»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил корректно обращаться с задержанными в республике россиянами, которых Комитет госбезопасности страны считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБКвчера в 14:33
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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе из автомата

Подозреваемый в стрельбе из автомата под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Морской набережной в Санкт-Петербурге задержан, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС04:50
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Попова: в 80 регионах снижается или стабилизируется заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется в 80 субъектах Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
ТАСС06:19
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