Лидером по зараженным остается Москва – 3893 выявленных. Всего коронавирус обнаружен в 78 регионах. [обновлено]В России со 4 по 5 апреля 2020г. подтверждено 556 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего инфицированных выявлено в Москве – 3893 человека.

Общество В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Экономика «Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.

Общество Режим изоляции не повлияет на работу крупных производств Подмосковья Как рассказал в беседе с РБК губернатор столичного региона Андрей Воробьев, заводы крупнейших международных брендов, функционирующих в Москве, не будут прибегать к карантинным мерам и отправлять всех сотрудников в самоизоляцию.

Происшествия Российский пенсионер расстрелял семью дочери В деревне Маслова Тюменской области 62-летний пенсионер расстрелял семью дочери, два человека пострадали.

Шоу-бизнес Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.

Экономика Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Общество На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Здоровье Жители Башкирии могут сдать бесплатный анализ на коронавирус Во время брифинга, посвященного коронавирусу, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что с этой недели, то есть с 6 апреля, все жители республики могут сдать анализ на коронавирус.

ЖКХ В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.