Коронавирус

Клуб регионовКлуб регионовВ России выявлено 556 новых случаев коронавируса

Лидером по зараженным остается Москва – 3893 выявленных. Всего коронавирус обнаружен в 78 регионах. [обновлено]В России со 4 по 5 апреля 2020г. подтверждено 556 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего инфицированных выявлено в Москве – 3893 человека.
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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России

RT на русском03:51

Новые случаи инфицирования COVID-19 выявлены в 49 регионах России

Московский Комсомолец04:19

Почти тысяча зараженных коронавирусом за сутки добавилась в России

LentaChel.ru04:10

Восемьдесят два новых больных коронавирусом обнаружили в Подмосковье

Подмосковье Сегодня04:48

В России выявили еще 954 случая коронавируса

Компания03:32

Как региональные власти борются с COVID-19

Коммерсантъвчера в 07:57

В России выявлено 556 новых случаев коронавируса

Клуб регионов03 апреля в 04:42
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Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Политика

Кремль назвал чрезмерной мерой закрытие границ регионов

Закрытие границ некоторыми субъектам РФ господин Песков назвал чрезмерной мерой.
Коммерсантъ 06:02
Общество

РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

Журналисты "РБК" назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на еду.
Piter.tv 01:40
Общество

Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому

Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала.
Газета.Ru 07:06
Общество

Режим изоляции не повлияет на работу крупных производств Подмосковья

Как рассказал в беседе с РБК губернатор столичного региона Андрей Воробьев, заводы крупнейших международных брендов, функционирующих в Москве, не будут прибегать к карантинным мерам и отправлять всех сотрудников в самоизоляцию.
Live24 02:40
Происшествия

Российский пенсионер расстрелял семью дочери

В деревне Маслова Тюменской области 62-летний пенсионер расстрелял семью дочери, два человека пострадали.
Lenta.ru 02:29
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий вчера в 04:48
Экономика

Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса

Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.
MagadanMedia.ru 07:00
Общество

Мишустин рассказал о возобновлении вывозных рейсов в Россию

Премьер Михаил Мишустин заявил о возобновлении рейсов для возвращения россиян на родину, передает ТАСС.
Ведомости 05:48
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
Путешествия

АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат.
Коммерсантъ 01:40
Происшествия

Опубликовано видео с задержанным на Патриарших прудах

RT на русском 04 апреля в 19:27
Здоровье

В Бурятии скончалась первая пациентка с коронавирусом

Как сообщили в правительстве региона, в реанимации скончалась 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности.
Росбалт 06:07
Общество

В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
РИА Новости 04:09
Общество

На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов

Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.
REGNUM 07:10
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Меньше всего прибавил в цене Toyota Corolla – 29 тыс. рублей.
Tvoe-avto.com 03 апреля в 14:56
Здоровье

Жители Башкирии могут сдать бесплатный анализ на коронавирус

Во время брифинга, посвященного коронавирусу, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что с этой недели, то есть с 6 апреля, все жители республики могут сдать анализ на коронавирус.
Горобзор.ру 05:17
Кино

Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.
Inc-news.ru вчера в 15:55
ЖКХ

В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.
ТАСС 05:17
Общество

В Сеть попало пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной

Мэр Южно-Курильска (Сахалинская область) попал в скандальную ситуацию с видео, на котором позволяет вольности в адрес своей подчиненной прямо во время заседания.
Толк 04:05
Общество

В Турции успешно испытали вакцину против коронавируса

ToDay News Ufa вчера в 14:25
Энергетика

«Транснефть» начала поставки нефти на НПЗ Белоруссии

На прошлой неделе представитель "Транснефти" сообщил, что четыре нефтяных компании РФ начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские НПЗ в апреле.
ТАСС 03:31
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:13
Общество

Лев Лещенко заявил, что готовится к выписке из больницы

Советский, российский певец и актер Лев Лещенко, у которого новые тесты не подтвердили ранее обнаруженный коронавирус, выписывается из больницы в Коммунарке.
Российская газета 07:21
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:21
Экономика

Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли

«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ вчера в 18:12
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