Коронавирус
Клуб регионовВ России выявлено 556 новых случаев коронавируса
Лидером по зараженным остается Москва – 3893 выявленных. Всего коронавирус обнаружен в 78 регионах. [обновлено]В России со 4 по 5 апреля 2020г. подтверждено 556 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего инфицированных выявлено в Москве – 3893 человека.
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Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Политика
Кремль назвал чрезмерной мерой закрытие границ регионов
Закрытие границ некоторыми субъектам РФ господин Песков назвал чрезмерной мерой.
Общество
РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
Журналисты "РБК" назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на еду.
Общество
Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому
Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала.
Общество
Режим изоляции не повлияет на работу крупных производств Подмосковья
Как рассказал в беседе с РБК губернатор столичного региона Андрей Воробьев, заводы крупнейших международных брендов, функционирующих в Москве, не будут прибегать к карантинным мерам и отправлять всех сотрудников в самоизоляцию.
Происшествия
Российский пенсионер расстрелял семью дочери
В деревне Маслова Тюменской области 62-летний пенсионер расстрелял семью дочери, два человека пострадали.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Экономика
Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса
Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Мишустин рассказал о возобновлении вывозных рейсов в Россию
Премьер Михаил Мишустин заявил о возобновлении рейсов для возвращения россиян на родину, передает ТАСС.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Путешествия
АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года
Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат.
Происшествия
Опубликовано видео с задержанным на Патриарших прудах
Здоровье
В Бурятии скончалась первая пациентка с коронавирусом
Как сообщили в правительстве региона, в реанимации скончалась 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности.
Общество
В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
Общество
На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов
Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Авто
Автомобили Toyota в России подорожали
Меньше всего прибавил в цене Toyota Corolla – 29 тыс. рублей.
Здоровье
Жители Башкирии могут сдать бесплатный анализ на коронавирус
Во время брифинга, посвященного коронавирусу, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что с этой недели, то есть с 6 апреля, все жители республики могут сдать анализ на коронавирус.
Кино
Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.
ЖКХ
В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ
Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.
Общество
В Сеть попало пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной
Мэр Южно-Курильска (Сахалинская область) попал в скандальную ситуацию с видео, на котором позволяет вольности в адрес своей подчиненной прямо во время заседания.
Общество
В Турции успешно испытали вакцину против коронавируса
Энергетика
«Транснефть» начала поставки нефти на НПЗ Белоруссии
На прошлой неделе представитель "Транснефти" сообщил, что четыре нефтяных компании РФ начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские НПЗ в апреле.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
Общество
Лев Лещенко заявил, что готовится к выписке из больницы
Советский, российский певец и актер Лев Лещенко, у которого новые тесты не подтвердили ранее обнаруженный коронавирус, выписывается из больницы в Коммунарке.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли
«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов Антон Силуанов.