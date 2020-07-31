Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руВ России за сутки зафиксировали 5,4 тыс. случаев коронавируса

Всего за время пандемии в России зарегистрировали 850 тыс. 870 случаев. За прошлые сутки было зарегистрировано 5462 новых случая коронавируса и 95 летальных исходов. Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек.
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В России за сутки зафиксировали 5,4 тыс. случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 5427 случаев COVID-19

REGNUM03:56

В России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса

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В России зафиксировали новых больных коронавирусом

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Медики выявили более 5 000 новых случаев COVID-19 в России за сутки

VSE42.RUвчера в 03:59

В России за сутки зафиксировали 5462 случая COVID-19

Национальная служба новостейвчера в 04:10

В России выявлено 5 482 новых случая коронавируса

Газета.Ru31 июля в 03:34
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Футбол

Кокорин прокомментировал свои высказывания об игре за «Спартак»

Аргументы и Факты 07:20
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Экономика

Финансирование обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей

Минфин предложил сократить финансирование госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны» в 2021–2023 годах примерно на 323 млрд руб.
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Общество

Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничения на въезд в РФ для граждан Швейцарии в преддверии возобновления авиасообщения с этой страной 15 августа, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 07:11
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Происшествия

Бывшего британского министра задержали по обвинению в изнасиловании

Бывший британский министр и член парламента от консервативной партии задержан по обвинению в изнасиловании коллеги.
Lenta.ru 08:07
Религия

Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом

РИА Новости 08:37
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Автоспорт

Хюлкенберг не смог стартовать в гонке Гран-при Великобритании

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Кино

Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»

ToDay News Ufa 31 июля в 05:27
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Происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
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Политика

Посол Ирана рассказал о переговорах с Украиной по компенсациям

Посол Ирана в Киеве Манучехр Моради назвал продуктивным первый этап переговоров между Ираном и Украиной по вопросу компенсаций после крушения украинского самолёта, по ошибке сбитого над Тегераном в январе.
RT на русском 08:50
Происшествия

Шесть детей погибли при взрыве в Буркина-Фасо

Шесть детей погибли и еще четверо получили ранения при взрыве на севере Буркина-Фасо.
Известия 08:15
Происшествия

Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу

Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
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Автоспорт

Российский гонщик Смоляр лишен победы в гонке «Формулы-3»

Российский гонщик программы "СМП Рейсинг", пилот команды ART Grand Prix Александр Смоляр из-за штрафа лишился победы в гонке этапа "Формулы-3" в Великобритании.
Вести.Ru 09:10
Здоровье

На Кубани объяснили рост инфицирований коронавирусом

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что рост числа инфицированных коронавирусом на Кубани связан с пренебрежением жителями и гостями региона правилами индивидуальной защиты.
RT на русском 08:38
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Общество

В Подмосковье отменили обсервацию для прилетевших из-за рубежа

В Московской области отменили помещение в обсерваторы для граждан, прибывших на территорию России из других стран.
RT на русском 07:56
Политика

ЦИК Белоруссии отказал в установке камер на участках за счет граждан

ЦИК Белоруссии отказался от предложения об установке видеокамер на избирательных участках для организации круглосуточной прямой трансляции, говорится в документе, который опубликовал портал Tut.by.
Коммерсантъ 07:04
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Общество

«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
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Общество

Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
РИА Новости 01:52
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Общество

Врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией

Александр Мясников поделился, что домашние животные могут стать «лекарством» от аллергии.
Аргументы недели 08:50
Здоровье

Дегтярев сделал предложение по ограничениям

Михаил Дегтярев посетил учреждения, работающие в режиме ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 07:08
9
Происшествия

Адвокат Ефремова решил просить суд о прямой трансляции с заседания

РБК 08:49
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Происшествия

Жертвами ДТП под Волгоградом стали четыре человека, выжил лишь ребенок

В Волгоградской области четыре человека стали жертвами ДТП, также пострадал маленький ребенок.
Газета.Ru 09:24
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Здоровье

В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
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Происшествия

На Кубани после взрыва на АЗС задержан индивидуальный предприниматель

После взрыва на АЗС в Динском районе с шестью пострадавшими задержан 54-летний индивидуальный предприниматель.
АиФ Краснодар 05:04
Футбол

Крылья Советов - Балтика: прогноз Артема Федотова 1 августа 2020

В Самаре отстроен стадион принимавший матчи чемпионата мира и единственная команда достойная играть в премьер лиги, с большим количеством фанатов.
Ставка TV вчера в 17:26
Футбол

Мурзагулов: «У „Уфы“ есть хорошие предложения по Урунову»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможном переходе в московский «Спартак» полузащитника Остона Урунова.
Sport24.ru 08:58
Политика

Помпео обвинил китайские суда в нарушении правил вылова рыбы

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил китайский рыболовецкий флот в нарушении правил в сфере рыболовства, а также юрисдикции прибрежных государств.
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Футбол

«Челси» интересуется вратарем «Бернли» Поупом

«Челси» претендует на вратаря «Бернли» Ника Поупа, сообщает Daily Star.
Спорт-Экспресс 05:58
Хоккей

Самсонов получил травму в России во время паузы в сезоне НХЛ

Накануне стало известно, что российский вратарь Илья Самсонов (на фото) пропустит заключительный отрезок сезона в НХЛ из-за травмы, характер которой пока остаётся "за кадром".
Sport.ru 31 июля в 15:59
Армия и оружие

Китайский эксперт сравнил возможности истребителей J-20 и Rafale

Чжан Сюйфэн, военный специалист из КНР, сравнил между собой китайский истребитель J-20 и французский боевой самолет Rafale.
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В Минздраве предложили поднять акцизы на табак

Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
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