Коронавирус
Взгляд.руВ России за сутки зафиксировали 5,4 тыс. случаев коронавируса
Всего за время пандемии в России зарегистрировали 850 тыс. 870 случаев. За прошлые сутки было зарегистрировано 5462 новых случая коронавируса и 95 летальных исходов. Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Футбол
Кокорин прокомментировал свои высказывания об игре за «Спартак»
Аргументы и Факты 07:20
Экономика
Финансирование обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей
Минфин предложил сократить финансирование госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны» в 2021–2023 годах примерно на 323 млрд руб.
Коммерсантъ 08:02
Общество
Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничения на въезд в РФ для граждан Швейцарии в преддверии возобновления авиасообщения с этой страной 15 августа, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 07:11
Происшествия
Бывшего британского министра задержали по обвинению в изнасиловании
Бывший британский министр и член парламента от консервативной партии задержан по обвинению в изнасиловании коллеги.
Lenta.ru 08:07
Религия
Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
РИА Новости 08:37
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
ToDay News Ufa 31 июля в 05:27
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Политика
Посол Ирана рассказал о переговорах с Украиной по компенсациям
Посол Ирана в Киеве Манучехр Моради назвал продуктивным первый этап переговоров между Ираном и Украиной по вопросу компенсаций после крушения украинского самолёта, по ошибке сбитого над Тегераном в январе.
RT на русском 08:50
Происшествия
Шесть детей погибли при взрыве в Буркина-Фасо
Шесть детей погибли и еще четверо получили ранения при взрыве на севере Буркина-Фасо.
Известия 08:15
Происшествия
Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу
Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
Автоспорт
Российский гонщик Смоляр лишен победы в гонке «Формулы-3»
Российский гонщик программы "СМП Рейсинг", пилот команды ART Grand Prix Александр Смоляр из-за штрафа лишился победы в гонке этапа "Формулы-3" в Великобритании.
Вести.Ru 09:10
Здоровье
На Кубани объяснили рост инфицирований коронавирусом
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что рост числа инфицированных коронавирусом на Кубани связан с пренебрежением жителями и гостями региона правилами индивидуальной защиты.
RT на русском 08:38
Общество
В Подмосковье отменили обсервацию для прилетевших из-за рубежа
В Московской области отменили помещение в обсерваторы для граждан, прибывших на территорию России из других стран.
RT на русском 07:56
Политика
ЦИК Белоруссии отказал в установке камер на участках за счет граждан
ЦИК Белоруссии отказался от предложения об установке видеокамер на избирательных участках для организации круглосуточной прямой трансляции, говорится в документе, который опубликовал портал Tut.by.
Коммерсантъ 07:04
Общество
«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
Общество
Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
РИА Новости 01:52
Общество
Врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией
Александр Мясников поделился, что домашние животные могут стать «лекарством» от аллергии.
Аргументы недели 08:50
Здоровье
Дегтярев сделал предложение по ограничениям
Михаил Дегтярев посетил учреждения, работающие в режиме ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 07:08
Происшествия
Жертвами ДТП под Волгоградом стали четыре человека, выжил лишь ребенок
В Волгоградской области четыре человека стали жертвами ДТП, также пострадал маленький ребенок.
Газета.Ru 09:24
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
Происшествия
На Кубани после взрыва на АЗС задержан индивидуальный предприниматель
После взрыва на АЗС в Динском районе с шестью пострадавшими задержан 54-летний индивидуальный предприниматель.
АиФ Краснодар 05:04
Футбол
Крылья Советов - Балтика: прогноз Артема Федотова 1 августа 2020
В Самаре отстроен стадион принимавший матчи чемпионата мира и единственная команда достойная играть в премьер лиги, с большим количеством фанатов.
Ставка TV вчера в 17:26
Футбол
Мурзагулов: «У „Уфы“ есть хорошие предложения по Урунову»
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможном переходе в московский «Спартак» полузащитника Остона Урунова.
Sport24.ru 08:58
Политика
Помпео обвинил китайские суда в нарушении правил вылова рыбы
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил китайский рыболовецкий флот в нарушении правил в сфере рыболовства, а также юрисдикции прибрежных государств.
RT на русском 09:27
Футбол
«Челси» интересуется вратарем «Бернли» Поупом
«Челси» претендует на вратаря «Бернли» Ника Поупа, сообщает Daily Star.
Спорт-Экспресс 05:58
Хоккей
Самсонов получил травму в России во время паузы в сезоне НХЛ
Накануне стало известно, что российский вратарь Илья Самсонов (на фото) пропустит заключительный отрезок сезона в НХЛ из-за травмы, характер которой пока остаётся "за кадром".
Sport.ru 31 июля в 15:59
Армия и оружие
Китайский эксперт сравнил возможности истребителей J-20 и Rafale
Чжан Сюйфэн, военный специалист из КНР, сравнил между собой китайский истребитель J-20 и французский боевой самолет Rafale.
Discover24 07:35
Общество
В Минздраве предложили поднять акцизы на табак
Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36