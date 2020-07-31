Всего за время пандемии в России зарегистрировали 850 тыс. 870 случаев. За прошлые сутки было зарегистрировано 5462 новых случая коронавируса и 95 летальных исходов. Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек.

В России за сутки зафиксировали 5,4 тыс. случаев коронавируса

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