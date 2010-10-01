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Общество NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса. 4

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