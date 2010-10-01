Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейВ России выявлено 6234 новых случая коронавируса

Оперативный штаб представил новые данные по заболеваемости коронавирусом в России. Новая инфекция выявлена у 6 234 человек в 84 регионах страны. Однако, это самый низкий суточный прирост за последние два с половиной месяца.
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В Мурманской области выявили более восьми тысяч случаев коронавируса

FlashNord04:36

В России выявлено 6234 новых случая коронавируса

Общественная служба новостей04:26

В России за сутки выявили 6234 новых факта заражения COVID-19

Национальная служба новостей04:00

В Росси за сутки выявлено 6234 новых случаев заражения COVID-19

Актуальные Новости04:25

В Москве выявлено 575 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки

ИА Красная Веснавчера в 03:55
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Футбол

Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings вчера в 04:10
Армия и оружие

Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ

Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости 16 июля в 20:58
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Фигурное катание

В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская

Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
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Происшествия

В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников

В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
52
Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Освободить автовладельцев от уплаты налога на транспорт при длительном простое автомобиля (более 6 месяцев) предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Российская газета 07:17
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Общество

Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса

Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 09:04
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
РИА Новости 08:05
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Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
956
Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
245
Наука

Ученые смогли посчитать среднее количество мыслей у человека за сутки

Замана 16 июля в 00:49
54
Политика

Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru 03:40
147
Армия и оружие

В ДНР обнаружили тело третьего украинского военного

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что под Горловкой в Донбассе обнаружено тело третьего украинского военного, погибшего несколько дней назад, сейчас решается вопрос о его передаче на подконтрольную Киеву территорию.
РИА Новости 09:03
1
Общество

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Интерфакс 08:36
248
Общество

Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

RT на русском 08:41
80
Здоровье

Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области.
Глас Народа вчера в 08:45
13
Шоу-бизнес

Подольская шокировала фанатов новым имиджем

Life.ru 06:47
2
Происшествия

В Севастополе скончался шестой пациент с коронавирусом

Севастополь, 18 июля 2020, 12:03 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 18 июля в пресс-службе правительства города.
REGNUM 05:03
1
Общество

Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
46
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной

РИА Новости вчера в 10:51
32
Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
7
Политика

Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию

Иран отправил во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета.
Украина.ру 05:16
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
80
Общество

NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах

Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
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Экономика

Правительство выделит экспортерам средства на сертификацию продукции

Производители продукции для экспорта смогут компенсировать до 50% своих затрат на приведение товаров в соответствие с требованиями рынка, на который они поставляются, а экспортерам возместят до 80% расходов на сертификацию продукции, указано в сообщении.
Газета.Ru 09:30
Кино

Создатели сериала «Чаки» представили первый тизер с датой премьеры

Авторы сериала "Чаки", повествующего об известной куклу убийце, выпустили первый тизер проекта.
Piter.tv вчера в 13:40
Армия и оружие

Украина купит у США 16 патрульных катеров

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 09:33
30
Футбол

Россиянин Тугаринов включен в заявку «Эспаньола» на матч с «Сельтой»

Для 20-летнего футболиста, который является выпускником академии «Барселоны», попадание в заявку станет уже вторым в нынешнем сезоне — ранее Тугаринов был включен в число запасных в матче «Эспаньола» против «Бетиса» (0:1) 25 июня.
Матч ТВ 09:53
Армия и оружие

Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии

Российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии.
Газета.Ru 06:39
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