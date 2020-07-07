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Политика Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным Владимир Жириновский сообщил, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, было совершено не в соответствии с установленными правилами. 39

Политика Жириновский: Фургал не привез в Москву три коробки Москва, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал причину задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

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Политика Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3. 29

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