Коронавирус
Новгородские ведомостиВ России за сутки выявили 6411 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода.
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Оперштаб России: за сутки в Архангельской области 8 новых случаев COVID-19
Новости Архангельска 29.ruвчера в 03:50
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Здоровье
Коронавирус на Украине: глава Минздрава обещает вспышку вместо пика
По оценкам специалистов украинского Минздрава, новая вспышка коронавируса может случиться в стране уже через неделю.
Rusvesna.su 07:25
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Здоровье
В Севастополе выявлен новый случай заражения коронавирусом
В Севастополе новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у пациента горбольницы №9. Женщина переведена в инфекционную больницу.
Новый Севастополь 06:08
Армия и оружие
Американские эксперты оценили операцию сил ВДВ РФ в Арктике
Американские эксперты оценили операцию российских Вооруженных сил.
Дни24 09:04
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Киберспорт
Разработчики Artifact рассказали, как изменятся герои в версии 2.0
Разработчики из компании Valve продолжают делиться подробностями обновлённой версии своей коллекционной карточной игры Artifact.
Игромания.ру 03:40
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО
«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
Известия вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о личной жизни Юлии Михалковой
Юлия Михалкова, актриса, звезда «Уральских пельменей», писательница и просто красавица, свою личную жизнь держит подальше от чужих глаз.
7Дней.ру вчера в 10:30
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
У 271 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подтверждено заражение коронавирусом, сообщили в пресс-бюро ведомства.
Интерфакс 09:37
Политика
Путин поручил представить план разработки вакцин против коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить план-график разработки вакцин против коронавируса нового типа, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 06:55
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»
В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», начался бунт рабочих-вахтовиков, пишет портал «Якутия.инфо» со ссылкой на видео митинга.
Lenta.ru 06:34
Политика
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
Замана 26 апреля в 18:00
Здоровье
Начались клинические исследования лекарства от COVID-19
Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Общество
Постоянный координатор ООН призвала белорусов оставаться дома
Постоянный координатор ООН в Белоруссии Иоанна Казана-Вишневецкий в связи с "эволюцией вспышки" COVID-19 на территории республики призвала белорусов оставаться дома.
РИА Новости 07:58
Общество
Госпитализирован новый настоятель Богоявленского собора в Елохове
Ранее сегодня в интернете появилась информация из неофициальных источников о том, что новый настоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы епископ Фома (Мосолов) лежит в Одинцово на ИВЛ.
Интерфакс Религия 08:36
Политика
Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии
Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Армия и оружие
Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России
Военное дело 05:53
Политика
США вводят новые ограничения на экспорт в Китай
Соединенные Штаты опубликовали изменения в правилах, которые налагают новые ограничения на экспорт в Китай авиационных компонентов и многих предметов, связанных с полупроводниками, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 11:30
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС 08:06
Общество
Салют 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге не будет отменен
Коммерсантъ 08:57
Транспорт
Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве
Житель Москвы получил штраф в размере пяти тысяч рублей за проезд на автомобиле, номер которого не вписан в цифровой пропуск.
РИА Новости 07:31
Общество
ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму
Копии документов были переданы в Государственный архив республики и Архив Севастополя.
Вести.Севастополь 07:39
Общество
Во Владимирской области введут цифровые пропуска
"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03