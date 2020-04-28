За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода.

В России за сутки выявили 6411 новых случаев коронавируса

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