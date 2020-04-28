6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах выявили в России за сутки. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

6411 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

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