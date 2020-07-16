Коронавирус
Плюс один +1За сутки 6 109 человек в России заразились коронавирусом
Количество выздоровевших за сутки 18-19 июля поднялось до 550 344. Общее число активных случаев SARS-CoV-2 (пациентов, больных в данный момент) составило 208 860.По данным Университета Джона Хопкинса, за время пандемии коронавирусом в мире заразилось 14 307 865 человек.
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В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, она прошла в два этапа, собрала несколько десятков человек и закончилась без происшествий.
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Коммерсантъ 09:45
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Не менее двух ракет упали вблизи посольства США в «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде в воскресенье.
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Президент Владимир Путин распорядился провести Петербургский международный юридический форум в мае 2021 года.
РБК 09:32
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Собянин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Василия Ливанова
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Субсидии предоставляются до пятнадцатого августа. Выплаты можно получить, подав заявление в бумажном или электронном виде.
Evo-rus.com 07:13
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Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
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Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
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РИА Новости 08:29
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Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Депутаты Государственной думы работают над новым законопроектом, который предусматривает обеспечение мужчин или женщин с детьми, попавших в сложную жизненную ситуацию.
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Вратарь «Спартака-2» Александр Алексеев заразился коронавирусом
Голкипер московского "Спартака-2" Александр Алексеев сдал положительный тест на COVID-19.
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