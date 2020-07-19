Общество
Общественная служба новостейВ России выявлено 6 109 новых случаев коронавируса за сутки
Оперштаб опубликовал свежие данные по числу заражений коронавирусом за последние сутки. Прибавилось еще 6109 заболевших COVID-19 в 84 регионах страны. За прошедшие сутки скончалось 95 человек, отправиться из больниц домой смогли 3481 человек.
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В Москве выявлено 575 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки
ИА Красная Весна17 июля в 03:55
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Футбол
«Милан» разгромил «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу
"Милан" дома со счетом 5:1 обыграл "Болонью" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС Спорт вчера в 17:48
Здоровье
Четыре федеральные клиники возвращаются к обычному режиму работы
Как писал «Доктор Питер», с 27 июля возобновит работу Городская многопрофильная больница №2. с 20 июля плановую помощь начнут оказывать в Детской городской больнице святой Ольги и больнице святителя Луки.
Доктор Питер 05:24
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Глава китайского МИДа Ван И раскритиковал внешнюю политику США во время телефонной беседы со своим коллегой Сергеем Лавровым.
Деловое.ТВ вчера в 04:29
Происшествия
Во Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла
Нант, Франция, 18 июля 2020, 22:25 — REGNUM Во французском городе Нант пожарные потушили огонь в кафедральном соборе Святых Петра и Павла.
REGNUM вчера в 15:25
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»
Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИА Новости 05:36
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер
Японский автопроизводитель Nissan представила миниатюрный кроссовер Nissan Magnite, который станет самым бюджетным SUV в его линейке.
Автоновости дня 02:40
Кино
Сериал «Дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли вышел на экраны
iReactor вчера в 01:36
Интернет
Microsoft признала проблему с подключением к интернету в Windows 10
Корпорация Microsoft признала проблему некорректной индикации соединения с интернетом в операционной системе Windows 10.
News.ru 05:07
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Шоу-бизнес
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета вчера в 06:33
Происшествия
В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия вчера в 04:47
Кино
Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем
РИА Новости 04:19
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Игры
С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах
Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна вчера в 16:51
Экономика
Sohu: отказ от западных турбин обернулся выгодой для России
В 2014 году западные государства ввели против РФ специальные меры, которые ограничили доступ страны к ряду технологий.
ПолитРоссия вчера в 08:35
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
За сутки в Саратовской области выявлено 97 случаев коронавируса
Сегодня, 19 июля в Саратовской области выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом — за сутки диагноз подтвердился у 97 человек, в том числе у одного ребёнка (возраст до 14 лет).
Саратов.Экспресс 03:28
Общество
В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
Семченко отметил, что за 20 лет проведения ЕГЭ министерство сталкивается с тем, что школы пытаются рейтинговать по итогам госэкзамена.
Моя Москва.онлайн 05:51
Футбол
Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Алавеса», «Реал» против «Леганеса», «Атлетико» примет «Сосьедад»
В заключительном туре Ла Лиги «Барселона» сыграет на выезде с «Алавесом», «Реал» – с «Леганесом», а «Атлетико» примет «Сосьедад».
Sports.ru 02:52
Шоу-бизнес
Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией
Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией, который ей не понравился. Однако сделал он это в ироничном стиле.
Актуальные Новости 01:59
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Наука
Главный признак осложнений от коронавируса SARS CoV-2 определен
Главный признак осложнений от коронавируса SARS CoV-2 определен. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:33
Игры
Показали на видео геймпад DualSense для PlayStation 5
Контроллер DualSense получил адаптивные курки и уникальную систему вибрации.
МонаВиста 17 июля в 13:20
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фанатам то, что может видеть только Потап
Каменских поинтересовалась у подписчиков, считают ли они, что фигура осанка и походка являются отражением здоровья и заботы о своем теле.
Слово и Дело 17 июля в 06:52
Общество
Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен
Испытания вакцины от коронавирусной инфекции для детей могут начаться в течение полугода, однако только после того, как будет получен положительный опыт вакцины у взрослых.
Моя Москва.онлайн 02:26
Киберспорт
Студии Sony поздравляют Sucker Punch с выходом Ghost of Tsushima
Sucker Punch выпустила для PS4 всего две полноценные игры: inFamous: Second Son в 2014 году и Ghost of Tsushima в 2020 году.
Игромания.ру 17 июля в 12:54