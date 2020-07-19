Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейВ России выявлено 6 109 новых случаев коронавируса за сутки

Оперштаб опубликовал свежие данные по числу заражений коронавирусом за последние сутки. Прибавилось еще 6109 заболевших COVID-19 в 84 регионах страны. За прошедшие сутки скончалось 95 человек, отправиться из больниц домой смогли 3481 человек.
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В России выявлено 6 109 новых случаев коронавируса за сутки

Общественная служба новостей04:05

В России выявили 6 109 новых случая коронавируса

Полит.ру03:55

В России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом

Республика Татарстанвчера в 04:54

За сутки в России зарегистрировали 6 109 новых случаев заражения коронавирусом

Медиазона03:49

В Москве выявлено 575 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки

ИА Красная Весна17 июля в 03:55

В России за сутки выявили 6 406 новых случаев заражения COVID

Телеканал RTVI17 июля в 03:32

В России за сутки выявлено 6 428 новых случаев коронавируса

Комсомольская правда16 июля в 03:37
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«Милан» разгромил «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу

"Милан" дома со счетом 5:1 обыграл "Болонью" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
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Четыре федеральные клиники возвращаются к обычному режиму работы

Как писал «Доктор Питер», с 27 июля возобновит работу Городская многопрофильная больница №2. с 20 июля плановую помощь начнут оказывать в Детской городской больнице святой Ольги и больнице святителя Луки.
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Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Глава китайского МИДа Ван И раскритиковал внешнюю политику США во время телефонной беседы со своим коллегой Сергеем Лавровым.
Деловое.ТВ вчера в 04:29
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Происшествия

Во Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла

Нант, Франция, 18 июля 2020, 22:25 — REGNUM Во французском городе Нант пожарные потушили огонь в кафедральном соборе Святых Петра и Павла.
REGNUM вчера в 15:25
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»

Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
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Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
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Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

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Авто

Nissan представил самый маленький кроссовер

Японский автопроизводитель Nissan представила миниатюрный кроссовер Nissan Magnite, который станет самым бюджетным SUV в его линейке.
Автоновости дня 02:40
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Кино

Сериал «Дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли вышел на экраны

iReactor вчера в 01:36
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Интернет

Microsoft признала проблему с подключением к интернету в Windows 10

Корпорация Microsoft признала проблему некорректной индикации соединения с интернетом в операционной системе Windows 10.
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Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

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Происшествия

В Подмосковье в лесу нашли тело женщины в чемодане

РБК 05:26
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета вчера в 06:33
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Происшествия

В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников

В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия вчера в 04:47
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Кино

Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем

РИА Новости 04:19
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Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
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Игры

С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах

Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна вчера в 16:51
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Полицейский прыгнул с 13-го этажа, чтобы поймать педофила

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Sohu: отказ от западных турбин обернулся выгодой для России

В 2014 году западные государства ввели против РФ специальные меры, которые ограничили доступ страны к ряду технологий.
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Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
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Общество

За сутки в Саратовской области выявлено 97 случаев коронавируса

Сегодня, 19 июля в Саратовской области выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом — за сутки диагноз подтвердился у 97 человек, в том числе у одного ребёнка (возраст до 14 лет).
Саратов.Экспресс 03:28
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В Минпросвещения выступили против KPI для учителей

Семченко отметил, что за 20 лет проведения ЕГЭ министерство сталкивается с тем, что школы пытаются рейтинговать по итогам госэкзамена.
Моя Москва.онлайн 05:51
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Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Алавеса», «Реал» против «Леганеса», «Атлетико» примет «Сосьедад»

В заключительном туре Ла Лиги «Барселона» сыграет на выезде с «Алавесом», «Реал» – с «Леганесом», а «Атлетико» примет «Сосьедад».
Sports.ru 02:52
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Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией

Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией, который ей не понравился. Однако сделал он это в ироничном стиле.
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Главный признак осложнений от коронавируса SARS CoV-2 определен

Главный признак осложнений от коронавируса SARS CoV-2 определен. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Игры

Показали на видео геймпад DualSense для PlayStation 5

Контроллер DualSense получил адаптивные курки и уникальную систему вибрации.
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Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фанатам то, что может видеть только Потап

Каменских поинтересовалась у подписчиков, считают ли они, что фигура осанка и походка являются отражением здоровья и заботы о своем теле.
Слово и Дело 17 июля в 06:52
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Общество

Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции для детей могут начаться в течение полугода, однако только после того, как будет получен положительный опыт вакцины у взрослых.
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Студии Sony поздравляют Sucker Punch с выходом Ghost of Tsushima

Sucker Punch выпустила для PS4 всего две полноценные игры: inFamous: Second Son в 2014 году и Ghost of Tsushima в 2020 году.
Игромания.ру 17 июля в 12:54
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