Оперштаб опубликовал свежие данные по числу заражений коронавирусом за последние сутки. Прибавилось еще 6109 заболевших COVID-19 в 84 регионах страны. За прошедшие сутки скончалось 95 человек, отправиться из больниц домой смогли 3481 человек.

В России выявлено 6 109 новых случаев коронавируса за сутки

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