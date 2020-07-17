Коронавирус
Общественная служба новостейВ России выявлено 6 109 новых случаев коронавируса за сутки
Оперштаб опубликовал свежие данные по числу заражений коронавирусом за последние сутки. Прибавилось еще 6109 заболевших COVID-19 в 84 регионах страны. За прошедшие сутки скончалось 95 человек, отправиться из больниц домой смогли 3481 человек.
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90 минут до старта: Комментарий Валттери Боттаса
Переменчивые условия немного испортили нам подготовку к гонке.
F1news.ru 07:40
Происшествия
Открытое горение в троллейбусном парке в Астрахани ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое возгорание на территории муниципального автобусно-троллейбусного предприятия в Астрахани, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону в воскресенье.
ТАСС 07:45
Автоспорт
Марко: Сегодня ещё несколько команд подадут протест
Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко уверяет, что сегодня после финиша ещё несколько команд подадут протест.
F1news.ru 08:48
Общество
Путин поручил провести юридический форум в Петербурге в мае 2021 года
Российский президент Владимир Путин поручил провести X Петербургский международный юридический форум 18—22 мая 2021 года.
RT на русском 08:40
Происшествия
На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова
Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, найдено в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 06:23
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РИА Новости 07:59
Общество
В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины
15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РБК 06:40
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Авто
АвтоВАЗ выбрал нового поставщика сидений для автомобилей Lada
Тольяттинское ООО «Форесия автомобильные решения», недавно ставшее резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти», может стать новым поставщиком сидений для автомобилей LADA.
Автоновости дня вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Актеру Василию Ливанову исполнилось 85 лет
Общественное телевидение России 07:27
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Армия и оружие
Погибший в Донбассе наемник из Эстонии снял свою смерть на видео
ФАН 17 июля в 08:51
Футбол
«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу
RT на русском 07:59
Общество
20 июля на Среднем Урале ожидаются грозы, град и шквалистый ветер
Телеканал ОТВ 07:10
Игры
В сети появилось изображение с дизайном обложки игр для Xbox Series X
В сети опубликовали изображение с внешним видом обложки игр для Xbox Series X. На примере упаковки с DiRT 5 можно посмотреть, как может выглядеть дизайн коробки для новой версии консоли.
CyberSport.ru 07:46
Общество
В Калининграде устроили акцию автомобилистов за сохранение доступа к Филинской бухте
Активисты, выступающие за сохранение доступа к Филинской бухте, устроили в Калининграде акцию автомобилистов.
Новый Калининград.Ru 06:37
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Для Netflix режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности» Энтони и Джо Руссо снимут самый дорогой в истории сервиса фильм.
АБН 01:44
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Здоровье
Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день
Как сообщает ToDay News Ufa, кофе не может быть вредным для цвета лица, гипертонии, аритмии.
ToDay News Ufa вчера в 15:57
Космос
Ученые обнаружили две экзопланеты, на которых возможна жизнь
V-kosmose.com 16 июля в 11:00
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
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Evo-rus.com вчера в 15:12
Здоровье
Статистику распространенности ожирения в России объяснил Минздрав
По словам главного внештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, высокие показатели на территории Алтайского края наблюдаются по той причине, что в рационе жителей данного региона присутствует много жирной пищи.
Evo-rus.com 08:15
Наука
Нейроны полосатого тела помогли переключить внимание между стимулами
Исследователи показали, что быстроразряжающиеся нейроны полосатого тела играют важную роль в переключении внимания между стимулами и выборе релевантных сигналов.
N+1 вчера в 06:38
Общество
В Гонконге зафиксирован максимум заразившихся COVID-19 за сутки
Максимум заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксирован в Гонконге, сообщила мэр города Кэрри Лам 19 июля в ходе пресс-конференции.
ИА Красная Весна 05:41
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28