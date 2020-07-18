Коронавирус
Блокнот Ростов-на-ДонуВ Ростовской области за сутки выявлено 115 новых случаев коронавируса
В Ростовской области за последние сутки выявлено 115 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших Covid-19 в регионе по данным на утро 20 июля составляет 11534. Ситуация в регионе стабильная, но за последние несколько дней отмечен рост числа заболевших.
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Политика
В Польше задержан экс-министр транспорта по подозрению в коррупции
В Польше задержали бывшего польского министра транспорта Славомира Новака по подозрению в коррупции, отмывании денег и организации преступной группы, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 05:44
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Происшествия
Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян
Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.
ТАСС 06:09
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Интернет
В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
Здоровье
Врач раскрыл способы подготовки организма ко второй волне коронавируса
Кандидат медицинских наук Владимир Бекетов рассказал, как подготовить организм ко второй волне коронавирусной инфекции.
Life.ru 04:25
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Rambler News Service вчера в 01:25
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
Общество
В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки
За последние сутки в России выявили 5940 новых случаев заболевания, говорится в сообщении федерального оперативного штаба.
РБК 04:43
Гаджеты
Redmi анонсировала беспроводные наушники AirDots 2 за $11
ToDay News Ufa 05:17
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями, а чиновники должны работать четко.
РИА Новости 05:51
Культура
Собчак выпустила фильм о монастыре отца Сергия
Слово и Дело 06:02
Политика
В Белоруссии опровергли информацию о госпитализации Лукашенко
Слухи о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко не имеют под собой никаких оснований.
Евразия Daily 02:22
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании
Норт-Чарлстон, 20 июля 2020, 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг.
REGNUM 02:41
Кино
Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»
Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
Моя Москва.онлайн 05:33
Футбол
«Урал» объявил об отставке Парфенова
Екатеринбургский "Урал" объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова.
Газета.Ru 05:28
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru 18 июля в 13:45
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
Интерфакс-Спорт вчера в 13:28
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Наука
Новый океан появится в Африке через пять миллионов лет
Кристофер Мур считает, что Эрта-Але проявляет характеристики срединно-океанического хребта, которым и окажется, по разным оценкам, через пять-десять миллионов лет.
Naked Science 05:51
Спорт
Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80
Журналисты информационного агентства и радио Sputnik изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году.
Sputnik Абхазия 03:02
Автоспорт
Пилоты «Формулы-1» не успели преклонить колено из-за гимна Венгрии
Metaratings вчера в 09:44
Футбол
«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён.
RT на русском 18 июля в 15:41
Экономика
Кабмин выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК
Правительство России выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса (АПК).
ТАСС 04:59