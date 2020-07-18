В Ростовской области за последние сутки выявлено 115 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших Covid-19 в регионе по данным на утро 20 июля составляет 11534. Ситуация в регионе стабильная, но за последние несколько дней отмечен рост числа заболевших.

В Ростовской области за сутки выявлено 115 новых случаев коронавируса

Политика В Польше задержан экс-министр транспорта по подозрению в коррупции В Польше задержали бывшего польского министра транспорта Славомира Новака по подозрению в коррупции, отмывании денег и организации преступной группы, передает ТАСС. 3

Происшествия Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.

Происшествия Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован. 556

Интернет В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя). 230

Общество Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах. 20

Шоу-бизнес Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате. 16

Политика Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде. 227

Политика В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями, а чиновники должны работать четко. 62

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,6K

Футбол «Урал» объявил об отставке Парфенова Екатеринбургский "Урал" объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова.

Спорт Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80 Журналисты информационного агентства и радио Sputnik изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году.

Футбол «Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён. 1