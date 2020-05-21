Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ России выявлено 8599 новых случаев коронавируса

Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 8599, это рекордно низкий показатель прироста начиная с 1 мая, приводит данные оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Оперштаб: в России выявили более 8,5 тысячи новых случаев COVID-19 за сутки

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Число выявленных в РФ случаев COVID-19 увеличилось на 8599 за сутки

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В России за сутки — 8 599 новых случаев коронавируса

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В России зафиксировано 8 599 новых случаев COVID-19

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За сутки в России выявлено менее 9 тыс. новых случаев коронавируса

БИЗНЕС Online21 мая в 03:37

В России выявили 8849 случаев заражения коронавирусом за сутки

Ведомости21 мая в 03:36
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
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Жители Владикавказа ощутили подземные толчки

По данным республиканского МЧС, эпицентр находился на территории Казбекского района Грузии. Магнитуда составила 3,7 баллов.
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В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

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Тедеско даст шанс Мелкадзе в «Спартаке»

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Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
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Происшествия

Петербуржцы сдвинули машину, чтобы уступить дорогу пожарной службе

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Ученик Абдулманапа Нурмагомедова рассказал о состоянии тренера

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Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 22 мая в 11:12
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Экономика

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
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Происшествия

Полиция оштрафовала участников ночной вечеринки в центре Новосибирска

Коммерсантъ 10:58
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Политика

В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху

В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
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Общество

В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

RT на русском 10:57
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Финансы

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
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Политика

Пекин обвинил США в распространении «политического вируса»

В последнее время в США помимо распространения коронавируса начал активно распространяться "политический вирус" необоснованных и лживых нападок на Китай.
Интерфакс 04:58
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Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»

Клип российской группы Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения». Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

Ограничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
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Общество

Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
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Происшествия

В Москве задержали пристававшего к прохожим голого мужчину

РБК 10:22
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Футбол

«Халл Сити» объявил о двух положительных тестах на коронавирус

Пресс-служба "Халл Сити" объявила о том, что два футболиста команды получили положительный результат теста.
Bobsoccer 10:48
Общество

В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом

Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.
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Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
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Политика

США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга

Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
ТАСС 10:52
Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
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Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
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Общество

Умер легендарный цирковой артист Тамерлан Нугзаров

News.ru 08:59
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Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
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Политика

Володин: США вбросами пытаются подорвать доверие к Путину

Москва, 24 мая 2020, 14:22 — REGNUM Многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и госдеп США, чтобы разрушить Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Жирную пищу делает полезной добавление специй

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Гаджеты

Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X

Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
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В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса

Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
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