Коронавирус
Аргументы и ФактыВ России выявлено 8779 новых случаев заражения коронавирусом
Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 502 436 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. За сутки количество заболевших выросло на 8779. Новые случаи выявлены в 84 регионах.
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Происшествия
В Липецкой области умер заболевший COVID-19 фельдшер скорой помощи
Фельдшер скорой помощи, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, скончался в больнице в Липецкой области, сообщила в четверг администрация региона.
РИА Новости 03:56
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 09 июня в 14:31
Экономика
Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 09 июня в 02:43
Политика
Зеленский предлагал Саакашвили стать советником
Киев, 11 июня 2020, 11:45 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог стать советником президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 04:45
Общество
ПФР начал выплаты взявшим на проживание детей, инвалидов и престарелых
Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
ТАСС 09 июня в 05:13
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Общество
В Свердловской области ФАС отказала в переназначении главы РЭК
В Свердловской области Федеральная антимонопольная служба отказала в переназначении главы Региональной энергетической комиссии региона.
Екатеринбург в эфире 03:49
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2
Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM вчера в 03:51
Футбол
Агент: Балотелли лучше завершить карьеру
Агент Фурио Валькареджи выразил мнение, что нападающему «Брешии» Марио Балотелли стоит завершить карьеру.
Чемпионат 03:44
Политика
В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу
МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
Известия 04:42
Экономика
Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды
Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 04:47
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Общество
Ученый Лапыгин освобожден по УДО
Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина.
BFM.ru 03:22
Технологии
Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5
Инсайдеры назвали возможную стоимость японской приставки PlayStation 5. Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:53
Общество
Российские школьники в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов
«Все российские школьники — и девятых, и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов», — говорится в документе.
Известия 02:32
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Игры
Представлен трейлер космического хоррора Nemesis: Distress
Матч ТВ вчера в 10:43
Авто
Производство электрокаров оказалось убыточным
Как отмечают аналитики компании Lux Research, проблема заключается в том, что автопроизводители до сих пор продают экологически чистый транспорт себе в убыток.
SpeedMe вчера в 04:37
Происшествия
В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей
В ведомстве рассказали, что преступления сексуального характера совершены в Саяногорске с ноября по декабрь 2012 года в присутствии матери, которой мужчина пообещал денежное вознаграждение.
РИА Новости 04:17
Экономика
Более $260 млрд вложили иностранные инвесторы в экономику Москвы
По данным Банка России, объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве на 1 января 2020 года достиг $260,2 млрд, что составляет около половины всех вложений зарубежных инвесторов в российскую экономику, указано в сообщении.
Газета.Ru 00:45
Общество
Волгоградцам пообещали вернуть маршрутки и дачные автобусы
Сегодня, 11 июня, после нескольких дней 30-градусной жары в регионе волгоградцы наконец дождались от руководства области новости о поэтапном возобновлении работы дачных автобусов и маршруток.
Блокнот Волгоград 03:11
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразились ещё 284 человека
За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано 284 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил региональный оперштаб в среду, 10 июня.
Kursk.com вчера в 03:38
Политика
Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию
Действительно, будет сделан акцент на личном участии Путина в информировании россиян о поправках, говорит человек, близкий к администрации: «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения».
Ведомости вчера в 17:01
Общество
«Фонтанка»: В больницах Петербурга не хватает свободных мест
В больницах Петербурга не хватает свободных мест, - пишет интернет-издание "Фонтанка".
Эхо Москвы 04:31
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Политика
В Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров
Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров.
Известия 02:42