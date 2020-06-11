Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ России выявлено 8779 новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 502 436 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. За сутки количество заболевших выросло на 8779. Новые случаи выявлены в 84 регионах.
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В России выявлено 8779 новых случаев заражения коронавирусом

Аргументы и Факты04:29

В России коронавирусом заразились более полумиллиона человек

Компания03:37

В Петербурге за сутки выявили минимум больных COVID-19 с начала мая

Piter.tv03:43

В России более полумиллиона заразившихся коронавирусом

URA.Ru03:38

Статистика по коронавирусу в России и мире на 11 июня: количество заболевших, умерших и вылечившихся

Спорт-Экспресс03:55

Число случаев коронавируса в России превысило полмиллиона

Новый Калининград.Ru03:36

В России новый «рекорд» - с начала пандемии коронавирус подтвержден у полумиллиона человек

Новый Омск03:35
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Происшествия

В Липецкой области умер заболевший COVID-19 фельдшер скорой помощи

Фельдшер скорой помощи, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, скончался в больнице в Липецкой области, сообщила в четверг администрация региона.
РИА Новости 03:56
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
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Экономика

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 09 июня в 14:31
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС

Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 09 июня в 02:43
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Политика

Зеленский предлагал Саакашвили стать советником

Киев, 11 июня 2020, 11:45 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог стать советником президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 04:45
Общество

ПФР начал выплаты взявшим на проживание детей, инвалидов и престарелых

Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
ТАСС 09 июня в 05:13
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
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Общество

В Свердловской области ФАС отказала в переназначении главы РЭК

В Свердловской области Федеральная антимонопольная служба отказала в переназначении главы Региональной энергетической комиссии региона.
Екатеринбург в эфире 03:49
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2

Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM вчера в 03:51
1,1K
Футбол

Агент: Балотелли лучше завершить карьеру

Агент Фурио Валькареджи выразил мнение, что нападающему «Брешии» Марио Балотелли стоит завершить карьеру.
Чемпионат 03:44
Шоу-бизнес

Андрей Норкин вернется на работу 15 июня

Дни24 02:30
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Политика

В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу

МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
Известия 04:42
Экономика

Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 04:47
2
Общество

Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
1
Общество

Ученый Лапыгин освобожден по УДО

Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина.
BFM.ru 03:22
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Технологии

Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5

Инсайдеры назвали возможную стоимость японской приставки PlayStation 5. Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:53
Общество

Российские школьники в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов

«Все российские школьники — и девятых, и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов», — говорится в документе.
Известия 02:32
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Игры

Представлен трейлер космического хоррора Nemesis: Distress

Матч ТВ вчера в 10:43
Авто

Производство электрокаров оказалось убыточным

Как отмечают аналитики компании Lux Research, проблема заключается в том, что автопроизводители до сих пор продают экологически чистый транспорт себе в убыток.
SpeedMe вчера в 04:37
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Происшествия

В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей

В ведомстве рассказали, что преступления сексуального характера совершены в Саяногорске с ноября по декабрь 2012 года в присутствии матери, которой мужчина пообещал денежное вознаграждение.
РИА Новости 04:17
Экономика

Более $260 млрд вложили иностранные инвесторы в экономику Москвы

По данным Банка России, объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве на 1 января 2020 года достиг $260,2 млрд, что составляет около половины всех вложений зарубежных инвесторов в российскую экономику, указано в сообщении.
Газета.Ru 00:45
1
Общество

Волгоградцам пообещали вернуть маршрутки и дачные автобусы

Сегодня, 11 июня, после нескольких дней 30-градусной жары в регионе волгоградцы наконец дождались от руководства области новости о поэтапном возобновлении работы дачных автобусов и маршруток.
Блокнот Волгоград 03:11
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Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразились ещё 284 человека

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано 284 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил региональный оперштаб в среду, 10 июня.
Kursk.com вчера в 03:38
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Политика

Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

Действительно, будет сделан акцент на личном участии Путина в информировании россиян о поправках, говорит человек, близкий к администрации: «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения».
Ведомости вчера в 17:01
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Общество

«Фонтанка»: В больницах Петербурга не хватает свободных мест

В больницах Петербурга не хватает свободных мест, - пишет интернет-издание "Фонтанка".
Эхо Москвы 04:31
Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

Российская газета 02:11
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Происшествия

Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения

Lenta.ru 02:42
23
Политика

В Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров

Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров.
Известия 02:42
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