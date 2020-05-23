Коронавирус
BFM.ruВ России выявлено 8599 новых случаев коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 8599, это рекордно низкий показатель прироста начиная с 1 мая, приводит данные оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа вчера в 11:38
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Общество
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
Футбол
Баллак назвал причины уверенной игры ван Дейка в «Ливерпуле»
Известный в прошлом футболист Михаэль Баллак раскрыл причины уверенной игры защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в составе клуба АПЛ, отмечает Football Hub.
ProstoProSport 09:03
Общество
Карта коронавируса. Число заболевших в Саратове достигло 552
Оперативный штаб опубликовал обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 09:03
Политика
Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу
США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия вчера в 02:50
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
Происшествия
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
РИА Новости 09:22
Общество
Кузбасс продлил режим повышенной готовности
Кемеровская область продлила режим повышенной готовности на неделю, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Газета.Ru 06:23
Политика
США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга
Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
ТАСС 10:52
Политика
Турецкие перевозчики не смогут привозить чартерами туристов из России
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности своей страны организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до возобновления регулярного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:10
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Экономика
Правительство выделило 100 млрд рублей 56 регионам России
Москва, 24 мая 2020, 16:52 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за пандемии COVID-19 на 1 мая 2020 года оказались ниже показателей за два предыдущих года.
REGNUM 09:52
Политика
Пушков предположил итог заигрывания Лукашенко с Западом
Исторические преценденты однозначно говорят, чем закончится для Лукашенко заигрывание с Западом, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 21 мая в комментарии изданию «Украина.ру».
ИА Красная Весна вчера в 23:07
Музыка
Участник BTS выпустил новый сольный альбом D-2 и клип
РИА Новости 22 мая в 21:36
Футбол
У футболистов «Спартака» выявили коронавирус
Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru вчера в 11:52
Здоровье
Из-за вспышки коронавируса закрыты два хутора в Волгоградской области
В Волгоградской области закрыты два хутора из-за вспышки коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 мая в 07:24
Здоровье
Названа болезнь, повышающая риск смерти от коронавируса
Международная команда ученых выявила пугающую закономерность - пациенты с хроническими болезнями печени, в частности с циррозом, чаще других умирают от новой коронавирусной инфекции.
Сайт интересных новостей 22 мая в 14:49
Игры
Серия игр про Лару Крофт продается в Steam со скидками до 89%
Максимальная скидка на определенные товары достигнет 89%. Скидки распространяются как на новые игры о Ларе Крофт, так и самые первые.
Дни24 04:56
Здоровье
Доказан вред «лекарства Трампа» против коронавируса
Исследователи из Центра исследований сложных болезней сердца при бостонском госпитале Бригэма доказали, что применение хлорохина и гидроксихлорохина неэффективно при лечении коронавируса.
Live24 06:30
Общество
Опубликована актуальная карта коронавируса Тульской области
Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных.
Московский Комсомолец Тула 21 мая в 09:44
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Политика
США заявили о переносе саммита G7
20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что отменит июньскую встречу лидеров «большой семерки» (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса и пообщается с представителями стран по видеосвязи.
Lenta.ru 10:55
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей
Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
RuNews24.ru 05:32
Общество
В России выявили минимум с начала мая заболевших COVID-19 за сутки
За последние сутки в России выявили 8599 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:35
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23