Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 8599, это рекордно низкий показатель прироста начиная с 1 мая, приводит данные оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Политика Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России. 251

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1,1K

Общество Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. 4

Футбол Баллак назвал причины уверенной игры ван Дейка в «Ливерпуле» Известный в прошлом футболист Михаэль Баллак раскрыл причины уверенной игры защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в составе клуба АПЛ, отмечает Football Hub.

Политика Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией. 497

Общество Ограничения в Челябинской области решили смягчить В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер. 23

Общество Кузбасс продлил режим повышенной готовности Кемеровская область продлила режим повышенной готовности на неделю, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева. 6

Политика США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.

Политика Турецкие перевозчики не смогут привозить чартерами туристов из России Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности своей страны организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до возобновления регулярного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса. 33

Политика Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". 1,3K

Экономика Правительство выделило 100 млрд рублей 56 регионам России Москва, 24 мая 2020, 16:52 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за пандемии COVID-19 на 1 мая 2020 года оказались ниже показателей за два предыдущих года. 1K

Политика Пушков предположил итог заигрывания Лукашенко с Западом Исторические преценденты однозначно говорят, чем закончится для Лукашенко заигрывание с Западом, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 21 мая в комментарии изданию «Украина.ру». 137

Здоровье Названа болезнь, повышающая риск смерти от коронавируса Международная команда ученых выявила пугающую закономерность - пациенты с хроническими болезнями печени, в частности с циррозом, чаще других умирают от новой коронавирусной инфекции. 39

Здоровье Доказан вред «лекарства Трампа» против коронавируса Исследователи из Центра исследований сложных болезней сердца при бостонском госпитале Бригэма доказали, что применение хлорохина и гидроксихлорохина неэффективно при лечении коронавируса. 6

Общество Опубликована актуальная карта коронавируса Тульской области Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных. 482

Политика В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. 16

Политика США заявили о переносе саммита G7 20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что отменит июньскую встречу лидеров «большой семерки» (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса и пообщается с представителями стран по видеосвязи.