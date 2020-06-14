Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (1477), Подмосковье (717) и Петербурге (256). Соответствующие регионы назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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14 июня в России зафиксировано 8835 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Страницы Воронежской культуры03:45

В России за сутки коронавирусом заразилось 8987 человек, отмечено 183 летальных исхода

Чемпионат12 июня в 03:47

За сутки в России подтверждено 8835 случаев COVID-19

Российская газета03:45

В РФ выявили 8 835 новых случаев COVID-19

Москва 2403:45

13 июня: в России 8 706 новых случаев коронавируса, 114 смертей

Весьмавчера в 03:42

8835 человек в России заразились коронавирусом за сутки

Сиб.фм03:47

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 12 июня 2020: 8 987 человек заболели за сутки

Комсомольская правда12 июня в 03:46
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Космос

Toyota запатентовала луноход в России

Телеканал 360° 03:13
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Происшествия

У еще 72 жителей Курской области выявлен коронавирус

По данным оперативного штаба на 7.30 14 июня, всего в регионе зарегистрировано 3994 подтвержденных случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Городские известия (г. Курск) 03:30
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Происшествия

На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера

Коммерсантъ вчера в 23:46
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Футбол

«Реал» Мадрид – «Эйбар»: мадридцы очков не потеряют

Мадридский «Реал» в воскресенье 14 июня постарается набрать три очка в матче с «Эйбаром» - мы оценили состояние команд и составили прогноз.
Все про Спорт ру вчера в 03:44
Общество

Число зараженных коронавирусом в Саратовской области выросло на 116

В Саратовской области за сутки лабораторно подтверждены 116 случаев коронавирусной инфекции, всего их стало 4 362.
СаратовБизнесКонсалтинг 12 июня в 02:10
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Общество

В России за сутки выявили 8835 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8835 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах.
Lenta.ru 03:45
Политика

В доме лидера оппозиционной партии Армении Гагика Царукяна идут обыски

Обыски идут также в офисах оппозиционной партии в регионах и в домах ее соратников.
RuNews24.ru 03:34
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Происшествия

Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
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Единоборства

Роса победил Агилара раздельным решением судей на UFC on ESPN 10

Бой получился очень упорным, по статистике преимущество по ударам было у Агилара, но судьи признали победу Росы.
Чемпионат вчера в 23:05
Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
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Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
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Армия и оружие

Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
39
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
3,2K
Политика

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:34
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
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Наука

Восстановление легких блокирует белок, помогающий бороться с вирусами

Ученые обнаружили, что белок, который применяется для лечения вирусов, имеет серьезный побочный эффект. Он блокирует восстановление легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:26
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Общество

В Крыму выявили семь случаев коронавируса за сутки

Всего на территории республики заболели коронавирусом 490 человек, выздоровели 357.
Вести.Севастополь 12 июня в 02:53
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Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
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Гаджеты

В сеть утекли новые данные о видеокартах GeForce следующего поколения

Ранее предпологалось, что старшей видеокартой в новой линейке будет RTX 3080, однако согласно новой информации, компания собирается представить ещё одну, более мощную RTX 3090.
ITZine.ru 02:04
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Общество

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета 05:19
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Общество

Названы меры для безопасного посещения бассейна во время эпидемии

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин говорил, что посещение бани может быть небезопасным, потому что коронавирус может передаться через пар.
Lenta.ru 04:51
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Общество

В Ростовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 14 июня 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 12 июня в 04:21
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Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 12 июня в 05:50
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Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)

Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Общество

В Свердловской области подтверждено ещё 254 случая коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 254 новых случая заболевания COVID-19.
Областная газета 03:52
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова

Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время.
MOS.news 00:25
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Общество

Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии

Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
NewInform вчера в 18:47
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Религия

Скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции

Уральский меридиан 00:00
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
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