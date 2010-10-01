Коронавирус

TV BRICSTV BRICSВ России выявлено 8 855 новых случаев коронавируса

За сутки зафиксировано 197 летальных исходов. Полностью вылечились 8 708 человек. Всего на сегодня, 6 июня, в России выявлено 458 689 случаев коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

В России за сутки — 8 985 новых случаев коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 03:35

За сутки в России выявили 8595 новых случаев коронавируса

Life.ru03:36

8 985 новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Live24вчера в 04:17

Еще 8985 новых случаев коронавируса выявили в России

РЕН ТВвчера в 03:43

В России выявлено 8 595 новых заболевших коронавирусом

TV BRICS03:42

В России подтверждено 8 984 новых случая COVID-19

Москва 2407 июня в 03:35

8 855 случаев коронавируса подтверждено за сутки в России

БИЗНЕС Online06 июня в 03:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:07, Ашберн
Происшествия

После ДТП в центре Москвы на Ефремова завели уголовное дело

Комсомольская правда вчера в 19:14
5
Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:02
234
Политика

В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»

В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.
Газета.Ru 02:00
140
Общество

8595 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

8595 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:35
Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Ведь отмена индексации пенсии работающим пенсионерам произошла именно с 2016 года.
Оka.fm вчера в 08:53
Происшествия

Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино

Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Коммерсантъ 00:20
64
Политика

В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом Boeing MH17

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Европейскую правду», ни один из четырёх обвиняемых по делу о крушении MH17 в небе над Донбассом не пришел в суд Нидерландов.
ToDay News Ufa вчера в 07:33
1
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,9K
Общество

В России за сутки скончался 171 пациент с коронавирусом

За прошедшие сутки на территории России скончался 171 человек с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа.
News.ru 03:59
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
1,6K
Транспорт

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

РИА Новости 01:53
Происшествия

На Сахалине двух экс-полицейских осудили за пытки задержанного

В Сахалинской области двух бывших полицейских осудили за насилие над подозреваемым, сообщает дальневосточная транспортная прокуратура.
Российская газета 03:48
2
Происшествия

В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка

Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
52
Здоровье

Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
61
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
25
Путешествия

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
1,9K
Политика

Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении

Пекин не намерен принимать участия в каких-либо переговорах с Россией и США по поводу разоружения.
Life.ru 03:59
1
Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
164
Армия и оружие

Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350

Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 03:26
5
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ТАСС вчера в 04:55
70
Общество

В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию

Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС вчера в 12:45
136
Экономика

ФРДВ предложили сделать агентом правительства на шельфе в Арктике

Минвостокразвития РФ предлагает сделать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) агентом правительства РФ на континентальном шельфе России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 03:53
Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
2,5K
Политика

Республиканцы предложат новые санкции США против России и Китая

Американский конгрессмен от штата Флорида, республиканец Грег Стьюби сообщил о новых санкциях в отношении России и Китая.
Газета.Ru 03:10
34
Политика

Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере

В 2019 году Зеленский, будучи еще кандидатом в президенты Украины, заявил, что «Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно».
Lenta.ru 03:19
1
Общество

Опять больше сотни людей в Ивановской области заразились коронавирусом, трое скончались

За последние сутки выписано – 11 709 человек. Выписано за весь период - 242 397. За последние сутки умерло 171 человек.
Частник.Ru 03:33
Экономика

Сразу две новые льготы готовят российским пенсионерам

Профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Совету Госдумы рассмотреть законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru вчера в 21:42
27
Гаджеты

Sony объявила о начале предзаказов на новый смартфон Xperia 1 II

Японская компания Sony объявила о начале предзаказов на новый смартфон Xperia 1 II. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:55
21
Происшествия

Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение

Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, и еще семи участникам предвыборного пикета в Гродно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
РИА Новости 03:47
2
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
3,5K
ещё по теме
Главное