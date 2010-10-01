Коронавирус
TV BRICSВ России выявлено 8 855 новых случаев коронавируса
За сутки зафиксировано 197 летальных исходов. Полностью вылечились 8 708 человек. Всего на сегодня, 6 июня, в России выявлено 458 689 случаев коронавируса.
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Происшествия
После ДТП в центре Москвы на Ефремова завели уголовное дело
Комсомольская правда вчера в 19:14
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:02
Политика
В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»
В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.
Газета.Ru 02:00
Общество
8595 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
8595 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:35
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Ведь отмена индексации пенсии работающим пенсионерам произошла именно с 2016 года.
Оka.fm вчера в 08:53
Происшествия
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино
Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Коммерсантъ 00:20
Политика
В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом Boeing MH17
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Европейскую правду», ни один из четырёх обвиняемых по делу о крушении MH17 в небе над Донбассом не пришел в суд Нидерландов.
ToDay News Ufa вчера в 07:33
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Общество
В России за сутки скончался 171 пациент с коронавирусом
За прошедшие сутки на территории России скончался 171 человек с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа.
News.ru 03:59
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Транспорт
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
РИА Новости 01:53
Происшествия
На Сахалине двух экс-полицейских осудили за пытки задержанного
В Сахалинской области двух бывших полицейских осудили за насилие над подозреваемым, сообщает дальневосточная транспортная прокуратура.
Российская газета 03:48
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Здоровье
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
Путешествия
«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении
Пекин не намерен принимать участия в каких-либо переговорах с Россией и США по поводу разоружения.
Life.ru 03:59
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Армия и оружие
Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 03:26
Шоу-бизнес
Армена Джигарханяна госпитализировали
Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ТАСС вчера в 04:55
Общество
В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию
Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС вчера в 12:45
Экономика
ФРДВ предложили сделать агентом правительства на шельфе в Арктике
Минвостокразвития РФ предлагает сделать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) агентом правительства РФ на континентальном шельфе России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 03:53
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
Политика
Республиканцы предложат новые санкции США против России и Китая
Американский конгрессмен от штата Флорида, республиканец Грег Стьюби сообщил о новых санкциях в отношении России и Китая.
Газета.Ru 03:10
Политика
Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере
В 2019 году Зеленский, будучи еще кандидатом в президенты Украины, заявил, что «Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно».
Lenta.ru 03:19
Общество
Опять больше сотни людей в Ивановской области заразились коронавирусом, трое скончались
За последние сутки выписано – 11 709 человек. Выписано за весь период - 242 397. За последние сутки умерло 171 человек.
Частник.Ru 03:33
Экономика
Сразу две новые льготы готовят российским пенсионерам
Профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Совету Госдумы рассмотреть законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru вчера в 21:42
Гаджеты
Sony объявила о начале предзаказов на новый смартфон Xperia 1 II
Японская компания Sony объявила о начале предзаказов на новый смартфон Xperia 1 II. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:55
Происшествия
Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение
Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, и еще семи участникам предвыборного пикета в Гродно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
РИА Новости 03:47
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14