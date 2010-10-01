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Политика В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом Boeing MH17 Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Европейскую правду», ни один из четырёх обвиняемых по делу о крушении MH17 в небе над Донбассом не пришел в суд Нидерландов. 1

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Общество В России за сутки скончался 171 пациент с коронавирусом За прошедшие сутки на территории России скончался 171 человек с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа.

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Здоровье Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года. 61

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Общество В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом. 136

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