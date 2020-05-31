Коронавирус

NewInformNewInformВ России выявлено 9035 новых случаев коронавируса

За последние сутки 162 человека умерли с коронавирусом нового типа. Оперштаб сообщает, что полностью здоровыми были выписаны 3994 человека. За весь период пандемии COVID-19 в стране зафиксировано 414 878 случаев во всех 85 субъектах РФ.
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В России выявлено 9 035 новых случаев COVID-19

ФАНвчера в 03:58

Статистика по коронавирусу в России и мире на 1 июня: количество заболевших, умерших и вылечившихся

Спорт-Экспрессвчера в 03:43

В России выявлено 8 952 новых случая коронавируса

Вечерние Ведомости30 мая в 03:42

9 035 новых случаев коронавируса выявлено в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:35

За сутки в России выявили более 9 тысяч новых случаев коронавируса

Радио Sputnik31 мая в 04:02

В России выявили 9035 новых случаев заболевания COVID-19

РЕН ТВвчера в 03:36

В России выявлено 8 952 новых случая коронавируса

Эхо Москвы30 мая в 03:35
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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
58
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
2K
Здоровье

В Барнауле коронавирус выявили у 70 человек в онкодиспансере

Медики выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 70 человек в онкодиспансере Барнаула.
RT на русском 02:09
4
Экономика

Средства СРО будут использованы для поддержки строителей

Закон (N953580-7) состоит из множества новелл, которые затрагивают работу МСП, арендные отношения, тему пассажирских транспортных перевозок, лицензирования перевозки спирта, подачу таможенных деклараций, проведение переписи населения, а также мер поддержки стройотрасли.
Интерфакс 04:28
Футбол

«Лейпциг» обыграл «Кельн» в матче чемпионата Германии

Футболисты "Лейпцига" обыграли на выезде "Кёльн" в заключительном матче 29-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости вчера в 16:39
Экономика

Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Проект направлен на реализацию перечня поручений президента РФ и предусматривает снижение первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".
РИА Новости 04:02
1
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
1,8K
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователи WhatsApp столкнулись с новой схемой мошенничества, которая позволяет украсть аккаунт, пишет Forbes.
РИА Новости 04:04
2
Политика

Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
283
Общество

В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
315
Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
273
Общество

Россиян на голосовании по Конституции попросят снимать маски

Провести 1 июля всероссийское голосование по поправкам в Конституцию поручил президент Владимир Путин.
News.ru 05:25
Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38
329
Здоровье

Энгельсские медики записали видео с жалобой на отсутствие президентских выплат

Хотим вам сказать о том, что не получили президентских выплат за работу с ковидными больными.
Взгляд-инфо 01:40
1
Происшествия

В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 31 мая в 21:56
291
Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
73
Армия и оружие

Задержан один из главарей попытки вооруженного вторжения в Венесуэлу

Один из руководителей попытки вооруженного вторжения в Венесуэлу, предпринятой 3 мая текущего года с территории Колумбии, Хесус Мануэль Рамоса Лопес захвачен военнослужащими Сил специальных действий Венесуэлы, 30 мая передает агентство Telesur.
ИА Красная Весна 30 мая в 10:55
Армия и оружие

В российской армии выявили 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

В Вооруженных силах РФ зафиксировано 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 4,3 тысячи человек, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
РИА Новости 05:21
Политика

Артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции для RT

Телеканал RT опубликовал видео, в котором российские артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции России.
Реальное время 04:58
Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, чем занималась на карантине

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала рассказала, как проводила время на самоизоляции.
Вестник Кавказа 04:31
Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
175
Общество

В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты

В документе сказано, что не ранее 3 июня 2020 года смогут оказывать услуги салоны красоты, солярии, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани и прочие объекты аналогичного направления.
МИР 24 вчера в 16:09
97
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом

Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.
Lenta.ru вчера в 19:53
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Политика

Песков прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Пресс-секретарь президента России оценил идею Дональда Трампа пригласить РФ на саммит G7.
Ореанда-Новости вчера в 06:35
33
Политика

Голосовать по Конституции на участке смогут не более 12 человек в час

Количество голосующих в час не должно превышать 8-12 человек, — говорится в тексте.
News.ru 05:09
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
156
Экономика

В России задумали удвоить производство золота

Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 02:51
38
Общество

В Гидрометцентре сообщили о погоде в июне

В июне в большинстве российских регионов среднемесячная температура будет около нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РБК 31 мая в 21:56
673
Космос

«Росгосстрах» застраховал ответственность для программы федеральных запусков космических аппаратов

Компания «Росгосстрах» совместно с СОГАЗом обеспечила пакетное страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде при запусках и эксплуатации космических аппаратов.
RZN.info вчера в 06:03
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