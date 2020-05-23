В России за прошедшие сутки выявили 9434 новых случая коронавируса.

В России выявили еще 9434 новых случая коронавируса

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Общество Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео В Сети набирает популярность видеоролик, в котором 12-летний школьник из Италии хладнокровно отступает от большого медведя, не паникуя и не привлекая к себе внимание опасного хищника.

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