За последние сутки в России были подтверждены 10 581 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. У 50,6% заболевших не наблюдалось клинических проявлений болезни, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы в понедельник. Больше всего заразившихся выявлено в Москве – 5795 человек.

В России выявлено более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

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