Коронавирус
Будущее России. Национальные проектыВ России выявлено более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России были подтверждены 10 581 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. У 50,6% заболевших не наблюдалось клинических проявлений болезни, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы в понедельник. Больше всего заразившихся выявлено в Москве – 5795 человек.
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В России выявлено более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Будущее России. Национальные проектывчера в 05:12
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:47, Ашберн
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В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
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Более 40 миллионов рабочих были отправлены в неоплачиваемый отпуск, показали данные крупнейших экономик региона, в результате чего часть их зарплаты покрывалась за счет государства.
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В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
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РИА Новости 07:11
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Отца Хабиба Нурмагомедова доставили спецбортом в больницу Москвы
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Газета.Ru 09:13
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Названы сценарии роста безработицы в России
Согласно оптимистичному сценарию, число безработных в РФ к концу 2020 года вырастет приблизительно на 1,5 млн человек, составив 5 млн (7,3%).
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Общество
Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах
Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги.
РБК 01:27
Происшествия
В Краснодаре произошла массовая драка
РИА Новости 07:17
Здоровье
Ученые предположили, что коронавирусом переболели до 15% немцев
Результат оказался поразительным: коронавирусом COVID-19 переболели до 15% горожан, процент смертности составил 0,37%.
Новые Известия 07:32
Политика
Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях
Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
Вести.Ru 03:29
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Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев
Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
Афиша Daily вчера в 05:36
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В Крыму за сутки подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом
В Республике Крым на утро 5 мая зарегистрированы 128 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Севастопольская газета 03:28
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В небе над Воронежем прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы
Вести Воронеж 07:34
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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
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Армия и оружие
В России созданы дополнительные подразделения войск РХБЗ
В четырех областях РФ сформированы дополнительные подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), 4 мая сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
ИА Красная Весна вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Александр Петров поделился интимным фото со Стасей Милославской
Обычно Петров не афиширует свою личную жизнь, но на этот раз он изменил своим привычкам и выложил в свой микроблог интимное фото.
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Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме стихотворение, посвященное запрету на продажу алкоголя в жилых домах.
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Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии
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В УЕФА не намерены переходить на систему «весна-осень»
В свете сложностей с завершением текущего сезона в европейских чемпионатов возникает все больше разговоров о возможности и необходимости перехода на систему розыгрыша в течение одного календарного года (весна-осень).
Bobsoccer 07:12
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
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LG представила самый большой телевизор OLED 8K
Южнокорейская компания LG познакомила пользователей со своим очередным детищем: телевизором LG OLED 8K, который уже прославился как самый большой и один из наиболее дорогих аппаратов бренда.
RuNews24.ru 08:59
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Кадыров потребовал наказать чеченцев за съемку задержаний нарушителей карантина
Lenta.ru 09:09
Футбол
Александр Кокорин призвал футболистов РПЛ помочь больной девочке
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин обратился к игрокам Российской Премьер-Лиги с просьбой финансово помочь девочке из Северной Осетии Арнелле Персаевой, которой поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия».
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