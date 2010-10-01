Общество
МоссоветВ России выявлено более 232 тысяч случаев заболевания коронавирусом
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В России за сутки подтвердились более 11,6 тысячи случаев коронавируса
Актуальные Новостивчера в 03:51
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Общество
Всех жителей Уханя проверят на коронавирус
Официальные представители Уханя, которые в конце прошлого года оказались в центре распространения коронавируса, получили инструкции протестировать всех жителей и мигрантов, сообщает Pengpai News.
Evo-rus.com 03:53
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Общество
Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей
11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил выплатить в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет включительно в качестве поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Саминвестор 01:34
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Здоровье
В Пензе легкие и средние больные переходят в категорию тяжелых
Очень быстро распространяются и коронавирусная инфекция, и внебольничные пневмонии.
ПензаИнформ 03:26
Общество
В РФ за сутки зарегистрировано 11,6 тысяч новых случаев коронавируса
Всего в РФ зарегистрировано 221 344 случаев (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Интерфакс вчера в 03:40
Технологии
В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей
Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат вчера в 14:26
Общество
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
Общество
С 1 июня на каждого ребёнка с 3 до 15 лет выплатят 10 тысяч рублей
Каждая семья с детьми с 3 до 15 лет получит 10 тысяч рублей. Об этом в ходе обращения к нации 11 мая заявил президент России Владимир Путин.
Сиб.фм вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей
OAnews вчера в 01:32
Общество
Разработаны требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии
По словам замминистра просвещения Дмитрия Глушко, решение о переносе ЕГЭ будет зависеть только от эпидемиологической ситуации, пока дата остается прежней — 8 июня.
Финансовая газета 10 мая в 07:05
Общество
Еще 1820 человек вылечились от коронавируса в Москве
В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 1820 человек.
Вечерняя Москва 02:21
Фигурное катание
Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе
Серебряная медалистка чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова опровергла информацию о намерении отказаться от услуг тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском 03:57
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Экономика
СМИ узнали о роли «Роснефти» в покупке «Ведомостей»
Газета «Ведомости» была приобретена в кредит, права требования по которому находятся у банка «Роснефти».
Компания 03:24
Общество
Власти Москвы предупредили о камерах, фиксирующих нарушения масочного режима
Как сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков, с помощью камер в метро будут отслеживать, как пассажиры соблюдают перчаточный и масочный режим.
Говорит Москва 03:19
Автоспорт
Феттель покинет «Феррари» в конце сезона
Четырехкратный чемпион мира отверг предложенные командой условия, и после окончания сезона Феттель покинет команду.
Российская газета 01:15
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Общество
В ЦАГИ рассказали о двигателе нового сверхзвукового авиалайнера
Стало известно, каким, вероятнее всего, будет облик двигателя, предназначенного для нового сверхзвукового авиалайнера.
РЕН ТВ вчера в 20:14
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Гаджеты
Утечка раскрыла возможные спецификации карты GeForce RTX 3080 Ti
На YouTube-канале Moore's Law is Dead опубликовали новое видео, в котором рассказали о возможных будущих спецификациях видеокарты GeForce RTX 3080 Ti.
Игромания.ру 03:41
Кино
Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона сериала
Деловое.ТВ вчера в 07:34
Общество
На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов
Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости вчера в 12:50
Музыка
12 млн просмотров за два дня набрал новый клип Little Big
Всего за два дня видеоролик набрал 12 миллионов просмотров. За три первых часа видео набрало миллион просмотров.
Pravda.Ru 10 мая в 11:02
Фигурное катание
Туктамышева провела фотосессию на карантине по FaceTime
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии с домашней фотосессии.
Матч ТВ вчера в 05:45
Политика
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Общество
Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ
Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Общество
Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми
На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать.
РБК 03:24