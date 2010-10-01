Всего в России зафиксировано 232 243 случая заражения коронавирусом.

В России выявлено более 232 тысяч случаев заболевания коронавирусом

Общество Всех жителей Уханя проверят на коронавирус Официальные представители Уханя, которые в конце прошлого года оказались в центре распространения коронавируса, получили инструкции протестировать всех жителей и мигрантов, сообщает Pengpai News. 4

Общество Правительство утвердило выплаты для семей с детьми Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. 1,7K

Общество Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей 11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил выплатить в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет включительно в качестве поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 482

Общество Разработаны требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии По словам замминистра просвещения Дмитрия Глушко, решение о переносе ЕГЭ будет зависеть только от эпидемиологической ситуации, пока дата остается прежней — 8 июня. 660

Фигурное катание Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе Серебряная медалистка чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова опровергла информацию о намерении отказаться от услуг тренера Этери Тутберидзе.

Происшествия Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая. 753

Экономика СМИ узнали о роли «Роснефти» в покупке «Ведомостей» Газета «Ведомости» была приобретена в кредит, права требования по которому находятся у банка «Роснефти».

Общество Власти Москвы предупредили о камерах, фиксирующих нарушения масочного режима Как сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков, с помощью камер в метро будут отслеживать, как пассажиры соблюдают перчаточный и масочный режим. 1

Автоспорт Феттель покинет «Феррари» в конце сезона Четырехкратный чемпион мира отверг предложенные командой условия, и после окончания сезона Феттель покинет команду.

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 103

Гаджеты Утечка раскрыла возможные спецификации карты GeForce RTX 3080 Ti На YouTube-канале Moore's Law is Dead опубликовали новое видео, в котором рассказали о возможных будущих спецификациях видеокарты GeForce RTX 3080 Ti.

Фигурное катание Туктамышева провела фотосессию на карантине по FaceTime Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии с домашней фотосессии.

Политика В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. 523

Общество Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%. 4