Коронавирус

Казанские ведомостиКазанские ведомостиВ Татарстане выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
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В Татарстане выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

Казанские ведомости05:45

Сводка за 13 июня: в Татарстане выявлено 45 новых случаев COVID-19

АиФ Казань04:29

В России выявлено более 520 тысяч случаев коронавируса

URA.Ru03:55

В Москве выявили почти 1,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

РБК04:15
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
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Здоровье

Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель

Общее число умерших, у которых был зафиксирован или подозревался коронавирус, в апреле составило 2 712 человек, следует из данных Росстата.
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Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

BFM.ru 06:47
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Общество

Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса

Новые случаи коронавирусной инфекции за сутки выявлены в 85 регионах России, больше всего — в Москве, Московской области и Свердловской области.
Lenta.ru вчера в 03:47
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Происшествия

Два пилота погибли при крушении самолета в Самарской области

Оба пилота погибли при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил источник «Известий».
Известия 05:16
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Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
РИА Новости 01:16
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную

Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru вчера в 08:26
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Шоу-бизнес

Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова

Актуальные Новости 05:04
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Политика

Зеленский заявил о намерении вернуть в повестку дня вопрос о Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть вопрос о Крыме в повестку дня.
News.ru вчера в 08:58
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Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 21 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено больше 4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, продлили до 21 июня.
ТАСС 05:47
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Общество

Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве

По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела.
РБК 05:33
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Политика

Трамп заявил, что готов признать поражение на выборах в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов признать поражение на выборах в США.
Evo-rus.com 03:35
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Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили 00:51
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Космос

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink

Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.
REGNUM 05:50
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Политика

Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО

Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
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Путешествия

Майя Ломидзе: С 15-20 июня можно будет планировать летний отдых

Майя Ломидзе: В большинстве случаев информация об открытии регионов не анонсируется.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
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Здоровье

В ДНР выявили заражение коронавирусом у 750 человек

С начала эпидемии, инфекция выявлена у 750 человек, об этом 10 июня сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
ИА Красная Весна 10 июня в 04:27
Происшествия

Во Франции потушили пожар на атомной подлодке

РБК 04:08
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Общество

На Украине задержали трех человек по делу о предложении крупной взятки

Три человека задержаны на Украине по делу о предложении 6 миллионов долларов взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого, заявил на брифинге глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
РИА Новости 06:52
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с отцом водителя

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи погибшего в автокатастрофе с участием ее отца Сергея Захарова.
РЕН ТВ вчера в 21:57
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Политика

Путин присвоил представителю СК Петренко звание генерал-майора юстиции

Указом президента Владимира Путина руководителю управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции.
Взгляд.ру 11 июня в 13:35
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Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов

Британские военные инструкторы прибыли в зону военного конфликта в Донбассе для обучения украинских силовиков, заявил журналистам в субботу официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
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Общество

Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подаче артезианской воды в Симферополь из водозабора в Бахчисарайском районе.
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Хоккей

СКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»

Петербургский СКА приобрел права на нападающих Владислава Каменева и Якова Тренина.
Телеканал Санкт-Петербург 11 июня в 13:39
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Общество

В Крыму за сутки выявили семь новых больных коронавирусом

Семь новых случаев коронавируса зафиксировали в Крыму за минувшие сутки, общее число выявленных фактов заболевания достигло 490, написал глава республики Сергей Аксенов в социальных сетях.
Аргументы и Факты - Крым вчера в 08:26
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Кино

Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Индиана Джонс, культовый персонаж актера Харрисона Форда получил статус самого великого киногероя по версии журнала Empire.
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