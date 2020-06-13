В Татарстане выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Общество Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса Новые случаи коронавирусной инфекции за сутки выявлены в 85 регионах России, больше всего — в Москве, Московской области и Свердловской области. 262

Общество Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела. 1

Авто Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов. 25

Космос Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX. 41

Общество Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка. 139

Здоровье В ДНР выявили заражение коронавирусом у 750 человек С начала эпидемии, инфекция выявлена у 750 человек, об этом 10 июня сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Общество На Украине задержали трех человек по делу о предложении крупной взятки Три человека задержаны на Украине по делу о предложении 6 миллионов долларов взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого, заявил на брифинге глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Политика Путин присвоил представителю СК Петренко звание генерал-майора юстиции Указом президента Владимира Путина руководителю управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции. 1K

Армия и оружие В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов Британские военные инструкторы прибыли в зону военного конфликта в Донбассе для обучения украинских силовиков, заявил журналистам в субботу официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий. 12

Общество Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подаче артезианской воды в Симферополь из водозабора в Бахчисарайском районе. 210

Общество В Крыму за сутки выявили семь новых больных коронавирусом Семь новых случаев коронавируса зафиксировали в Крыму за минувшие сутки, общее число выявленных фактов заболевания достигло 490, написал глава республики Сергей Аксенов в социальных сетях. 161