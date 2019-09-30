Экономика
РБКВ России выявлено более 71 тыс. недостроенных объектов
В России насчитывается более 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс». По словам Кудрина, инвентаризация таких объектов идет очень медленно.
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Шоу-бизнес
Алена Водонаева опозорилась из-за фото с тремя ногами
Московский Комсомолец 07:25
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Экономика
Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»
Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах «Русгидро», «Транснефти»,« Ростелекома», «Россетях», «Объединенной зерновой компании», «Совкомфлоте», следует из данных по прогнозному плану приватизации федерального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Rambler News Service 10:36
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Футбол
Симеоне назвал Сёмина мощной личностью
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с «Локомотивом» во втором туре Лиги чемпионов сделал комплимент наставнику железнодорожников Юрию Сёмину.
RT на русском 12:13
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru 10:46
Политика
Зеленский отверг возможность давления на Украину
Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, как обстоит ситуация с расследованием деятельности компании Burisma, к деятельности которой имел отношение сын экс-вице-президента США Джозефа Байдена, Хантер.
Вести.Ru 12:29
Армия и оружие
Создатель немецкой РЛС опровергает «невидимость» F-35
Немецкая компания создала радиолокационную станцию, работа которой опровергла усиленно пропагандируемую «невидимость» F-35.
Военное обозрение 02:24
Армия и оружие
Оторвало ноги: на Донбассе погибла 21-летняя военнослужащая ВСУ
На Донбассе от множественных осколочных ранений, несовместимых с жизнью, погибла военнослужащая взвода материального обеспечения, 21-летняя девушка-солдат Анастасия Витовская.
Rusvesna.su 09:05
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Здоровье
Младенец-богатырь: в Балашихе родился ребенок весом 5,4 килограмма
Мальчик ростом 58 сантиметров и весом 5,4 килограмма родился в Балашихинском родильном доме.
МИР 24 11:32
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru вчера в 02:07
Политика
В Кремле назвали условия публикации стенограмм бесед Путина и Трампа
Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Шифф ранее дал интервью телеканалу NBC, в котором объяснил намерения эти демократов "необходимостью обеспечить национальную безопасность США и выяснить, подрывал ли президент Трамп во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, безопасность США, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании".
ТАСС 09:21
Космос
Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился в космосе внешне
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, прибывший на МКС на прошлой неделе, рассказал об изменениях, которые произошли с его телом за пять дней пребывания в космосе.
РЕН ТВ 11:55
Общество
Валерий Радаев проводит совещание по отопсезону
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в правительстве региона сегодня, 30 сентября, проходит селекторное совещание с районами.
КП - Саратов 08:26
Общество
Гидрометцентр пообещал возвращение тепла
По словам специалистов, в среднем в ЦФО температура ночью будет держаться на отметке в 8 – 13 градусов по Цельсию, а днём воздух прогреется до 18-ти градусов.
Мир новостей 06:10
Экономика
В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru 08:22
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Политика
Зеленский наметил Украине 17 целей
Президент Украины Владимир Зеленский наметил 17 целей, которых должна достигнуть Украина к 2030 году.
Московский Комсомолец 12:15
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 09:00
Политика
США расширили санкции против России
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
РИА Новости 10:50
Авто
Новый Land Rover Defender сможет ездить на пульте управления
Прежде всего, новый Defender оснащен передовой технологией бесключевого доступа с модернизированными радиопередатчиками Ultra Wide Band, а любители активного отдыха смогут открыть и закрыть авто с помощью многофункционального браслета.
32CARS.ru 02:04
Космос
Протоязык, или как уфолог сумел расшифровать послание пришельцев
Роберт Смит, уфолог, заявил, что сделал сенсационное открытие, которое поможет человечеству понять пришельцев.
Российский Диалог 12:01
Происшествия
Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея
Украинский военный-гей Василий Давыденко, рассказавший о своей нетрадиционной ориентации на прошлой неделе, был избит участниками радикальных националистических группировок.
Lenta.ru 06:23