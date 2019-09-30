В России насчитывается более 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс». По словам Кудрина, инвентаризация таких объектов идет очень медленно.

В России выявлено более 71 тыс. недостроенных объектов

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Общество В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.

Экономика Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти» Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах «Русгидро», «Транснефти»,« Ростелекома», «Россетях», «Объединенной зерновой компании», «Совкомфлоте», следует из данных по прогнозному плану приватизации федерального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Общество Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Футбол Симеоне назвал Сёмина мощной личностью Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с «Локомотивом» во втором туре Лиги чемпионов сделал комплимент наставнику железнодорожников Юрию Сёмину.

Политика Зеленский отверг возможность давления на Украину Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, как обстоит ситуация с расследованием деятельности компании Burisma, к деятельности которой имел отношение сын экс-вице-президента США Джозефа Байдена, Хантер.

Армия и оружие Оторвало ноги: на Донбассе погибла 21-летняя военнослужащая ВСУ На Донбассе от множественных осколочных ранений, несовместимых с жизнью, погибла военнослужащая взвода материального обеспечения, 21-летняя девушка-солдат Анастасия Витовская.

Здоровье Младенец-богатырь: в Балашихе родился ребенок весом 5,4 килограмма Мальчик ростом 58 сантиметров и весом 5,4 килограмма родился в Балашихинском родильном доме.

Политика Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».

Политика В Кремле назвали условия публикации стенограмм бесед Путина и Трампа Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Шифф ранее дал интервью телеканалу NBC, в котором объяснил намерения эти демократов "необходимостью обеспечить национальную безопасность США и выяснить, подрывал ли президент Трамп во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, безопасность США, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании".

Космос Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился в космосе внешне Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, прибывший на МКС на прошлой неделе, рассказал об изменениях, которые произошли с его телом за пять дней пребывания в космосе.

Общество Валерий Радаев проводит совещание по отопсезону Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в правительстве региона сегодня, 30 сентября, проходит селекторное совещание с районами.

Общество Гидрометцентр пообещал возвращение тепла По словам специалистов, в среднем в ЦФО температура ночью будет держаться на отметке в 8 – 13 градусов по Цельсию, а днём воздух прогреется до 18-ти градусов.

Экономика В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Политика Зеленский наметил Украине 17 целей Президент Украины Владимир Зеленский наметил 17 целей, которых должна достигнуть Украина к 2030 году.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Космос Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).

Политика США расширили санкции против России США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.

Авто Новый Land Rover Defender сможет ездить на пульте управления Прежде всего, новый Defender оснащен передовой технологией бесключевого доступа с модернизированными радиопередатчиками Ultra Wide Band, а любители активного отдыха смогут открыть и закрыть авто с помощью многофункционального браслета.