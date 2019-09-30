В России насчитывается более 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс». По словам Кудрина, инвентаризация таких объектов идет очень медленно.

В России выявлено более 71 тыс. недостроенных объектов

Футбол «Сочи» обыграл «Ахмат», Нобоа забил гол-красавец «Сочи» дома одержал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт».

Общество ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

Недвижимость Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.

Экономика На 2020–2022 год запланирована новая приватизация доли в госкомпаниях Государство в ходе приватизации 2020–2022 годов планирует снизить долю в уставном капитале ряда компаний.

Спорт Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.

Политика Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Игры Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.

Футбол Итальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг Играющий в итальянской Серии D "Гроссето" уволил с поста тренера молодежной команды Томмазо Касалини, передает "Чемпионат".

Авто Представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC Компания Wuling Motors, созданная совместно с General Motors и SAIC, представила новый бюджетный компактвэн Wuling Hongguang Plus.

Финансы ЦБ опроверг введение отрицательных ставок по валютным вкладам физлиц Отрицательные ставки по валютным депозитам могут ввести для средств компаний, но не населения.

Здоровье Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Здоровье Росздравнадзор разберется в ситуации с небезопасным препаратом от язвы Ранее 54-tv.ru сообщал, что Росздравнадзор попросил импортеров и фармкомпании, использующие в производстве своих лекарств «Ранитидина гидрохлорид», до 2 октября известить о принятом решении — откажутся ли они от дальнейшего выпуска оказавшегося смертельно опасным препарата.

Экономика Для «МегаФона» построят штаб-квартиру в «Москва-Сити» «МегаФон» планирует перевести свою штаб-квартиру деловой район «Москва-Сити» — для компании построят отдельное здание в рамках строительства второй очереди башни «Империя», рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.

Армия и оружие Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз Начальник управления уточнил, что в основном уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо просто не приходят туда по повестке, не понимая, зачем им служить.

Политика МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.

Спорт WADA усомнилось в случайном изменении данных московской лаборатории Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) сомневаются в случайном характере изменения данных московской антидопинговой лаборатории.

Музыка Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Происшествия В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами Почти 14 тысяч человек подписались под петицией на change.org к полиции Башкирии с требованием наказать живодеров за убийство собаки и ее двухнедельных щенков.

Футбол Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Политика Зеленский уволил Данилюка с поста главы СНБО Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с поста председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, говорится на сайте украинского главы.

Политика Сбежавший из Украины кум Порошенко даст показания против Трампа Бывший кум Петра Порошенко и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ранее сбежал из страны, заявил о готовности выступить в американском Конгрессе и дать показания против Трампа по делу о его импичменте.

Баскетбол ЦСКА обыграл «Парму» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ Столичный баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 89:74 обыграл пермскую "Парму" в домашнем матче Единой лиги ВТБ.

Политика Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.

Общество Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА "Новости".