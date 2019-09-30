Экономика

РБКРБКВ России выявлено более 71 тыс. недостроенных объектов

В России насчитывается более 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс». По словам Кудрина, инвентаризация таких объектов идет очень медленно.
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Выявлены не дошедшие до объектов строительства в России триллионы рублей

Взгляд.ру11:23

В России выявлено более 71 тыс. недостроенных объектов

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Кудрин предложил ускорить инвентаризацию незавершенных бюджетных строек

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Московский Комсомолец10:19

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Счетная палата насчитала в России более 71 тыс. недостроенных объектов

Интерфакс09:22
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«Сочи» дома одержал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт».
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Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

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Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
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Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака

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Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд

Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
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Итальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг

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Представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC

Компания Wuling Motors, созданная совместно с General Motors и SAIC, представила новый бюджетный компактвэн Wuling Hongguang Plus.
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ЦБ опроверг введение отрицательных ставок по валютным вкладам физлиц

Отрицательные ставки по валютным депозитам могут ввести для средств компаний, но не населения.
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Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
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Экономика

Для «МегаФона» построят штаб-квартиру в «Москва-Сити»

«МегаФон» планирует перевести свою штаб-квартиру деловой район «Москва-Сити» — для компании построят отдельное здание в рамках строительства второй очереди башни «Империя», рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
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Армия и оружие

Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз

Начальник управления уточнил, что в основном уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо просто не приходят туда по повестке, не понимая, зачем им служить.
РИА Новости 13:19
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МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США

Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.
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Спорт

WADA усомнилось в случайном изменении данных московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) сомневаются в случайном характере изменения данных московской антидопинговой лаборатории.
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Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
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Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости 13:19
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Происшествия

В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами

Почти 14 тысяч человек подписались под петицией на change.org к полиции Башкирии с требованием наказать живодеров за убийство собаки и ее двухнедельных щенков.
РИА Новости 01:39
Футбол

Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
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Зеленский уволил Данилюка с поста главы СНБО

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Сбежавший из Украины кум Порошенко даст показания против Трампа

Бывший кум Петра Порошенко и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ранее сбежал из страны, заявил о готовности выступить в американском Конгрессе и дать показания против Трампа по делу о его импичменте.
РЕН ТВ 12:23
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Парму» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

Столичный баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 89:74 обыграл пермскую "Парму" в домашнем матче Единой лиги ВТБ.
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Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
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Общество

Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда

Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:46
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС 08:36
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