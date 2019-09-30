Экономика
РБКВ России выявлено более 71 тыс. недостроенных объектов
В России насчитывается более 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс». По словам Кудрина, инвентаризация таких объектов идет очень медленно.
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Футбол
«Сочи» обыграл «Ахмат», Нобоа забил гол-красавец
«Сочи» дома одержал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт».
Спорт-Экспресс 14:22
Общество
ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях
В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ 11:05
Театры
Дочь Марка Захарова завершит его спектакль «Капкан»
РИА Новости 13:55
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Экономика
На 2020–2022 год запланирована новая приватизация доли в госкомпаниях
Государство в ходе приватизации 2020–2022 годов планирует снизить долю в уставном капитале ряда компаний.
Красная весна 14:18
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Наука
Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака
Российская газета 28 сентября в 01:43
Кино
Фильм «К звездам» возглавил российский кинопрокат в выходные
Слово и Дело вчера в 17:57
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Футбол
Итальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг
Играющий в итальянской Серии D "Гроссето" уволил с поста тренера молодежной команды Томмазо Касалини, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 14:11
Авто
Представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC
Компания Wuling Motors, созданная совместно с General Motors и SAIC, представила новый бюджетный компактвэн Wuling Hongguang Plus.
Автоновости дня 06:27
Финансы
ЦБ опроверг введение отрицательных ставок по валютным вкладам физлиц
Отрицательные ставки по валютным депозитам могут ввести для средств компаний, но не населения.
Ведомости 13:10
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Здоровье
Росздравнадзор разберется в ситуации с небезопасным препаратом от язвы
Ранее 54-tv.ru сообщал, что Росздравнадзор попросил импортеров и фармкомпании, использующие в производстве своих лекарств «Ранитидина гидрохлорид», до 2 октября известить о принятом решении — откажутся ли они от дальнейшего выпуска оказавшегося смертельно опасным препарата.
Пятый канал 14:45
Экономика
Для «МегаФона» построят штаб-квартиру в «Москва-Сити»
«МегаФон» планирует перевести свою штаб-квартиру деловой район «Москва-Сити» — для компании построят отдельное здание в рамках строительства второй очереди башни «Империя», рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
РБК 14:54
Армия и оружие
Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз
Начальник управления уточнил, что в основном уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо просто не приходят туда по повестке, не понимая, зачем им служить.
РИА Новости 13:19
Политика
МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США
Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.
Newvz.ru 04:25
Спорт
WADA усомнилось в случайном изменении данных московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) сомневаются в случайном характере изменения данных московской антидопинговой лаборатории.
РБК 08:05
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Происшествия
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
Почти 14 тысяч человек подписались под петицией на change.org к полиции Башкирии с требованием наказать живодеров за убийство собаки и ее двухнедельных щенков.
РИА Новости 01:39
Футбол
Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 06:43
Политика
Зеленский уволил Данилюка с поста главы СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с поста председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, говорится на сайте украинского главы.
Московский Комсомолец 09:57
Политика
Сбежавший из Украины кум Порошенко даст показания против Трампа
Бывший кум Петра Порошенко и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ранее сбежал из страны, заявил о готовности выступить в американском Конгрессе и дать показания против Трампа по делу о его импичменте.
РЕН ТВ 12:23
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Парму» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ
Столичный баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 89:74 обыграл пермскую "Парму" в домашнем матче Единой лиги ВТБ.
ТАСС 14:36
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Общество
Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда
Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:46
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС 08:36