Коронавирус
ВедомостиВ России выявлено более двух тысяч новых больных коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрированы 2186 новых случаев заболевания коронавирусом в 52 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 15 770. Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (1306).
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Общество
В Симферополе и Керчи выявили новые случаи заражения коронавирусом
Два новых случая коронавируса выявлено в Крыму: один - в Симферополе, второй - в Керчи, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:42
Хоккей
Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв умер в возрасте 25 лет
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.
ТАСС Спорт вчера в 11:07
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
Авто
Появились фото салона кроссовера Kia Sonet
Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным.
Автоновости дня вчера в 04:25
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru вчера в 13:41
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Общество
В Москве еще 188 человек вылечились от коронавируса
Комсомольская правда 03:05
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости вчера в 11:50
Общество
За сутки в России зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 2186 случаев новой коронавирусной инфекции в 52 регионах.
Газета Кемерова 03:43
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла размер своей пенсии
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина получает в качестве пенсии 55 тысяч рублей.
Lenta.ru 01:58
Общество
В России отмечают День космонавтики
Вести.Ru вчера в 19:30
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист вылечилась от коронавируса
Бывший главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, лишенная должности за сокрытие поездки в Испанию и нарушение режима самоизоляции, вылечилась от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 04:04
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:59
Общество
В Госдуме предлагают кабмину расширить поддержку нуждающихся семей
Депутат Государственной Думы Михаил Щапов предлагает расширить меры поддержки нуждающихся семей, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 01:27
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия
Против жителя Якутии возбудили дело за несоблюдение карантина
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя якутского города Алдана, который, вернувшись в регион, проигнорировал карантин, введенный из-за коронавируса, и посещал общественные места города.
ТАСС вчера в 20:45
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
Происшествия
В иркутской колонии после бунта заключенных вспыхнул пожар
Конфликт между несколькими заключенными и сотрудником колонии начался в минувший четверг, 9 апреля.
Город55.ру вчера в 03:22
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
Общество
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
Российская газета вчера в 17:38
Армия и оружие
The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России
РИА Новости 10 апреля в 08:30
Происшествия
В Пермском крае рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом
Один из 15 новых пациентов с коронавирусом находится в больнице в Пермском крае в тяжелом состоянии, семь — в средней степени тяжести и еще семь — в удовлетворительном, большинство из них заразились после контакта с больными COVID-19 людьми, у двоих вирус выявлен после возвращения в регион из Москвы и ОАЭ, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
РИА Новости 04:05
Политика
В США намерены собрать информацию о системе здравоохранения Украины
Агентство США по международному развитию планирует собрать данные и мнения о системе здравоохранения Украины и реализации реформы, которая проводится властями страны в данной сфере.
RT на русском 01:02
Общество
В России за сутки выявили 1786 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.
Взгляд.ру 10 апреля в 03:36
Общество
Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации
Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
Общество
Правительство утвердило порядок выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок ежемесячных выплат семьям с детьми до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Аргументы и Факты 10 апреля в 09:11
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ 03:23