За последние сутки в России зарегистрированы 2186 новых случаев заболевания коронавирусом в 52 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 15 770. Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (1306).

В России выявлено более двух тысяч новых больных коронавирусом

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