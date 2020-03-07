Общество
BFM.ruВ России выявлено четыре новых случая коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в России за прошедшие сутки. Трое заболевших — в Липецке, один пациент выявлен в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб по борьбе с распространением COVID-19.
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В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.РИА Новости07:34
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Политика
Экс-премьер Гончарук покинул Украину
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
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Выход iPhone 12 с 5G может задержаться
Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.
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В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом
В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
Происшествия
В Петербурге готовят штурм квартиры с вооруженным мужчиной
Силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе Петербурга, где, предварительно, находится вооруженный мужчина.
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В Москве более 500 человек получили больничные из-за коронавируса
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, число заражённых в Москве не изменилось, зарегистрировано 6 случаев.
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В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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Военные РФ совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
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Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
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16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле.
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Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала на странице в Instagram пост, в котором рассказала о своих переживаниях по поводу болезни матери.
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Алла Пугачева из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов
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Общество
Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»
Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало проверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с точки зрения его воздействия на окружающую среду.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Политика
ДНР призвала Киев к выполнению Минских соглашений для мира в Донбассе
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев должен начать выполнять минские соглашения для установления мира в Донбассе, но в республике готовы к любому варианту развития событий.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Происшествия
На авиазаводе в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции
На украинском заводе по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" в Запорожье часть кирпичной конструкции обрушилась на территорию прилегающего домохозяйства.
Хоккей
«Авангард» сравнял счет в серии с «Салаватом Юлаевым» в Кубке Гагарина
Омский «Авангард» переиграл в гостях уфимский «Салават Юлаев» 7 марта в четвертом матче ¼ финала Восточной конференции КХЛ.
Общество
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Общество
Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса
Люди делают запасы на случай разрастания эпидемии коронавируса.
Армия и оружие
«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года
Общество
Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
Итальянские власти на фоне резкого роста числа зараженных подготовили новый пакет мер против коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на черновой вариант документа.
Армия и оружие
Турция поможет Украине производить оружие против России
Как напоминает консалтинговое агентство Defense Express, к настоящему времени Киев получил от Турции шесть оперативно-тактических многоцелевых беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Machine, а в конце 2019 года украинские специалисты завершили подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующей техники.
Политика
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.