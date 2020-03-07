В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в России за прошедшие сутки. Трое заболевших — в Липецке, один пациент выявлен в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В России выявлено четыре новых случая коронавируса

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