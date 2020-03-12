Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
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В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости17:52

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

RT на русском15:16

Что произошло за день: четверг, 12 марта

Интерфакс13:56

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС12:48

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

РБК12:48

Еще шесть россиян заразились коронавирусом за сутки

Lenta.ru12:29

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

Газета.Ru16:59
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Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
Экономика

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты

Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
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Автоспорт

Формула-1. Гран-при Австралии официально отменен

Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австралии не состоится.
Вести.Ru 20:30
Космос

Россия и Европа отложили совместную миссию на Марс

LentaChel.ru 11:11
Финансы

Японская биржа открылась провалом на 8,5%

Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 на открытии торгов в пятницу продолжил падение на фоне опасений вокруг распространения коронавируса в мире, а также биржевого краха в США, свидетельствуют данные торгов.
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Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
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Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»

В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".
Газета.Ru 17:35
Энергетика

Названа себестоимость нефтедобычи в России

По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
Военное обозрение вчера в 23:33
Общество

В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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Гаджеты

Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

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Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

Второй угрозой врач назвал истощение медицинской системы.
RuNews24.ru 18:32
Футбол

«Старостин? Не знаю таких». Овчинников вспомнил, как отказывал «Спартаку»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ранее выступавший за «Локомотив», сообщил, что у него было несколько предложений о переходе в «Спартак».
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Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
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Политика

Путин назвал Ходорковского «жуликом»

"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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Экономика

Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей

Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Ведомости 10:13
Здоровье

Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру

iReactor 20:28
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 12:31
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Лидеры двух стран обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Сообщается, что разговор глав государств состоялся по инициативе Москвы.
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Происшествия

Суд оправдал сироту, который распилил упавшие на дорогу деревья

Ридус 14:41
Политика

На Украине совершено нападение на советника главы СНБО

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Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК 17:22
Общество

США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
ТАСС 13:38
Фигурное катание

Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию

Gazeta.SPb 14:36
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК 19:50
Культура

Композитор The Last Of Us напишет музыку для нового сериала HBO

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Кино

Дочь Миллы Йовович получила главные роли в двух фильмах

Старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсен получила главные роли в новых фильмах «Черная вдова» от Marvell и «Питер Пэн и Венди» от Disney.
Inc-news.ru 17:52
Общество

Назван срок окончания пандемии коронавируса

Эксперты из Китая заявили, что глобальная пандемия коронавируса может закончиться к июню текущего года, если страны предпримут необходимые шаги для борьбы с ней.
Накануне.Ru 20:02
Хоккей

Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей

Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
RT на русском 06:17
Армия и оружие

США нанесли ответный удар в Ираке

Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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