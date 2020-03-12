Общество
КоммерсантъВ России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Четверо заболевших находятся в Москве, один — в Краснодарском крае, один — в Калининграде. Всего в России зафиксировано 37 случаев заболевания.
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Здоровье
В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус
В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
Политика
Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию
Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Энергетика
Названа себестоимость нефтедобычи в России
Сегодня стало известно о себестоимости добычи нефти в нашей стране.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Футбол
АПЛ соберется на экстренное заседание из-за коронавируса
«В свете сегодняшнего заявления „Арсенала“, подтверждающего, что главный тренер команды Микель Артета заражен COVID-19, Премьер-лига проведет экстренное заседание клуба завтра утром», - цитирует Reuters заявление лиги.
Происшествия
В Приамурье старшеклассник открыл стрельбу в школе
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Происшествия
Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.
Экономика
Доходы бюджета Псковской области увеличены на 743 миллиона рублей
В целом доходы бюджета на 2020 год составили 37 миллиардов 482 миллиона 909 тысяч рублей, расходы – 38 миллиардов 994 миллиона 129 тысяч рублей.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Экономика
Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
Общество
Премьер Канады самоизолировался из-за коронавируса
Экономика
Назван очаг нового глобального экономического кризиса
Если коронавирус приведет к новому глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Здоровье
Коронавирус влияет на людей сильнее самых больших инфекций прошлого
Специалисты сравнили эффект вспышек COVID-19 по воздействию на рынок со вспышками Эболы, свиного и птичьего гриппа, Выяснилось, что смертность от вышеназванных инфекций была намного выше нынешней, однако эмоциональный удар оказывался гораздо слабее.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Политика
Жители Тутаева просят лишить Терешкову статуса почётного гражданина
Жители Тутаева Ярославской области просят лишить парламентария статуса почётного гражданина города.
Общество
В Приморье продолжается забастовка строителей на острове Русский
Владивосток, 12 марта 2020, 11:08 — REGNUM В Приморье, на острове Русский на площадке строительства музейно-театрального комплекса продолжается забастовка рабочих, требующих выплатить им долги по зарплате.
Футбол
Блогер Савин открыто обвинил руководство «Зенита» в давлении
Кокорин заявил, что его слова о нежелании возвращаться в Зенит переврали Блогер заявил, что удаление ролика годовалой давности с указанием на имеющиеся в нём нарушения по рекламе случилось через сутки после выхода выпуска про Александра Кокорина, игрока "Сочи", принадлежащего санкт-петербургскому "Зениту".
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada
Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в России отзыву подлежат 12 192 автомобилей Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus, которые были реализованы в период с сентября 2019 года по настоящее время.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Общество
Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг
Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Здоровье
В Калининградской области ввели карантин для вернувшихся из-за рубежа
В Калининградской области ввели двухнедельный карантин для жителей, которые вернулись из-за рубежа.
Здоровье
Названа самая простая защита от коронавируса
По мнению экспертов, в роли самой эффективной защиты от коронавируса выступает довольно простое занятие – последовательное укрепление иммунитета с помощью определенных пимщевых продуктов.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Культура
Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone
Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Происшествия