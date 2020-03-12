Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Четверо заболевших находятся в Москве, один — в Краснодарском крае, один — в Калининграде. Всего в России зафиксировано 37 случаев заболевания.
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Еще шесть россиян заразились коронавирусом за сутки

Lenta.ru12:29

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

RT на русском15:16

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС12:48

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

РБК12:48

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости17:52

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

Коммерсантъ12:27

Что произошло за день: четверг, 12 марта

Интерфакс13:56
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Здоровье

В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус

В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
Мойка78 14:11
Политика

Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию

Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Взгляд.ру 05:42
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru вчера в 12:44
Энергетика

Названа себестоимость нефтедобычи в России

Сегодня стало известно о себестоимости добычи нефти в нашей стране.
Военное обозрение вчера в 23:33
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК 19:29
Происшествия

Участники банды «Ключевские» получили 144 года тюрьмы за 12 убийств

Lenta.ru 03:29
Футбол

АПЛ соберется на экстренное заседание из-за коронавируса

«В свете сегодняшнего заявления „Арсенала“, подтверждающего, что главный тренер команды Микель Артета заражен COVID-19, Премьер-лига проведет экстренное заседание клуба завтра утром», - цитирует Reuters заявление лиги.
Ридус 19:01
Происшествия

В Приамурье старшеклассник открыл стрельбу в школе

РИА Новости 07:32
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru вчера в 02:36
Происшествия

Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.
РИА Новости 19:02
Экономика

Доходы бюджета Псковской области увеличены на 743 миллиона рублей

В целом доходы бюджета на 2020 год составили 37 миллиардов 482 миллиона 909 тысяч рублей, расходы – 38 миллиардов 994 миллиона 129 тысяч рублей.
Луки-Ньюс 06:59
Политика

В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
RT на русском 18:14
Экономика

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 16:38
Общество

США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
ТАСС 13:38
Общество

Премьер Канады самоизолировался из-за коронавируса

Rambler News Service 13:11
Экономика

Назван очаг нового глобального экономического кризиса

Если коронавирус приведет к новому глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Lenta.ru 20:22
Здоровье

Коронавирус влияет на людей сильнее самых больших инфекций прошлого

Специалисты сравнили эффект вспышек COVID-19 по воздействию на рынок со вспышками Эболы, свиного и птичьего гриппа, Выяснилось, что смертность от вышеназванных инфекций была намного выше нынешней, однако эмоциональный удар оказывался гораздо слабее.
РЕН ТВ 09 марта в 18:38
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Политика

Жители Тутаева просят лишить Терешкову статуса почётного гражданина

Жители Тутаева Ярославской области просят лишить парламентария статуса почётного гражданина города.
News.ru 09:00
Общество

В Приморье продолжается забастовка строителей на острове Русский

Владивосток, 12 марта 2020, 11:08 — REGNUM В Приморье, на острове Русский на площадке строительства музейно-театрального комплекса продолжается забастовка рабочих, требующих выплатить им долги по зарплате.
REGNUM 04:08
Футбол

Блогер Савин открыто обвинил руководство «Зенита» в давлении

Кокорин заявил, что его слова о нежелании возвращаться в Зенит переврали Блогер заявил, что удаление ролика годовалой давности с указанием на имеющиеся в нём нарушения по рекламе случилось через сутки после выхода выпуска про Александра Кокорина, игрока "Сочи", принадлежащего санкт-петербургскому "Зениту".
SM News 08:36
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada

Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в России отзыву подлежат 12 192 автомобилей Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus, которые были реализованы в период с сентября 2019 года по настоящее время.
32CARS.ru 05:49
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс 16:28
Общество

Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг

Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters.
Коммерсантъ 19:59
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости 15:03
Здоровье

В Калининградской области ввели карантин для вернувшихся из-за рубежа

В Калининградской области ввели двухнедельный карантин для жителей, которые вернулись из-за рубежа.
Клопс 08:22
Здоровье

Названа самая простая защита от коронавируса

По мнению экспертов, в роли самой эффективной защиты от коронавируса выступает довольно простое занятие – последовательное укрепление иммунитета с помощью определенных пимщевых продуктов.
Live24 вчера в 03:27
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс вчера в 13:26
Культура

Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone

Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Discover24 10 марта в 03:51
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Иркутской области

Российская газета 04:34
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