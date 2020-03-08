Общество
ИзвестияВ России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России. Об этом «Известиям» сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 8 марта. Инфицированные находятся в Московской, Белгородской и Калининградской областях, всех их госпитализировали и поместили в инфекционные боксы.
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Политика
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
Единоборства
Макгрегор назвал Махачева кретином за недовольство женскими боями
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор раскритиковал Ислама Махачева за недовольство женскими боями.
Общество
Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Экономика
Эксперт оценил инициативу по увеличению страховых взносов для ИП
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков прокомментировал предложение Минфина по увеличению страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.
Музыка
Отрывок возможной песни Little Big для Евровидения появился в Сети
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Общество
В ВОЗ предупредили о том, что коронавирус не исчезнет к лету
По словам исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, новый вирус не сможет исчезнуть к лету, подобно гриппу.
Общество
В Испании напомнили о стертых российских корнях Международного женского дня
ABC решила рассказать о «(стёртых) коммунистических корнях» Международного женского дня.
Общество
Со скамейки дополнительных: каждый пятый школьник не усваивает программу
С освоением программы не справляются 15–20% учеников. Рынок дополнительного образования вырастет к 2021 году до 175 млрд рублей.
Общество
ВОЗ: коронавирус распространился на 101 страну
Коронавирус нового типа, появившейся в китайском Ухане в конце прошлого года, распространился на 101 страну.
Политика
Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы
Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Футбол
«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании
Футболисты мадридского "Реала" на выезде проиграли "Бетису" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Энергетика
Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%
Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Происшествия
В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали
В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Биатлон
Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
Здоровье
Составлен рейтинг полезности молочных продуктов
Кино
Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат
Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
Политика
Чехия намерена потребовать замены посла Китая
Предполагается, что в ближайшее время премьер Чехии Андрей Бабиш потребует замены посла.
Футбол
«Лилль» победил «Лион» в чемпионате Франции
Футболисты «Лилля» нанесли поражение «Лиону» в 28-м туре чемпионата Франции.
Происшествия
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Политика
В Камеруне восемь человек погибли при нападении вооруженных людей
В остальной части страны превалирует французский язык. Телеканал отмечает, что вооруженные люди совершили нападение в субботу.
Энергетика
Bloomberg: Эр-Рияд может нарастить добычу нефти
Саудовская Аравия в апреле может увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg.
Экономика
Эксперт сравнил политику Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ с шантажом
По мнению эксперта, цена нефти зависит сейчас не от баланса спроса и предложения, а в основном от финансовой политики США.
Политика
Помпео уверен, что Нидерланды добьются справедливости по делу MH17
Соединенные Штаты уверены, что Нидерланды установят истину и добьются справедливости в рамках начинающегося 9 марта судебного процесса по делу о крушении Boeing на Украине.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Кино
Перенос нового фильма о Джеймсе Бонде обойдется в $30-50 млн
СМИ узнали, в какую сумму обойдется перенос нового фильма о Джеймсе Бонде.