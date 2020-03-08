Общество

ИзвестияИзвестияВ России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России. Об этом «Известиям» сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 8 марта. Инфицированные находятся в Московской, Белгородской и Калининградской областях, всех их госпитализировали и поместили в инфекционные боксы.
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В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

ТАСС08:45

Что произошло за день: воскресенье, 8 марта

Интерфакс13:29

В России выявили ещё три случая заболевания коронавирусной инфекцией

RT на русском12:23

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

РИА Новости08:50

В России выявили еще три случая заражения коронавирусом

Газета.Ru14:41

В России выявили еще три случая заражения коронавирусом

РБК08:35

В России выявили три новых случая заражения коронавирусом

Коммерсантъ08:31
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Политика

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
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Макгрегор назвал Махачева кретином за недовольство женскими боями

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор раскритиковал Ислама Махачева за недовольство женскими боями.
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Общество

Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Вести.Ru 06 марта в 03:48
Технологии

Ученые рассказали о вреде смартфонов и компьютеров для мозга

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Экономика

Эксперт оценил инициативу по увеличению страховых взносов для ИП

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков прокомментировал предложение Минфина по увеличению страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.
RT на русском 06 марта в 13:47
Музыка

Отрывок возможной песни Little Big для Евровидения появился в Сети

Главный региональный вчера в 09:43
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Rusvesna.su 15:26
Общество

В ВОЗ предупредили о том, что коронавирус не исчезнет к лету

По словам исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, новый вирус не сможет исчезнуть к лету, подобно гриппу.
Ferra вчера в 02:41
Общество

В Испании напомнили о стертых российских корнях Международного женского дня

ABC решила рассказать о «(стёртых) коммунистических корнях» Международного женского дня.
Красная весна 16:01
Общество

Со скамейки дополнительных: каждый пятый школьник не усваивает программу

С освоением программы не справляются 15–20% учеников. Рынок дополнительного образования вырастет к 2021 году до 175 млрд рублей.
Известия 17:01
Общество

ВОЗ: коронавирус распространился на 101 страну

Коронавирус нового типа, появившейся в китайском Ухане в конце прошлого года, распространился на 101 страну.
ТК Звезда 18:35
Политика

Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы

Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Газета.Ru 11:32
Футбол

«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании

Футболисты мадридского "Реала" на выезде проиграли "Бетису" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 18:13
Энергетика

Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
Ведомости 18:37
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса

Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Территория новостей 11:58
Происшествия

В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали

В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Lenta.ru 12:44
Биатлон

Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
News.ru 12:32
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Составлен рейтинг полезности молочных продуктов

ToDay News Ufa 08:18
Кино

Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат

Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
Kinonews.ru 16:21
Политика

Чехия намерена потребовать замены посла Китая

Предполагается, что в ближайшее время премьер Чехии Андрей Бабиш потребует замены посла.
РЕН ТВ 17:57
Футбол

«Лилль» победил «Лион» в чемпионате Франции

Футболисты «Лилля» нанесли поражение «Лиону» в 28-м туре чемпионата Франции.
Sport24.ru 17:59
Происшествия

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Общество

Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Газета.Ru 07:55
Политика

В Камеруне восемь человек погибли при нападении вооруженных людей

В остальной части страны превалирует французский язык. Телеканал отмечает, что вооруженные люди совершили нападение в субботу.
РИА Новости 18:57
Энергетика

Bloomberg: Эр-Рияд может нарастить добычу нефти

Саудовская Аравия в апреле может увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg.
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Экономика

Эксперт сравнил политику Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ с шантажом

По мнению эксперта, цена нефти зависит сейчас не от баланса спроса и предложения, а в основном от финансовой политики США.
Lenta.ru 11:57
Политика

Помпео уверен, что Нидерланды добьются справедливости по делу MH17

Соединенные Штаты уверены, что Нидерланды установят истину и добьются справедливости в рамках начинающегося 9 марта судебного процесса по делу о крушении Boeing на Украине.
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Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 11:09
Общество

ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 02:12
Кино

Перенос нового фильма о Джеймсе Бонде обойдется в $30-50 млн

СМИ узнали, в какую сумму обойдется перенос нового фильма о Джеймсе Бонде.
iReactor 06 марта в 08:47
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