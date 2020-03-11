За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб. Все заболевшие последние две недели посещали Италию.

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

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