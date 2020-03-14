Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией. Общее число заразившихся достигло 62, включая трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess.
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с чего всё началось

Верующих петербуржцев от коронавируса возле мощей Иоанна Крестителя защищают тряпочкой

За тем, как в Казанском соборе соблюдают советы РПЦ, 12 марта следил фотограф «Фонтанки».
Фонтанка.Ру12 марта в 06:15

Подробнее о событии

Число заражённых коронавирусом в России приблизилось к 60

Life.ru11:03

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

ТАСС12:16

В России за сутки зафиксировали еще 14 случаев Covid-19. Один — в Петербурге

Фонтанка.Ру11:28

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 59 человек

РБК11:06

Что известно о новых заболевших коронавирусом россиянах

RT на русском15:43

Оперштаб сообщил о 14 новых случаях заражения COVID-19 в России

Интерфакс11:03

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 59

РИА Новости11:02
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Шоу-бизнес

Отец певицы Казарновской подарил квартиру за 63 млн рублей новой жене

НТВ 16:30
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости вчера в 04:12
Происшествия

Лев Пономарев госпитализирован из отдела полиции

Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев госпитализирован из отдела полиции, куда был доставлен после задержания на несанкционированной акции у здания ФСБ в Москве.
Интерфакс 13:37
Кино

Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном остановили из-за коронавируса

Съемки нового фильма о Бэтмене, главная роль в котором досталась Роберту Паттинсону, стартовали в начале года в британском Лондоне.
iReactor 22:19
Хоккей

Клубы КХЛ выступили за продолжение плей-офф Кубка Гагарина

Представители семи клубов КХЛ, которые вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, за исключением снявшегося «Йокерита», провели удалённое совещание.
Metaratings 17:43
Здоровье

Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств

Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
ToDay News Ufa 14:23
Армия и оружие

В Сирии уничтожены 30% лучших турецких тяжелых танков Leopard

Как отмечает источник, уничтоженные танки составляют около 30% от общего количества танков Leopard, переброшенных в Турцией в Сирию.
Shraibikus News 07:48
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы развития коронавируса

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.
News.ru 08:45
Политика

Совфед утвердил решения регионов о поправках к Конституции

Совет Федерации в ходе заседания 14 марта принял постановление об установлении результатов рассмотрения региональными парламентами закона о поправках к Конституции.
RT на русском 03:25
Политика

Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с грядущим закрытием авиасообщения на Украине досрочно вернулся на родину из Испании.
Вести.Ru 21:20
Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 08:51
Армия и оружие

Совместный координационный центр РФ и Турции начал работу в Сирии

Москва, 14 марта 2020, 22:58 — REGNUM В Сирии начал свою работу совместный координационный центр России и Турции, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Журавлев.
REGNUM 15:58
Футбол

«Рубин» одержал первую победу под руководством Слуцкого

Матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Арсеналом» завершился победой казанского клуба со счетом 1:0. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал».
РБК 15:01
Спорт

Большунова оставили без заслуженного Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов, выигравший общий зачет Кубка мира, остался без заслуженного трофея.
Lenta.ru 14:41
Происшествия

В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика

Российская газета 14:12
Политика

Госдеп США раскритиковал Киргизию за соблюдение прав человека

Вашингтон, 12 марта 2020, 13:41 — REGNUM Государственный департамент США опубликовал многостраничный доклад о нарушении прав человека в Киргизии.
REGNUM 12 марта в 06:41
Шоу-бизнес

Волочкова отметила праздник с сухим льдом

Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.
Lenta.ru 18:20
Экономика

Стали известны юбилейные доплаты к пенсии в регионах России

Помимо страховой и социальной пенсий гражданам России, достигшим пенсионного возраста полагаются дополнительные выплаты.
Стерлеград 12 марта в 07:00
Общество

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 07:18
Общество

В школах Кузбасса вводится двухнедельный карантин

Рекомендация "ввести для обучающихся общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования детей двухнедельные каникулы, начиная с 16 марта 2020 г. или перевести обучение в дистанционный режим" содержится в письме департамента образования и науки Кемеровской области, разосланном руководителям муниципальных органов управления образованием.
КузПресс 11:36
Армия и оружие

Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода

Военное обозрение 12 марта в 08:48
Политика

Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Lenta.ru 12:36
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ вчера в 03:47
Политика

Россия закрыла сухопутные границы с Норвегией и Польшей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о временном закрытии с 15 марта сухопутной границы с Норвегией и Польшей.
Российская газета 15:42
Здоровье

Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
РИА Новости 19:55
Общество

Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса

Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
RT на русском 03:30
Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
Армия и оружие

Вооруженные силы досрочно получили первый в 2020 году полк С-400

Министерство обороны России досрочно получило полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".
Российская газета 12 марта в 10:13
Киберспорт

Пиковый онлайн CS:GO превысил миллион игроков

Вечером 14 марта пиковый онлайн Counter-Strike: Global Offensive достиг миллиона пользователей.
CyberSport.ru 10:37
Футбол

Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы, сообщает Marca.
Чемпионат 22:40
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