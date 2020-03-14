За тем, как в Казанском соборе соблюдают советы РПЦ, 12 марта следил фотограф «Фонтанки».

с чего всё началось

В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией. Общее число заразившихся достигло 62, включая трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess.

Музыка Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.

Происшествия Лев Пономарев госпитализирован из отдела полиции Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев госпитализирован из отдела полиции, куда был доставлен после задержания на несанкционированной акции у здания ФСБ в Москве.

Кино Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном остановили из-за коронавируса Съемки нового фильма о Бэтмене, главная роль в котором досталась Роберту Паттинсону, стартовали в начале года в британском Лондоне.

Здоровье Главный пульмонолог России назвал этапы развития коронавируса Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Политика Совфед утвердил решения регионов о поправках к Конституции Совет Федерации в ходе заседания 14 марта принял постановление об установлении результатов рассмотрения региональными парламентами закона о поправках к Конституции.

Политика Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с грядущим закрытием авиасообщения на Украине досрочно вернулся на родину из Испании.

Финансы Банки начали повышать ставки по ипотеке Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.

Армия и оружие Совместный координационный центр РФ и Турции начал работу в Сирии Москва, 14 марта 2020, 22:58 — REGNUM В Сирии начал свою работу совместный координационный центр России и Турции, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Журавлев.

Футбол «Рубин» одержал первую победу под руководством Слуцкого Матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Арсеналом» завершился победой казанского клуба со счетом 1:0. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал».

Шоу-бизнес Волочкова отметила праздник с сухим льдом Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.

Общество Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Общество В школах Кузбасса вводится двухнедельный карантин Рекомендация "ввести для обучающихся общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования детей двухнедельные каникулы, начиная с 16 марта 2020 г. или перевести обучение в дистанционный режим" содержится в письме департамента образования и науки Кемеровской области, разосланном руководителям муниципальных органов управления образованием.

Политика Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.

Общество Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.

Политика Россия закрыла сухопутные границы с Норвегией и Польшей Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о временном закрытии с 15 марта сухопутной границы с Норвегией и Польшей.

Здоровье Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.

Общество Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.