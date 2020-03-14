Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией. Общее число заразившихся достигло 62, включая трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess.
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В России выявлены 14 новых случаев коронавируса

РИА Новости11:02

Что произошло за день: суббота, 14 марта

Интерфакс13:15

Коронавирус в Калининграде. Актуальная информация на 14 марта

Каскад13:13

Число заболевших коронавирусом в России возросло до 59

RT на русском11:09

В России за сутки зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса

Lenta.ru11:04

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

ТАСС12:16

Число больных коронавирусом в России выросло до 45 человек

Православие и Мирвчера в 09:23
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
Футбол

Арбитр Федотов раскритиковал судейство в матче «Сочи» — «Оренбург»

Футбольный арбитр Игорь Федотов остался недоволен судейством в матче 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом» (5:1). Об этом передает издание «Чемпионат.com».
NewInform 11 марта в 15:34
Армия и оружие

При обстреле американской базы в Ираке пострадали пять человек

РБК 11:36
Общество

В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Афиша Daily вчера в 09:17
Общество

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 07:18
Происшествия

Врачи назвали удовлетворительным состояние петербуржца с COVID-19

Состояние всех пациентов в комитете по здравоохранению называют удовлетворительным.
Российская газета 13:05
Общество

SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера

Источник агентства пояснил, что сработал датчик поломки кондиционера.
Коммерсантъ 07:19
Энергетика

Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Газета.Ru вчера в 14:06
Футбол

Месси прокомментировал пандемию коронавируса

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал пандемию коронавируса, которая охватила весь мир.
Газета.Ru 12:10
Общество

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
РИА Новости 11:25
Происшествия

Пропавший под Саратовом мальчик найден мертвым в реке

Известия 13:07
Общество

Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
РИА Новости 12:08
Политика

Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о закрытии границы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
РИА Новости 13:00
Политика

Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
URA.Ru вчера в 22:28
Наука

Химики отличили выдержанный коньяк от молодого

Французские химики определили отличительные черты аромата выдержанного коньяка 1982 года от более молодого напитка 2011 года.
N+1 12:16
Футбол

Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию

Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
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Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Финансы

Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Коммерсантъ 02:07
Футбол

«Монако» подтвердил продление контракта с Головиным

Пресс-служба «Монако» сообщила, что клуб подписал новое соглашение с полузащитником сборной России Александром Головиным.
ProstoProSport 12:38
Общество

В Кемерово подтвердили два случая заражения коронавирусом

REGNUM 09:38
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру

КМВ Новости 04:11
Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
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Общество

Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса

Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.
Lenta.ru 07:20
Политика

В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом

Москва, 14 марта 2020, 17:41 — REGNUM В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, заявил 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 10:41
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Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов

5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».
Известия 09:21
Финансы

Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар

Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1.
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Волочкова напугала поклонников видео с сухим льдом

Анастасия Волочкова заставила понервничать поклонников, опубликовав видео с сухим льдом.
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Общество

Латвия закроет все международные пассажирские перевозки

Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
РИА Новости 13:28
Политика

Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Lenta.ru 12:36
Политика

Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время

Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
ТАСС 11:39
Здоровье

Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств

Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
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