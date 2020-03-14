Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией. Общее число заразившихся достигло 62, включая трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess.
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Число заболевших коронавирусом в России возросло до 59

RT на русском11:09

В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом

Коммерсантъ11:07

В России за сутки зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса

Lenta.ru11:04

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 59 человек

РБК11:06

Число заражённых коронавирусом в России приблизилось к 60

Life.ru11:03

Оперштаб сообщил о 14 новых случаях заражения COVID-19 в России

Интерфакс11:03

В России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости11:02
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Российская газета 11:59
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Российская газета 05:43
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Поправки в Конституцию РФ поступили в Конституционный суд

Закон о поправках в Конституцию РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» направил в Конституционный суд РФ президент России Владимир Путин 14 марта, сообщает пресс-служба суда.
Красная весна 08:15
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Самолеты Тихоокеанского флота 12 часов летели над двумя океанами

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Московский «Спартак» обыграл в гостях «Оренбург» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
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Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
ТАСС вчера в 19:12
Политика

В Киеве проходит марш в честь боевиков карательных батальонов

REGNUM 07:24
Общество

Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Lenta.ru 11:41
Футбол

Роналду прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Звезда сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса.
Sport.ru вчера в 14:29
Армия и оружие

При обстреле американской базы в Ираке пострадали пять человек

РБК 11:36
Армия и оружие

80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией

Пятый канал 12 марта в 11:12
Футбол

Решение о возможной приостановке РПЛ будет принято во вторник

В заявлении на сайте РПЛ говорится, что окончательное решение по данному вопросу будет принято во вторник по итогам общего собрания клубов-участниц турнира и консультации с Российским футбольным союзом (РФС).
Российская газета 11:43
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В Калининградской области ввели режим повышенной готовности

Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
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Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
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Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
URA.Ru 08:36
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SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера

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Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
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Музыка

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
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Ванга предсказала эпидемию коронавируса в мире

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Коронавирус обнаружили у приехавшей из Берлина калининградки

Коронавирус обнаружили у приехавшей из Берлина калининградки.
Клопс 12:03
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
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Корпус морской пехоты США начал замену подствольных гранатомётов

Вслед за Армией США, начавшей в 2017 году замену подствольных гранатометов М203 на новые М320, к замене "подствольников" приступил и Корпус морской пехоты США.
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Месси обратился к болельщикам в связи с ситуацией с коронавирусом

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в «Инстаграме» обратился к фанатам в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
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Удальцова и Пономарева задержали во время акции у здания ФСБ в Москве

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Песков: Путин не планирует в ближайшее время поездки за рубеж

Президент России Владимир Путин не собирается в ближайшее время совершать визиты за рубеж, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
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Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.
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