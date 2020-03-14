Коронавирус
КоммерсантъВ России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией. Общее число заразившихся достигло 62, включая трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess.
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Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Политика
Поправки в Конституцию РФ поступили в Конституционный суд
Закон о поправках в Конституцию РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» направил в Конституционный суд РФ президент России Владимир Путин 14 марта, сообщает пресс-служба суда.
Политика
Мишустин заявил о неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, считает премьер Михаил Мишустин.
Футбол
«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ
Московский «Спартак» обыграл в гостях «Оренбург» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Общество
Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Футбол
Роналду прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Звезда сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса.
Армия и оружие
80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией
Футбол
Решение о возможной приостановке РПЛ будет принято во вторник
В заявлении на сайте РПЛ говорится, что окончательное решение по данному вопросу будет принято во вторник по итогам общего собрания клубов-участниц турнира и консультации с Российским футбольным союзом (РФС).
Общество
В Калининградской области ввели режим повышенной готовности
Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
Музыка
Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной
Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
Общество
SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Общество
Ванга предсказала эпидемию коронавируса в мире
На 2020 год Ванга, кроме экономического кризиса, предсказывала обострение религиозной ситуации.
Происшествия
Коронавирус обнаружили у приехавшей из Берлина калининградки
Коронавирус обнаружили у приехавшей из Берлина калининградки.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Армия и оружие
Корпус морской пехоты США начал замену подствольных гранатомётов
Вслед за Армией США, начавшей в 2017 году замену подствольных гранатометов М203 на новые М320, к замене "подствольников" приступил и Корпус морской пехоты США.
Футбол
Месси обратился к болельщикам в связи с ситуацией с коронавирусом
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в «Инстаграме» обратился к фанатам в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Песков: Путин не планирует в ближайшее время поездки за рубеж
Президент России Владимир Путин не собирается в ближайшее время совершать визиты за рубеж, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру
Общество
Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.