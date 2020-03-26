Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране. Всего новые случаи зарегистрированы в 18 регионах, 136 из 182 - в Москве.

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Общество В Свердловской области кафе и торговые центры приостановили работу Согласно решению главы региона, с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа практически всех мест массового скопления людей: заведений общепита (кроме доставки и обслуживания на вынос), всех объектов розничной торговли (за исключением аптек, продуктовых отделов и отделов товаров первой необходимости), организаций бытового обслуживания (кроме ритуальных контор).

Общество Погода в Москве побила температурный рекорд В Москву вернулась аномально теплая погода, причем температура побила многолетний рекорд: 26 марта в столице было 16 градусов тепла.

Происшествия Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.

Экономика Банковские вклады россиян обложат налогом «Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.

Религия Губернатор Санкт-Петербурга запретил посещать церкви, мечети и парки Указ Беглова запрещает также посещение парков, садов и скверов Санкт-Петербурга — от Летнего сада и Екатерининского сквера до парков Петергофа, Пушкина, Павловска и Ораниенбаума.

Политика Путин одобрил идею исключить аресты для самозанятых Один из участников дискуссии предложил распространить на самозанятых те же ограничения, которые применяются в отношении ареста бизнесменов.

Общество В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина Сегодня, 25 марта, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли проект федерального закона, предусматривающий ужесточение уголовного наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Общество Полиция Чувашии опровергла информацию о патрулях по школам и ТЦ МВД Чувашии опровергло информацию о ежедневных патрулях, которые якобы будут проводить полицейские в поисках детей и подростков вне дома, а затем штрафовать их родителей.

Здоровье ВОЗ признала самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом Руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус сообщил, что самоизоляция людей и полное ограничение на передвижение не помогут полностью ликвидировать пандемию нового вида коронавирусной инфекции.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах "В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.

Энергетика В Мурманской области снизились оптовые цены на дизтопливо На АЗС в Мурманской области у ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» снизились оптовые цены на дизельное топливо, следует из мониторинга региональных антимонопольщиков.