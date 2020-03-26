Коронавирус
ИнтерфаксВ России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране. Всего новые случаи зарегистрированы в 18 регионах, 136 из 182 - в Москве.
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Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Общество
Путин объявил в России нерабочую неделю
Президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю в связи с коронавирусом.
Общество
В Свердловской области кафе и торговые центры приостановили работу
Согласно решению главы региона, с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа практически всех мест массового скопления людей: заведений общепита (кроме доставки и обслуживания на вынос), всех объектов розничной торговли (за исключением аптек, продуктовых отделов и отделов товаров первой необходимости), организаций бытового обслуживания (кроме ритуальных контор).
Кино
Появились сведения о дате премьеры новых «Очень странных дел»
Дэвид Харбор раскрыл дату запланированного релиза четвёртого сезона "Очень странных дел".
Общество
Погода в Москве побила температурный рекорд
В Москву вернулась аномально теплая погода, причем температура побила многолетний рекорд: 26 марта в столице было 16 градусов тепла.
Здоровье
Две модели распространения коронавируса создали в Новосибирске
Разработчики карты подчеркивают, что их модели показывают вирус, подобный Covid-19, но «не являются реальным прогнозом распространения болезни».
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку в Италии
В среду, 25 марта, стало известно о том, что колонна со специалистами Минобороны сделала остановку в Италии.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Экономика
Банковские вклады россиян обложат налогом
«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.
Религия
Губернатор Санкт-Петербурга запретил посещать церкви, мечети и парки
Указ Беглова запрещает также посещение парков, садов и скверов Санкт-Петербурга — от Летнего сада и Екатерининского сквера до парков Петергофа, Пушкина, Павловска и Ораниенбаума.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
FT: КНДР тайно просит о помощи в борьбе с коронавирусом
По данным FT, власти страны запрашивали подобную помощь тайно. С начала вспышки коронавируса COVID-19 КНДР не сообщала о случаев заражения.
Общество
«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус
Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
Политика
Путин одобрил идею исключить аресты для самозанятых
Один из участников дискуссии предложил распространить на самозанятых те же ограничения, которые применяются в отношении ареста бизнесменов.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина
Сегодня, 25 марта, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли проект федерального закона, предусматривающий ужесточение уголовного наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Общество
Полиция Чувашии опровергла информацию о патрулях по школам и ТЦ
МВД Чувашии опровергло информацию о ежедневных патрулях, которые якобы будут проводить полицейские в поисках детей и подростков вне дома, а затем штрафовать их родителей.
Здоровье
ВОЗ признала самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом
Руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус сообщил, что самоизоляция людей и полное ограничение на передвижение не помогут полностью ликвидировать пандемию нового вида коронавирусной инфекции.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Происшествия
В Астраханской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Астраханской области.
Общество
В Ленобласти с 28 марта закроют места массового скопления людей
В Ленинградской области с 28 марта прекращают работу рестораны, торговые и фитнес-центры и кинотеатры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Энергетика
В Мурманской области снизились оптовые цены на дизтопливо
На АЗС в Мурманской области у ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» снизились оптовые цены на дизельное топливо, следует из мониторинга региональных антимонопольщиков.
Общество
В ВОЗ назвали меры России по борьбе с коронавирусом замечательными
Россия применяет целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом с первого дня, когда Китай направил уведомление во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), применяемые меры можно назвать замечательными.
Шоу-бизнес
Официально: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц скоро поженятся
Актер надеется, что это случится в ближайшем будущем. Уже больше двух лет Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц счастливы вместе.