Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране. Всего новые случаи зарегистрированы в 18 регионах, 136 из 182 - в Москве.
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Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 182 человека

Газета.Ru06:27

В России обнаружили еще 182 заразившихся коронавирусом

РБК04:54

В России зафиксировано 182 новых случая Covid-19, общее число диагнозов 840

Интерфакс04:04

В России зарегистрировали 182 новых случая коронавируса; всего — 840

Коммерсантъ04:06

В России выявили 182 новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости05:05

В России зафиксировано 182 новых случая коронавируса, 2 случая - смертельные

Весьма04:01

Случаи заражения коронавирусом выявили в 18 российских регионах

RT на русском04:17
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Общество

Путин объявил в России нерабочую неделю

Президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю в связи с коронавирусом.
Клопс вчера в 09:30
Общество

В Свердловской области кафе и торговые центры приостановили работу

Согласно решению главы региона, с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа практически всех мест массового скопления людей: заведений общепита (кроме доставки и обслуживания на вынос), всех объектов розничной торговли (за исключением аптек, продуктовых отделов и отделов товаров первой необходимости), организаций бытового обслуживания (кроме ритуальных контор).
Российская газета 09:00
Кино

Появились сведения о дате премьеры новых «Очень странных дел»

Дэвид Харбор раскрыл дату запланированного релиза четвёртого сезона "Очень странных дел".
Российская газета 06:03
Общество

Погода в Москве побила температурный рекорд

В Москву вернулась аномально теплая погода, причем температура побила многолетний рекорд: 26 марта в столице было 16 градусов тепла.
Комсомольская правда 09:02
Здоровье

Две модели распространения коронавируса создали в Новосибирске

Разработчики карты подчеркивают, что их модели показывают вирус, подобный Covid-19, но «не являются реальным прогнозом распространения болезни».
НДН.инфо вчера в 05:13
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку в Италии

В среду, 25 марта, стало известно о том, что колонна со специалистами Минобороны сделала остановку в Италии.
Деловое.ТВ вчера в 12:17
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru 02:43
Экономика

Банковские вклады россиян обложат налогом

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.
URA.Ru вчера в 10:08
Религия

Губернатор Санкт-Петербурга запретил посещать церкви, мечети и парки

Указ Беглова запрещает также посещение парков, садов и скверов Санкт-Петербурга — от Летнего сада и Екатерининского сквера до парков Петергофа, Пушкина, Павловска и Ораниенбаума.
РБК 09:19
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Общество

FT: КНДР тайно просит о помощи в борьбе с коронавирусом

По данным FT, власти страны запрашивали подобную помощь тайно. С начала вспышки коронавируса COVID-19 КНДР не сообщала о случаев заражения.
Газета.Ru 05:42
Общество

«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус

Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
РБК вчера в 10:48
Политика

Путин одобрил идею исключить аресты для самозанятых

Один из участников дискуссии предложил распространить на самозанятых те же ограничения, которые применяются в отношении ареста бизнесменов.
Российская газета 08:25
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве

Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Ведомости 08:38
Общество

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина

Сегодня, 25 марта, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли проект федерального закона, предусматривающий ужесточение уголовного наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Смоленская газета вчера в 07:47
Общество

Полиция Чувашии опровергла информацию о патрулях по школам и ТЦ

МВД Чувашии опровергло информацию о ежедневных патрулях, которые якобы будут проводить полицейские в поисках детей и подростков вне дома, а затем штрафовать их родителей.
Московский Комсомолец 05:46
Здоровье

ВОЗ признала самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус сообщил, что самоизоляция людей и полное ограничение на передвижение не помогут полностью ликвидировать пандемию нового вида коронавирусной инфекции.
Evo-rus.com 09:01
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 08:06
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Происшествия

В Астраханской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Астраханской области.
ТАСС 09:12
Общество

В Ленобласти с 28 марта закроют места массового скопления людей

В Ленинградской области с 28 марта прекращают работу рестораны, торговые и фитнес-центры и кинотеатры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Известия 08:40
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС вчера в 02:55
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Энергетика

В Мурманской области снизились оптовые цены на дизтопливо

На АЗС в Мурманской области у ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» снизились оптовые цены на дизельное топливо, следует из мониторинга региональных антимонопольщиков.
Nord-News вчера в 09:25
Общество

В ВОЗ назвали меры России по борьбе с коронавирусом замечательными

Россия применяет целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом с первого дня, когда Китай направил уведомление во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), применяемые меры можно назвать замечательными.
Rambler News Service 07:01
Шоу-бизнес

Официально: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц скоро поженятся

Актер надеется, что это случится в ближайшем будущем. Уже больше двух лет Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц счастливы вместе.
7Дней.ру 04:30
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