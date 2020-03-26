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Общество В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Экономика В Кремле разъяснили новый налог на вклады Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.

Общество Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.

Общество Вирусолог рассказал, сколько продлится эпидемия коронавируса Американский вирусолог, специалист по коронавирусным инфекциям Чарльз Кэлишер рассказал в интервью РБК, что нынешняя эпидемия может продлиться годы.

Политика Российские военные в Бергамо помогут больным COVID-19 пенсионерам Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.

Происшествия Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.

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Общество Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.

Экономика Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.

Общество Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.