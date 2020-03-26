Коронавирус
ИнтерфаксВ России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране. Всего новые случаи зарегистрированы в 18 регионах, 136 из 182 - в Москве.
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Армия и оружие
Эрдоган утратит контроль над сирийским Идлибом в ближайшее время
В ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Москве 5 марта 2020 года были достигнуты серьёзные договорённости по сирийскому Идлибу.
Общество
В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
Политика
Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок
Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Общество
Навка рассказала о подруге, которая заразилась коронавирусом в США
Как рассказала Татьяне Навке ее подруга, в стране перегружены больницы, не хватает масок, антисептиков и туалетной бумаги, закрыты многие магазины.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Авто
Простоявшую 23 года в капсуле BMW выставили на аукцион
Недавно на аукцион была выставлена BMW 7-Series 1997 года выпуска.
Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Политика
Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца
Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко
Общество
Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке
Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.
Общество
Вирусолог рассказал, сколько продлится эпидемия коронавируса
Американский вирусолог, специалист по коронавирусным инфекциям Чарльз Кэлишер рассказал в интервью РБК, что нынешняя эпидемия может продлиться годы.
Политика
Российские военные в Бергамо помогут больным COVID-19 пенсионерам
Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
Политика
Профсоюзы проследят за оплатой работникам недели, объявленной выходной
Федерация независимых профсоюзов проконтролирует, чтобы работодатели оплатили своим сотрудникам следующую неделю, объявленной президентом Владимиром Путины нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Общество
Представитель ВОЗ призвала не паниковать из-за коронавируса
Прогнозов относительно сроков окончания эпидемии коронавируса никто не знает, заявила журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, призвав воздержаться от паники и внимательно отнестись к мерам предосторожности.
Экономика
Союз мукомолов обратился к главе Минсельхоза из-за роста цен на зерно
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву из-за роста цен на зерно.
Общество
Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам
Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
Здоровье
Власти Франции объяснили, почему Макрон ходит по больницам без маски
Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала журналистам, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения или, например, приют для бездомных, без медицинской маски.
Здоровье
Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Политика
Глава ФРС допустил возможность рецессии в экономике США
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил возможность рецессии в американской экономике из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса
Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
Общество
Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение
С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Политика
Итальянские СМИ раскритиковали помощь российских военных в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Здоровье
На Украине зафиксирована пятая смерть от коронавируса
На Украине зафиксирована пятая смерть от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в украинском Минздраве.