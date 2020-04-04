Коронавирус
ВедомостиВ России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 4731. Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (434).
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Шоу-бизнес
Тренер Полины Гагариной бросил беременную жену из-за певицы
Не исключением стал звездный фитнес-тренер Вячеслав Дайчев.
Общество
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях
Общество
Жители Земли смогут увидеть приближение ядовитой кометы к Солнцу
В мае жители Земли смогут наблюдать приближение к Солнцу кометы C/2019Y4 Atlas, в ядре которой находится опасное вещество циан, рассказала 4 апреля астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Общество
В Новосибирской области возобновляют работу стройки и промпредприятия
В Новосибирской области с 6 апреля разрешена работа промышленных предприятий, строительных компаний, а также связанных с ними организаций.
Общество
Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США
У США не получилось сдержать коронавирус прежде, чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.
Происшествия
Арестован вице-губернатор Кировской области
Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Шоу-бизнес
Тарасов подарил Костенко дом, который строил вместе с Бузовой
Футболист Дмитрий Тарасов подарил новой супруге Анастасии Костенко дом, который изначально предназначался для телеведущей Ольги Бузовой.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Шоу-бизнес
Певица Pink заразилась коронавирусом
У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Общество
Денис Паслер продлит самоизоляцию в Оренбуржье до 12 апреля
Во время онлайн-брифинга в соцсетях глава региона напомнил, что Владимир Путин порекомендовал продлить режим самоизоляции до 30 апреля.
Экономика
Западные СМИ: Россия попала в руки к саудитам
Влиятельная шведская газета Dagens Nyheter пришла к выводу, что Россия попала в руки к саудитам из-за обрушившихся мировых цен на нефть и коронавирусной пандемии.
Авто
Автомобили Toyota в России подорожали
Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Происшествия
В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Общество
Более двух тысяч россиян не могут вернуться домой из США
После отмены полетов для вывоза россиян из-за границы в США остаются более 2 тыс. граждан, которые хотели вернуться в Россию.
Гаджеты
AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта
В лидерах в очередной раз оказался OPPO Find X2 Pro, который набрал в бенчмарке 606 389 баллов.
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Общество
Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве
Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве за последние сутки, у них были хронические и онкологические заболевания.
Общество
Роспотребнадзор объяснил оптимистичный сценарий по COVID-2019 в России
Россия в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019 пока идет по оптимистичному сценарию.
ЖКХ
Поменять порядок оплаты услуг ЖКХ предложила «Единая Россия»
Предлагается освободить население от проверки счетчиков, остановить начисление пени за платежи по ТКО и коммунальным услугам.
Музыка
Матвей Беляев выступил в «Поединках» на шоу «Голос. Дети. 7 сезон»
Напомним, что солист творческого центра "Ветер Live" Дворца химиков на этапе "слепых прослушиваний" выбрал команду Полины Гагариной.
Политика
В Иркутской области и Кузбассе продлили режим самоизоляции
Власти Иркутской и Кемеровской областей продлили режим всеобщей самоизоляции в регионах до 12 апреля.
Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.