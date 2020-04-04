За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 4731. Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (434).

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Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Политика Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Общество Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Общество Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США У США не получилось сдержать коронавирус прежде, чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.

Происшествия Арестован вице-губернатор Кировской области Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Шоу-бизнес Певица Pink заразилась коронавирусом У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.

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Авто Автомобили Toyota в России подорожали Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.

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Гаджеты Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020 Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.