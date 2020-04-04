Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 4731. Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (434).
Читать в источнике
Комментировать167

Подробнее о событии

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

РИА Новости05:42

В России подтверждено еще 582 случая COVID-19 в 32 регионах

Российская газета04:19

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Lenta.ru04:50

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

Ведомости04:44

В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса

Новый Калининград.Ru04:19

В России за сутки нашли еще 582 зараженных коронавирусом

РБК05:00

В России за сутки выявлено 582 заразившихся коронавирусом, всего — 4731

Коммерсантъ04:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 08:45, Ашберн
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

Известия 07:22
Шоу-бизнес

Тренер Полины Гагариной бросил беременную жену из-за певицы

Не исключением стал звездный фитнес-тренер Вячеслав Дайчев.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:52
Общество

Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях

Национальная служба новостей вчера в 05:12
Общество

Жители Земли смогут увидеть приближение ядовитой кометы к Солнцу

В мае жители Земли смогут наблюдать приближение к Солнцу кометы C/2019Y4 Atlas, в ядре которой находится опасное вещество циан, рассказала 4 апреля астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.
Известия вчера в 22:14
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
РИА Новости вчера в 20:52
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
RT на русском 07:26
Общество

В Новосибирской области возобновляют работу стройки и промпредприятия

В Новосибирской области с 6 апреля разрешена работа промышленных предприятий, строительных компаний, а также связанных с ними организаций.
Российская газета 04:59
Общество

Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США

У США не получилось сдержать коронавирус прежде, чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.
Газета.Ru вчера в 08:07
Общество

Зараженные коронавирусом москвичи нарушили режим изоляции

Lenta.ru 08:12
Происшествия

Арестован вице-губернатор Кировской области

Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.
RT на русском 08:23
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс 02 апреля в 04:47
Шоу-бизнес

Тарасов подарил Костенко дом, который строил вместе с Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов подарил новой супруге Анастасии Костенко дом, который изначально предназначался для телеведущей Ольги Бузовой.
Народные новости 02:34
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Шоу-бизнес

Певица Pink заразилась коронавирусом

У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Ореанда-Новости 03:08
Общество

Денис Паслер продлит самоизоляцию в Оренбуржье до 12 апреля

Во время онлайн-брифинга в соцсетях глава региона напомнил, что Владимир Путин порекомендовал продлить режим самоизоляции до 30 апреля.
Prooren.ru 03:09
Экономика

Западные СМИ: Россия попала в руки к саудитам

Влиятельная шведская газета Dagens Nyheter пришла к выводу, что Россия попала в руки к саудитам из-за обрушившихся мировых цен на нефть и коронавирусной пандемии.
Рамблер 05:50
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Автоновости дня 02 апреля в 04:50
Происшествия

В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
REGNUM 06:35
Общество

Более двух тысяч россиян не могут вернуться домой из США

После отмены полетов для вывоза россиян из-за границы в США остаются более 2 тыс. граждан, которые хотели вернуться в Россию.
Коммерсантъ вчера в 22:17
Гаджеты

AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

В лидерах в очередной раз оказался OPPO Find X2 Pro, который набрал в бенчмарке 606 389 баллов.
Astera вчера в 16:48
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 13:40
Общество

Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве

Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве за последние сутки, у них были хронические и онкологические заболевания.
ТАСС 05:04
Общество

Роспотребнадзор объяснил оптимистичный сценарий по COVID-2019 в России

Россия в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019 пока идет по оптимистичному сценарию.
РИА Новости 07:04
ЖКХ

Поменять порядок оплаты услуг ЖКХ предложила «Единая Россия»

Предлагается освободить население от проверки счетчиков, остановить начисление пени за платежи по ТКО и коммунальным услугам.
БрянскToday вчера в 07:54
Музыка

Матвей Беляев выступил в «Поединках» на шоу «Голос. Дети. 7 сезон»

Напомним, что солист творческого центра "Ветер Live" Дворца химиков на этапе "слепых прослушиваний" выбрал команду Полины Гагариной.
Медиа-Центр 35media.ru 03:00
Политика

В Иркутской области и Кузбассе продлили режим самоизоляции

Власти Иркутской и Кемеровской областей продлили режим всеобщей самоизоляции в регионах до 12 апреля.
ТАСС 05:29
Гаджеты

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Astera вчера в 14:37
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
ещё по теме
Главное