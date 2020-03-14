Коронавирус
REGNUMЧисло случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63. Об этом сообщил в воскресенье, 15 марта, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Читать в источнике
Оценить847
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Кержаков прокомментировал участие Тюльпановой в «Холостяке»
Происшествия
В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек
Рим, 15 марта 2020, 21:17 — REGNUM В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.
Политика
Кравчук «набросился» на Геращенко в эфире
Политика
Бени Ганц получит право сформировать правительство Израиля
Лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц будет первым пытаться сформировать правительство Израиля.
Музыка
В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение
В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Шоу-бизнес
Волочкова оскорбила журналистку за вопрос о вечеринке с сухим льдом
Балерина Анастасия Волочкова оскорбила корреспондента радиостанции "Говорит Москва" после вопроса о вечеринке с сухим льдом.
Здоровье
Во Владимире вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Владимира с 16 марта вводят в региональном центре режим повышенной готовности в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса
В связи с распространением коронавируса и падением рубля в РФ вырос спрос на ряд товаров.
Культура
До 1 апреля закрывается БКЗ Псковской областной филармонии
Фестиваль русской музыки в рамках нацпроекта "Культура" должен был состояться в Псковской областной филармонии с 18 по 25 марта.
Общество
Грузия закрывает границу с Россией
Частичное закрытие границы между Грузией и Россией запланировано на 16 марта.
Здоровье
На Украине предложили ограничить передвижение по стране
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса
"Яндекс" запустил онлайн-карту, на которой отображаются данные о распространении коронавируса нового типа в России и мире.
Здоровье
Петербургские врачи назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Ранее врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств.
Политика
Путин рассказал об отношении к западным санкциям
Президент России Владимир Путин прокомментировал западные санкции в отношении РФ.
Общество
УрФУ переходит на дистанционное обучение студентов
Аналогичные меры могу быть введены в школах региона Уральский федеральный университет (УрФУ) переходит на дистанционную форму обучения, заявил ректор вуза Виктор Кокшаров.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Общество
Власти Москвы признали коронавирус чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством
Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.
Футбол
«Челси» намерен купить у «Байера» Бэйли за 95 миллионов евро
В летнее трансферное окно «Челси» готовится отдать за Бэйли около 95 миллионов евро.
Политика
Трамп позитивно оценил идею Путина по саммиту «ядерной пятерки»
Президент США Дональд Трамп положительно оценил идею российского лидера Владимира Путина провети саммит "ядерной пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Происшествия
Два ребенка упали под лед в Вологде
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.