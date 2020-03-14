Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63. Об этом сообщил в воскресенье, 15 марта, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

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Общество В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек Рим, 15 марта 2020, 21:17 — REGNUM В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.

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Общество Грузия закрывает границу с Россией Частичное закрытие границы между Грузией и Россией запланировано на 16 марта.

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