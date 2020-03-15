Коронавирус

REGNUMREGNUMЧисло случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63. Об этом сообщил в воскресенье, 15 марта, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63

ТАСС09:58

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

РБК09:38

Роспотребнадзор сообщил о новых инфицированных COVID-19 в России

Красная весна09:34

В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек

РИА Новости09:17

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 63

Lenta.ru09:15

Оперштаб сообщил о четырех новых случаях заражения COVID-19 в России

Интерфакс09:35

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 63

RT на русском09:36
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Футбол

Черышева заметили на улице после введения карантина

Пользователь Twitter Joseborras4 заметил на улице российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева.
Спорт-Экспресс 10:44
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
РИА Новости 06:03
Общество

Представитель Яценюка опровергла сообщения о его заражении вирусом

РБК 09:51
Происшествия

Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите

Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
REGNUM 10:59
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Общество

«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 12 европейских городов

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
РБК 12:17
Происшествия

Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
RT на русском 13 марта в 06:22
Общество

Минпромторг объяснил «локально пустые полки» в магазинах

Если в отдельных магазинах «локально обнаружится пустая полка», то это не связано с недостатком товаров, а зависит от особенностей процесса их выкладки, сообщили РБК в Минпромторге.
РБК 11:57
Наука

Прорыв в создании лекарства от коронавируса совершили в Нидерландах

Как сообщает ToDay News Ufa, в ходе своих изысканий ученым удалось найти антитело, которое блокирует инфекцию COVID-19.
ToDay News Ufa 03:57
Политика

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
РИА Новости 10:03
Здоровье

Диетолог назвала противопоказанные при проблемах с кишечником продукты

Испанский диетолог Сусана Леон перечислила семь продуктов, употребления которых следует избегать людям, имеющим проблемы с кишечником.
Суть событий 08:24
Технологии

NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом

Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Красная весна 05:16
Музыка

В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение

В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
RT на русском 07:12
Политика

Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

Правительство ФРГ с понедельника из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 закроет границы с Австрией, Францией и Швейцарией.
Вести.Ru 10:50
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Технологии

В WhatsApp появится функция удаления сообщений

В WhatsApp появится новая функция, позволяющая автоматически удалять сообщения, сообщается в официальном блоге мессенджера.
Rambler News Service 09:02
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru 10:46
Здоровье

Во Владимире вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Владимира с 16 марта вводят в региональном центре режим повышенной готовности в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Губерния-33 10:00
Транспорт

РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса

Mossovetinfo.ru – РЖД на своем официальном сайте сообщили о прекращении железнодорожного сообщения с Латвией, Украиной и Молдавией из-за коронавируса.
Моссовет 04:59
Кино

Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной

На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
NewInform 13 марта в 11:33
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Известия 11:59
Происшествия

На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом

В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса, погибли три человека.
RT на русском 02:33
Гаджеты

Sennheiser представил конкурента наушников AirPods Pro

Вести.Ru 13 марта в 10:37
Общество

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru 10:05
Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
Армия и оружие

Трофейный турецкий бронеавтомобиль заметили на МКАДе

Трофейный турецкий бронеавтомобиль, предположительно, Vuran компании BMC, заметили на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).
Lenta.ru вчера в 10:47
Общество

Вильфанд пообещал москвичам два дня потепления

В четверг москвичей ожидает потепление, которое продержится два дня.
Известия 11:06
Политика

Терешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Газета.Ru 11:16
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