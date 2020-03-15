Коронавирус
ВедомостиВ России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Трое заболевших находятся в Московской области, один ‒ в Тюменской. Все они ‒ граждане России, недавно вернувшиеся из Италии, Франции, Испании и Швейцарии.
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Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Футбол
«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Политика
Пушков назвал бешенством нападение на российское посольство в Киеве
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал действия украинских радикалов, которые произвели выстрелил из ракетницы по российскому посольству в Киеве.
Космос
Blue Origin открыл центр управления полетами ракеты New Glenn
Политика
Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме
Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Шоу-бизнес
Блогер Диденко снялась на подоконнике с детьми: "Хотите, чтобы вышла?"
В сети Instagram сегодня на странице Диденко появилась фотография, на которой она с детьми на руках встает на кресло и шагает на подоконник.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой
Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Общество
Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл итоговый зачёт Кубка мира по биатлону
Ранее ГЛАС сообщал о победе Фуркада в заключительной гонке Кубка мира.
Политика
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Экономика
Ждать или покупать сейчас: как рынок жилья реагирует на коронавирус
В связи с переходом на проектное финансирования стоимость жилья уже выросла, и сейчас возможностей для ее дальнейшего повышения без резкого увеличения спроса практически нет.
Общество
В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса
Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Происшествия
Пропавший под Саратовом мальчик найден мертвым в реке
Общество
Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией
Правительство ФРГ с понедельника из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 закроет границы с Австрией, Францией и Швейцарией.
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Армия и оружие
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
Транспорт
Поезда РЖД в Калининград перестанут останавливаться в Литве
Global Look Press Поезда в Калининград из российской столицы и других городов, которые следуют через территорию Литвы, с 16 марта перестанут останавливаться на территории республики, сообщается на сайте РЖД.
Здоровье
Врачи оценили пользу водки и лука для защиты от коронавируса
Избежать заражения коронавирусом поможет не водка, а элементарные правила безопасности и гигиены, напоминают врачи.
Политика
Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19
Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Здоровье
Трое заболевших в Москве получили первый отрицательный результат на коронавирус
Еще у трех пациентов, которые пока находятся в московских больницах, были получены первые отрицательные результаты анализов на коронавирус, что может быть показателем выздоровления.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.