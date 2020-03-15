За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Трое заболевших находятся в Московской области, один ‒ в Тюменской. Все они ‒ граждане России, недавно вернувшиеся из Италии, Франции, Испании и Швейцарии.

В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом

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