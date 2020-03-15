Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Трое заболевших находятся в Московской области, один ‒ в Тюменской. Все они ‒ граждане России, недавно вернувшиеся из Италии, Франции, Испании и Швейцарии.
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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63

ТАСС09:58

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 63

Газета.Ru09:42

Оперштаб сообщил о четырех новых случаях заражения COVID-19 в России

Интерфакс09:35

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 63

RT на русском09:36

В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек

РИА Новости09:17

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 63

Lenta.ru09:15

В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом

Ведомости09:41
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета 10:45
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Известия 07:21
Футбол

«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Коммерсантъ 09:46
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Политика

Пушков назвал бешенством нападение на российское посольство в Киеве

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал действия украинских радикалов, которые произвели выстрелил из ракетницы по российскому посольству в Киеве.
Капитал страны 07:49
Космос

Blue Origin открыл центр управления полетами ракеты New Glenn

Популярная механика 12 марта в 05:50
Политика

Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
РИА Новости 10:58
Общество

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Блогер Диденко снялась на подоконнике с детьми: "Хотите, чтобы вышла?"

В сети Instagram сегодня на странице Диденко появилась фотография, на которой она с детьми на руках встает на кресло и шагает на подоконник.
Московский Комсомолец 07:29
Шоу-бизнес

Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой

Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Слово и Дело вчера в 03:24
Общество

Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Lenta.ru 07:59
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл итоговый зачёт Кубка мира по биатлону

Ранее ГЛАС сообщал о победе Фуркада в заключительной гонке Кубка мира.
ГЛАС.RU вчера в 09:42
Политика

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Экономика

Ждать или покупать сейчас: как рынок жилья реагирует на коронавирус

В связи с переходом на проектное финансирования стоимость жилья уже выросла, и сейчас возможностей для ее дальнейшего повышения без резкого увеличения спроса практически нет.
Фонтанка.Ру 04:17
Общество

В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
РБК 09:24
Технологии

В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Piter.tv 08:34
Происшествия

Пропавший под Саратовом мальчик найден мертвым в реке

Известия вчера в 13:07
Общество

Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

Правительство ФРГ с понедельника из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 закроет границы с Австрией, Францией и Швейцарией.
Вести.Ru 10:50
Общество

В Петербурге начались акции в защиту основ конституционного строя

Piter.tv 07:58
Музыка

Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»

Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Мойка78 вчера в 00:11
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru 13 марта в 08:07
Армия и оружие

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
ТАСС вчера в 17:01
Транспорт

Поезда РЖД в Калининград перестанут останавливаться в Литве

Global Look Press Поезда в Калининград из российской столицы и других городов, которые следуют через территорию Литвы, с 16 марта перестанут останавливаться на территории республики, сообщается на сайте РЖД.
РЕН ТВ 09:28
Здоровье

Врачи оценили пользу водки и лука для защиты от коронавируса

Избежать заражения коронавирусом поможет не водка, а элементарные правила безопасности и гигиены, напоминают врачи.
Профиль вчера в 21:30
Политика

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
РИА Новости 10:03
Здоровье

Трое заболевших в Москве получили первый отрицательный результат на коронавирус

Еще у трех пациентов, которые пока находятся в московских больницах, были получены первые отрицательные результаты анализов на коронавирус, что может быть показателем выздоровления.
Российская газета 08:59
Шоу-бизнес

«Главный врун в мире»: Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой

РИА Новости 08:21
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда вчера в 19:20
Общество

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 10:08
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Российская газета 00:38
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