В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие - граждане Китая. Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.

с чего всё началось

Впервые в России выявлены два случая заболевания коронавирусом. Об этом рассказала вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".

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