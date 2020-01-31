Общество
Вести.RuВ России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом
Впервые в России выявлены два случая заболевания коронавирусом. Об этом рассказала вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
Читать в источнике
Оценить2731
с чего всё началось
В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие - граждане Китая. Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.Интерфакс07:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:17, Ашберн
Армия и оружие
В Ираке обстреляли военную базу с военнослужащими США
На севере Ирака в районе военной базы, где размещены американские военнослужащие, упали пять минометных снарядов.
Армия и оружие
Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом
Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Футбол
Кокорин объяснил отказ переходить в «Сочи»
Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин объяснил, почему отказывается уходить в аренду в другой клуб.
Музыка
Группа BTS презентовала новую песню Black Swan
Участники южнокорейской группы BTS презентовали в последнем эпизоде телепередачи The Late Late Show новый сингл Black Swan и рассказали о предстоящем альбоме "Map of the Soul: 7", сообщает Independent.
Общество
В России с 1 февраля повысят социальные выплаты и пособия
С 1 февраля 2020 года коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций составит 1,030, говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте кабмина.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Космос
Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной
Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
Космос
Учёный БФУ рассказал, насколько опасен приближающийся к Земле астероид
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
Политика
США временно ограничили въезд иностранных граждан, побывавших в Китае
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который временно ограничит въезд в Соединённые Штаты иностранных граждан, побывавших в Китае за последние 14 дней.
Политика
Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Политика
Демократы не набирают голосов для вызова свидетелей по импичменту
Сенаторы-демократы не набирают достаточно голосов для вызова свидетелей в рамках процесса по импичменту президента Дональда Трампа.
Футбол
Криштиану Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Instagram
Стало известно, что первым пользователем в мире, кто набрал 200 млн подписчиков в Instagram, стал португальский футболист Криштиану Роналду.
Происшествия
Опубликовано видео демонтажа СКК с каски погибшего рабочего
За час до своей гибели сварщик снимал процесс работы по демонтажу Петербургского спортивно-концертного комплекса на видеокамеру, прикрепленную к его каске.
Кино
Появился полноценный трейлер «Форсажа 9»
В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Политика
В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского
Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет экс-жену футболиста и его дочь из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина отправила письмо бывшей супруге сына Алисе Казьминой с требованием съехать из квартиры, где девушка проживает с дочерью от Аршавина.
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу
Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
Общество
Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии
Авто
15 уникальных автомобилей, которые сегодня продаются в России
За броневик из сериала «Полицейский с Рублевки» просят 5,5 млн рублей.
Авто
Toyota объявила старт продаж обновленной Corolla в России
В пятницу, 31 января, в России стартует прием заказов на Toyota Corolla 2020 года.
Политика
«Единая Россия» не поддерживает новую версию КоАП
«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Политика
Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил договор о Brexit
Совет европейских стран окончательно утвердил соглашение об условиях выхода Британии из состава Евросоюза.
Спорт
Министр спорта назвал лишение ВФЛА аккредитации беспрецедентным
Сегодня стало известно, что министерство спорта приостановило аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта.
Энергетика
Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть
Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.