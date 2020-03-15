Коронавирус
REGNUMВ России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны
Москва, 15 марта 2020, 12:30 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом, выявленные за последние сутки в России, не являются завозными. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За последние сутки в России было выявлено 14 случаев заражения COVID-2019.
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Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Хоккей
«Йокерит» официально отказался от участия в плей-офф КХЛ
Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ «Йокерит» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:2, а в четвертьфинала розыгрыша Кубка Гагарина должен был встретиться с санкт-петербургским СКА.
Армия и оружие
Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии
Турции после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Происшествия
На лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости».
Экономика
Эксперты предложили разработать российский налог с «цифровой» выручки
«Нужно продолжать работать с ОЭСР, но параллельно прорабатывать российский налог с выручки от оказания цифровых услуг, связанных с российскими пользователями», – рекомендует руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Здоровье
Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ
Происшествия
В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной
Более 20 россиян, которые 12 марта прилетели в Нур-Султан из Москвы вместе с инфицированной коронавирусом гражданкой Казахстана, вернулись в Россию.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник в RT, о лечении пневмонии, вызванной коронавирусом, рассказал главный пульмонолог России.
Футбол
Одноклубник Черышева Гарай сдал положительный тест на коронавирус
Футболист испанской "Валенсии" Эсекьель Гарай на своей странице в Instagram сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.
Происшествия
Падение медработника с крыши московской больницы назвали вбросом
Информация о падении медработника с крыши московской больницы в Коммунарке не соответствуют действительности.
Экономика
Определен курс доллара на конец марта
Курс рубля в конце марта останется в установившихся в течение месяца пределах. Пока нет никаких предпосылок для того, чтобы он поменялся.
Спорт
СМИ: УЕФА может провести «Финалы четырех» в ЛЧ и ЛЕ
УЕФА в нынешнем сезоне может провести "Финалы четырех" в Лиге чемпионов и Лиге Европы из-за паузы в турнирах в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает As.
Общество
Минстрой предложил ввести новый порядок взыскания задолженности по ЖКХ
Ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги предлагает минстрой.
Общество
Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Политика
КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса
Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП.
Музыка
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
Транспорт
РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию
«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Кержаков прокомментировал участие Тюльпановой в «Холостяке»
Напоминаем, что холостяком в новом сезоне стал Антон Криворотов.
Здоровье
Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Футбол
Матч «молодежек» «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершен досрочно
Матч 22-го тура молодежного первенства России по футболу "Тамбов" - "Крылья Советов" был завершен досрочно из-за четырех красных карточек, показанных полевым игрокам самарского клуба.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Европой из-за коронавируса
Начиная с 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС из-за коронавируса.
Экономика
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Авто
В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
Чили обнаружили советский микроавтобус РАФ-977 первой серии выпуска, которой, как считалось ранее, не сохранилось.