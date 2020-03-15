Москва, 15 марта 2020, 12:30 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом, выявленные за последние сутки в России, не являются завозными. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За последние сутки в России было выявлено 14 случаев заражения COVID-2019.

В России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны

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