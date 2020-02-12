Жена и дочь выписанного мужчины пробудут в медицинском учреждении до 14 февраля как контактирующие с ним лица, сам он намерен остаться в Чите. В России зарегистрированы два случая заболевания новым вирусом — в Тюменской области и Забайкалье, оба заразившиеся — из КНР.

с чего всё началось

Юрчук утверждал, что китаец получает всю необходимую помощь. «РИА Новости» уточняет, что семья мужчины останется в больнице до 14 февраля, сам он пока будет находиться в Чите. 11 февраля из больницы в Тюмени также выписали заболевшую коронавирусом студентку из Китая.

В России выздоровел второй пациент с коронавирусом

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