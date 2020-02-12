Здоровье
РБКВ России выздоровел второй пациент с коронавирусом
Юрчук утверждал, что китаец получает всю необходимую помощь. «РИА Новости» уточняет, что семья мужчины останется в больнице до 14 февраля, сам он пока будет находиться в Чите. 11 февраля из больницы в Тюмени также выписали заболевшую коронавирусом студентку из Китая.
Читать в источнике
Оценить126
с чего всё началось
Жена и дочь выписанного мужчины пробудут в медицинском учреждении до 14 февраля как контактирующие с ним лица, сам он намерен остаться в Чите. В России зарегистрированы два случая заболевания новым вирусом — в Тюменской области и Забайкалье, оба заразившиеся — из КНР.РИА Новостивчера в 22:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:41, Ашберн
Общество
Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей
Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Происшествия
В Амстердаме прогремел взрыв в офисе почтовой компании
Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, предположительно из-за бомбы в письме, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
Армия и оружие
Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе
Общество
Эксперт прокомментировал сообщения о запросе ФСБ на доступ к переписке
Ранее в СМИ появились сообщения, что в прошлом августе, во время несанкционированных акций протеста в Москве, ФСБ якобы направила десятку российских интернет-сервисов письма с требованием передать ключи для дешифровки переписки пользователей.
Политика
Отставки губернаторов будут зависеть от одобрения регионами поправок в Конституцию
Кроме происходящей «консолидации региональных элит в период транзита политического режима» дополнительным фактором повышения устойчивости эксперты считают подготовку к опросу граждан по поправкам в Конституцию.
Экономика
Игорную зону «Янтарная» намерены застраивать частями
Калининградские власти предлагают застраивать игорную зону "Янтарная" частями, реализовывать свои проекты будут разные инвесторы.
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Происшествия
Жителя Сургута избили за оскорбление чеченцев в соцсетях
Армия и оружие
Турция начала переброску в Сирию новых подразделений
Накануне турецкое государственное агентство Anadolu сообщало, что турецкие войска концентрируются в провинции Хатай у границы с Сирией в районе Алеппо.
Политика
В МИД высказались о возможном выходе США из Договора по открытому небу
Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если США решат выйти из Договора по открытому небу, попытки возложить вину на Россию за нарушение договора не выдерживают критики, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Хоккей
В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ
Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Политика
В Киеве предлагают обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
На Украине предлагают обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Хоккей
Шестёркин феерит в НХЛ, голкипер установил рекорд
Шестёркин стал первым вратарём в истории НХЛ (с сезона-1955/56), которому удалось одержать 3 победы с 40+ сэйвами в 7 стартовых матчах.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Хоккей
«Авангард» по буллитам переиграл «Ак Барс»
Политика
В МИД заявили об отсутствии у России долгов перед Советом Европы
Директор Департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России Николай Кобринец заявил, что никакой задолженности у России перед Советом Европы нет.
Космос
Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры
Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Общество
Рогозин анонсировал 18 пусков с Байконура в 2020 году
В 2020 году "Роскосмос" запланировал 18 космических пусков с Байконура, сообщил в эфире радио "Комсомольская правда" глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Общество
В Японии хотят создать систему, вызывающую самоподрыв у ракет КНДР
Ранее NEWS.ru писал, что США, Монголия и Япония попросили КНДР соблюдать свои обязательства по резолюции СБ ООН и прекратить провокации, в частности, запуски баллистических ракет.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Происшествия
В Татарстане мужчину и женщину подозревают в истязании своих детей
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Набережных Челнов и ее сожителя, подозреваемых в систематических истязаниях четверых детей, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Происшествия
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Общество
Долги россиян по алиментам достигли исторического максимума
Долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 миллиарда рублей и достигли исторического максимума.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.