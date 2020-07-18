Общество
Lenta.ruВ России выздоровели 7490 зараженных коронавирусом
В России за сутки поправились 7490 зараженных коронавирусом. Всего за время пандемии вылечились 546 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале стопкоронавирус.рф. В Москве за день выздоровели 543 человека, общее число излечившихся достигло 170 тысяч.
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Армия и оружие
Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
Внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного округов, о которой было объявлено 17 июля, не связана с нынешним армяно-азербайджанской конфликтом.
РБК 11:23
Футбол
«Арсенал» — «Манчестер Сити»: все дороги ведут на «Уэмбли»
Предлагаем наш прогноз на матч полуфинала Кубка Англии, в котором 18 июля «Арсенал» принимает «Манчестер Сити».
Все про Спорт ру вчера в 05:49
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Авто
Экстремальный Mercedes-AMG G-Class заметили без камуфляжа
Mercedes-AMG планирует выпустить новую модель 4 x 4² на основе G-Class последнего поколения G500 / G550 4 x 4².
SpeedMe вчера в 08:39
Общество
Калининградские рестораны возобновят работу в ограниченном режиме
Рестораны и кафе в Калининградской области с понедельника возобновят в ограниченном режиме работу, приостановленную из-за коронавируса, но лишь в некоторых муниципалитетах, сообщила пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 11:32
Армия и оружие
Гиперзвуковая «супер-пупер» ракета США не смогла обойти «Авангард»
Гиперзвуковая ракета США не смогла обойти разработанный в РФ «Авангард».
Дни24 06:39
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Армия и оружие
В ДНР обнаружили тело третьего украинского военного
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что под Горловкой в Донбассе обнаружено тело третьего украинского военного, погибшего несколько дней назад, сейчас решается вопрос о его передаче на подконтрольную Киеву территорию.
РИА Новости 09:03
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Футбол
Кафельников не верит в победу «Спартака» над «Зенитом» в матче Олимп - КР
Российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", передает "СЭ".
Газета.Ru 11:12
Армия и оружие
США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI
США одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
РБК 10:52
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Гаджеты
Обновление MIUI 12 принесет на смартфоны Xiaomi уникальную функцию
Чего ждать Пообщавшиеся с тестирующими прошивку пользователями репортеры издания XiaomiToday заявляют о появлении в MIUI 12.1 новых сканеров для снятия отпечатков пальцев; дополнительной защиты от любителей подглядывать за вводом пароля (цифры на экране будут время от времени меняться местами); улучшений в приложении «Погода»; усовершенствований в опции «Всегда на дисплее» (Always On Display).
Srnsk вчера в 11:05
Политика
Кадыров призвал мирно урегулировать конфликт Армении и Азербайджана
Принять меры для прекращения конфликта между Арменией и Азербайджаном призвал глава Чечни Рамзан Кадыров 17 июля в своем telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 20:36
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 16 июля в 09:29
Общество
Министр обороны Молдавии в ходе учений получил леща
Московский Комсомолец 11:13
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Здоровье
Осенью и зимой Украину ждет еще одна вспышка коронавируса - Ляшко
В ноябре 2020-го – феврале 2021 года может произойти еще одна вспышка COVID-19, уверен главный санврач Украины Виктор Ляшко.
Украина.ру 04:36
Футбол
Егоров оценил вероятность перехода Джикии в «Локомотив»
Журналист Сергей Егоров прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Локомотив».
Metaratings 09:47
Шоу-бизнес
Редкий кадр: Водянова в мини-платье страстно поцеловалась с Арно на публике
Телепрограмма 07:59
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Футбол
Белоус заявил, что Жалолиддинов будет определять игру «Локомотива» в ближайшие годы
Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус, представляющий интересы полузащитника сборной Узбекистана Жасура Жалолиддинова, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Локомотиве».
Metaratings 10:57
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии.
РИА Новости 10:19
Футбол
Стала известна сумма, за которую «Спартак» готов расстаться с Жиго
Московский "Спартак" готов расстаться с защитником Самюэлем Жиго за €20 млн, сообщает "СЭ".
Газета.Ru 11:03
Происшествия
В Якутии собаки загнали раненого лося в частный двор
РИА Новости 09:28