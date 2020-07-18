Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России выздоровели 7490 зараженных коронавирусом

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В России за сутки поправились 7490 зараженных коронавирусом. Всего за время пандемии вылечились 546 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале стопкоронавирус.рф. В Москве за день выздоровели 543 человека, общее число излечившихся достигло 170 тысяч.
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