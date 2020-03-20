"Девять человек выздоровели", - говорится в сообщении. В это число не входят еще три человека, которых доставили в Россию с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса.

В России выздоровели девять заразившихся коронавирусом

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