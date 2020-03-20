Коронавирус
ТАССВ России выздоровели девять заразившихся коронавирусом
"Девять человек выздоровели", - говорится в сообщении. В это число не входят еще три человека, которых доставили в Россию с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса.
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Политика
В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Экономика
Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
Политика
ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции
Центризбирком России в пятницу утвердил постановление о порядке подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, передает ТАСС.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Футбол
Пеле назвал лучшего футболиста мира
Здоровье
Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции
Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже растёт более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE выросли более чем на три процента по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
Общество
Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса
Число жертв пандемии коронавируса в Италии возросло на 427 за сутки.
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин
Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта.
Общество
Роскомнадзор потребовал «Эхо Москвы» удалить информацию о коронавирусе
Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры потребовал удалить информацию, связанную с распространением коронавируса, у изданий «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан», сообщает ведомсво.
Общество
В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля
Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
В Индии казнили участников группового изнасилования студентки
Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.
Общество
Власти Подмосковья объяснили исчезновение постановления о закрытии ТЦ
Правительство Московской области назвало технической ошибкой постановление о закрытии торговых центров, сообщает РБК.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
YouTube снизил качество видео в Европе и работает со сбоями в России
Крупнейший мировой видеохостинг YouTube вслед за онлайн-кинотеатром Netflix объявил о решении ограничить качество видео для пользователей в Европе.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Энергетика
Федун назвал цены на нефть катастрофическими
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун в интервью РБК назвал ситуацию на нефтяном рынке катастрофической.
Энергетика
Путин пока не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии
Российский президент Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Транспорт
Пассажиры атаковали трамваи из-за транспортного коллапса на Украине
В Харькове разъяренные транспортным коллапсом пассажиры атаковали трамваи.
Происшествия
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей
Всего в городе с подозрением на коронавирус госпитализировали за прошедшие сутки 57 человек. Состояние у всех пациентов удовлетворительное.
Здоровье
С подозрением на коронавирус госпитализированы еще 14 туляков
Еще 14 туляков попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом стало известно в ходе брифинга регионального Минздрава.
Хоккей
Шесть игроков, которые приедут в КХЛ из Европы
Контракты игроков действуют до 30 апреля, а многие (например, легионеры «Салавата Юлаева») уже покинули расположение своих клубов.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Экономика
Спрос на вторичное жилье резко вырос после падения рубля
"Для сохранения средств россияне выбирают готовое жилье: количество запросов на вторичном рынке увеличилось на 44%, на новостройки – на 35%", - рассказали аналитики компании.