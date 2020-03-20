Коронавирус
МИР 24В России выздоровели еще четыре человека с коронавирусом
В России выздоровели четыре пациента, у которых выявили коронавирус, сообщается на портале стопкоронавирус.рф, который запущен правительством. «Девять человек выздоровели», – указывается на ресурсе. По последним данным, в России было выявлено 199 случаев заболевания коронавирусом.
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Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике "совершенным штормом".
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Политика
ЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию
На заседании глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что из-за коронавируса будет предусмотрено расширение досрочного голосования с трех до семи дней.
Общество
В Якутии диагноз «коронавирус» подтвердился у шестерых человек
В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
Общество
Биолог назвала главные условия для прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, какие факторы поспособствуют прекращению распространения SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.
Политика
СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом
Один из собеседников Bloomberg заявил агентству, что Путин не из тех, кто сдается, даже если борьба дорого ему обходится.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Происшествия
Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве
Общество
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Политика
В Кремле не видят причины проводить Путину тест на коронавирус
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, официально заявил, что нет необходимости проводить тест на коронавирус в отношении Владимира Путина, поскольку он хорошо себя чувствует.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
Экономика
Россияне смогут бесплатно перевести до 100 тыс. рублей
Российские банки с 1 мая смогут бесплатно для граждан осуществлять денежные переводы по номеру телефона на сумму до 100 тыс. рублей.
Хоккей
Владелец «Донбасса» рассказал о состоянии сгоревшей арены в Донецке
Владелец хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников рассказал о том, как обстоят дела у клуба, который в сезоне-2013/14 выступал в КХЛ.
Здоровье
Как пережить панику и стресс во время пандемии коронавируса
Врач-психиатр Анастасия Трещевская в интервью "Фонтанке" рассказала, как пережить панику и не угодить на больничную койку во время пандемии коронавируса.
Общество
На Манежной площади заменили памятник Жукову
На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербургского историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
Энергетика
Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель
Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Общество
Российские суды изменили режим работы из-за коронавируса
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета
В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Происшествия
После взрыва газа в Перми возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Перми, в результате которого погиб один человек и ещё трое получили ранения.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Энергетика
В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Шоу-бизнес
Собчак назвала Богомолова своим «первым мужчиной»
Скандальная телеведущая Ксения Собчак опубликовала трогательный пост в Instagram, в котором призналась в любви своему супругу, режиссеру Константину Богомолову.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Технологии
Россияне смогут с помощью смартфона измерять температуру тела
По её данным, термометр, выполненный в виде наклейки, поможет измерять температуру тела человека на расстоянии ориентировочно до 50 метров.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.