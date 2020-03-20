В России выздоровели четыре пациента, у которых выявили коронавирус, сообщается на портале стопкоронавирус.рф, который запущен правительством. «Девять человек выздоровели», – указывается на ресурсе. По последним данным, в России было выявлено 199 случаев заболевания коронавирусом.

В России выздоровели еще четыре человека с коронавирусом

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