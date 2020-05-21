Коронавирус
REGNUMВ России выздоровели почти 100 тыс. человек с выявленным коронавирусом
Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах, сообщает 22 мая оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Общее число выявленных случаев увеличилось в России до 326 448. За сутки выздоровели 7144 человека, всего медики признали выздоровевшими 99 825 человек.
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Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть 20 пациентов от коронавируса
В Петербурге подтверждено 20 новых смертей от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:13
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Здоровье
73 новых случая заражения коронавирусом выявили в Белгородской области
14-м пациентом, скончавшимся в Белгородской области после заражения коронавирусом, стала заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ.
БелПресса вчера в 06:42
Общество
Тишковец опроверг прогнозы об аномальной летней жаре в центре России
Ожидается, что перестройка на летнюю погоду произойдет уже 28–29 мая.
Вечерняя Москва 06:48
Общество
Видео: Шарль Леклер за рулём дорожной Ferrari в пустом Монако
Шарль Леклер сел за руль 986-сильной Ferrari SF90 Stradale, обвешанной камерами, на которой промчался по самым живописным местам княжества, включая и трассу Гран При: на кадрах можно распознать такие места, как первый поворот St. Devote со старт-финишной прямой, шпилька Loews, повороты Tabac и Swimming Pool на набережной.
Autosport.com.ru 06:26
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Авто
6 автомобилей, которые подешевели в России в кризис
Эксперты назвали шестерку автомобилей, которые подешевели в кризис.
Daily-Motor.Ru 07:30
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Шоу-бизнес
Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж
Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Авто
Автокомпании в России потеряли в апреле 60% доходов
Доходы российских автокомпаний в апреле 2020 года упали на 60% по сравнению с апрелем 2019 года.
Автоновости дня 04:16
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса
За 24 часа в Российской Федерации выявили 8 559 новых заболевших Covid-19, в целом по стране зарегистрировано 344 481 случаев коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) 03:42
Авто
Обновленный лифтбек BMW 6 Series GT показали до премьеры
Судя по снимкам, после рестайлинга у BMW 6 Series GT получит новые, более тонкие фары, а также новые дневные ходовые огни.
За рулем Кубань вчера в 02:48
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
Общество
На стройке в Крыму выявили очаг коронавируса
Очаг заражения Covid-19 выявлен в строительном городке в районе Симферополя, 24 мая сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
ИА Красная Весна 04:38
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 92 новых случая коронавируса
По числу новых случаев заражения за последние сутки Краснодарский край занимает 22-е место.
Краснодарские известия 04:10
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
Российская газета 05:42
Общество
В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19
В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.
РБК 03:55
Культура
Катерина Гордеева опубликовала документальный фильм об Иосифе Бродском
В январе на «ещенепознере» вышли две другие документальные ленты Катерины Гордеевой: «Человек (не) вернулся с войны» об участниках войны в Афганистане и «Голоса» о детях блокадного Ленинграда.
Афиша Daily 07:20
Общество
В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов
"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
Кино
HBO Max показал первое промовидео режиссерской «Лиги справедливости»
Не успела прогреметь весть о том, что «Лига справедливости» в редакции Зака Снайдера все-таки будет показана широкой общественности, как сервис HBO Max, который ее, собственно, и покажет, опубликовал первое промовидео ленты.
Киноафиша России 22 мая в 08:53
Общество
Министра экологии Сахалинской области проверят на уток
Сахалин.Инфо 05:40
Технологии
Нашли способ защиты во время кибератаки на смартфон
Специалисты нашли способ защиты во время кибератаки на смартфон. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:43
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Происшествия
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
РИА Новости вчера в 07:10
Футбол
Министр спорта МО объяснил, почему «Химки» откажутся от выхода в РПЛ
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что возможного слияния «Химки» и «Родины» не произойдет.
Спорт день за днем 06:59