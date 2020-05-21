Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах, сообщает 22 мая оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Общее число выявленных случаев увеличилось в России до 326 448. За сутки выздоровели 7144 человека, всего медики признали выздоровевшими 99 825 человек.

В России выздоровели почти 100 тыс. человек с выявленным коронавирусом

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