По данным агрохолдинга «АФГ Националь», входящего в десятку крупнейших производителей яблок в России (развивает в Краснодарском крае хозяйство «Южные земли» совместно с Volga Group Геннадия Тимченко), цены в крупном опте в ноябре этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 12%.

с чего всё началось

В России резко выросла оптовая цена на яблоки. РБК со ссылкой на консалтинговую группу «НЭО Центр» привел сравнительные данные по стоимости фруктов 2018 и 2019 года.

В России взлетели цены на яблоки

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