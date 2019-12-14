Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ России взлетели цены на яблоки

В России резко выросла оптовая цена на яблоки. РБК со ссылкой на консалтинговую группу «НЭО Центр» привел сравнительные данные по стоимости фруктов 2018 и 2019 года.
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с чего всё началось

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

По данным агрохолдинга «АФГ Националь», входящего в десятку крупнейших производителей яблок в России (развивает в Краснодарском крае хозяйство «Южные земли» совместно с Volga Group Геннадия Тимченко), цены в крупном опте в ноябре этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 12%.
РБК14 декабря в 01:12

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В России выросли цены на яблоки, несмотря на рекордный урожай

Life.ru14 декабря в 09:24

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК14 декабря в 01:12

В России подорожали яблоки, несмотря на рекордный урожай

Московский Комсомолец14 декабря в 08:00

В России подскочили цены на яблоки

РИА Новости14 декабря в 07:40

В России взлетели цены на яблоки

Lenta.ru14 декабря в 07:03

Цена на любимый продукт рекордно выросла в России

Deita.ru14 декабря в 05:45

В России резко выросли цены на яблоки

News.ru14 декабря в 08:57
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Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru 06:31
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

REGNUM 01:45
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Телеведущая Дана Борисова заявила, что бывший супруг пришел к ней в дом в сопровождении полицейских и потребовал отдать ему дочь.
РИА Новости 08:41
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
RT на русском 09:19
Футбол

Зозуля «уколол» фанатов «Райо Вальекано» в ответ на их оскорбления

Евро-футбол.ру 08:59
Авто

Opel вернулся на российский рынок

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
РИА Новости 04:28
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
БИЗНЕС Online вчера в 06:39
Политика

Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии

Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.
Известия 10:06
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

Известия вчера в 13:41
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.
РИА Новости 07:38
Политика

Песков назвал условие транзита газа через Украину

Транзит российского газа в Европу продолжится при условии экономической целесообразности для «Газпрома».
Телеканал 360° вчера в 08:00
Общество

Соведущего Малышевой не пустили в Россию

На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Рамблер 06:11
Общество

Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг

В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
РИА Новости 09:00
Фигурное катание

Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко

Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
Известия 14 декабря в 16:45
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Вечерняя Москва 05:31
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
РБК вчера в 22:55
Политика

Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год

За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
РИА Новости 09:34
Политика

Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Газета.Ru 07:33
Армия и оружие

Корабль РФ взял на сопровождение эсминец США в Черном море

«Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано сопровождение, вошедшего 15 декабря в юго-западную часть акватории Черного моря эсминца УРО (ПРО) "Росс" ВМС США», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 12:17
Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Вести.Ru 06:34
Футбол

Слуцкий может возглавить «Рубин»

Газета.Ru 08:16
Политика

Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда

Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
REGNUM 07:43
Шоу-бизнес

Хирург рассказал о перенесенных Ротару пластических операциях

Специалисты рассказали СМИ, что знаменитая эстрадная певица и актриса София Ротару неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов для поддержании молодости.
VSE42.RU 04:01
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

Российская газета 02:58
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