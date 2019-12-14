В России осенью взлетела оптовая цена на яблоки по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом заявили аналитики консалтинговой группы «НЭО Центр», передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

В России взлетели цены на яблоки

Политика Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции.

Экономика Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.

Политика В Киеве не исключили возможности введения миротворцев ООН в Донбасс Глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина» заявил, что, если урегулирования конфликта в Донбассе не удастся достичь на базе Минских соглашений, Киев может обратиться в ООН с просьбой ввести в регион миротворцев миссии.

Здоровье Правила долголетия назвал американский врач Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.

Происшествия На петербургской овощебазе произошла перестрелка Инцидент произошел вчера на Софийской улице. В 17.15 в полиции Фрунзенского района получили звонок о выстрелах на овощебазе.