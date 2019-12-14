Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России взлетели цены на яблоки

В России осенью взлетела оптовая цена на яблоки по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом заявили аналитики консалтинговой группы «НЭО Центр», передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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В России взлетели цены на яблоки

Lenta.ru07:03

В России подорожали яблоки, несмотря на рекордный урожай

Московский Комсомолец08:00

В России подскочили цены на яблоки

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Рекордный урожай яблок в России не остановил рост цен на них

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Цена на любимый продукт рекордно выросла в России

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Рекордный урожай яблок не спас от резкого подорожания

Профиль04:33

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК01:12
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Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
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Левченко объяснил свою отставку с поста губернатора Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в своём обращении к местным жителям объяснил, почему покинул свой пост.
News.ru вчера в 06:28
Музыка

Черновик песни Your Song Элтона Джона продан за 240 тысяч долларов

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Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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Политика

Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы

Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции.
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Авторы PUBG анонсировали новую игру

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Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
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Общество

Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун

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Экономика

Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии

Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
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Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Политика

В Киеве не исключили возможности введения миротворцев ООН в Донбасс

Глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина» заявил, что, если урегулирования конфликта в Донбассе не удастся достичь на базе Минских соглашений, Киев может обратиться в ООН с просьбой ввести в регион миротворцев миссии.
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Правила долголетия назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.
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Происшествия

Опубликовано видео задержания боевиков ИГ, готовивших теракты в Москве

Сотрудники ФСБ поймали в Москве пятерых активистов террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), которые готовили диверсионно-террористические акты в столице.
Газета.Ru вчера в 09:40
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Журналистку НТВ не пустили на Украину

Журналистку НТВ Александру Тонких не впустили на Украину из-за того, что она посещала Крым.
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На петербургской овощебазе произошла перестрелка

Инцидент произошел вчера на Софийской улице. В 17.15 в полиции Фрунзенского района получили звонок о выстрелах на овощебазе.
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На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»

Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
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Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 11 декабря в 06:43
Технологии

Microsoft оставит Windows 7 без антивируса

Для обычных пользователей расширенная поддержка Windows 7 завершается 14 января 2020 года.
iXBT.com 12 декабря в 07:29
Энергетика

В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года

Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Новостной фронт вчера в 16:30
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Алина Загитова приостановила спортивную карьеру

Областная газета вчера в 13:40
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Песков: на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва

Судьбоносного прорыва на саммите в нормандском формате не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

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Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store

Демоверсия Detroit: Become Human больше не доступна для скачивания в цифровом магазине Epic Games Store.
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В Краснодаре пассажира сняли с рейса из-за мата

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В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
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Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции

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Названы опасные болезни, которые можно определить по запаху изо рта

В некоторых случаях речь идет о неприятном запахе изо рта. Медики перечислили состояния, которые сопровождаются таким симптомом.
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В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
РИА Новости 12 декабря в 22:03
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