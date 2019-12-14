Экономика
Lenta.ruВ России взлетели цены на яблоки
В России осенью взлетела оптовая цена на яблоки по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом заявили аналитики консалтинговой группы «НЭО Центр», передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Левченко объяснил свою отставку с поста губернатора Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в своём обращении к местным жителям объяснил, почему покинул свой пост.
Музыка
Черновик песни Your Song Элтона Джона продан за 240 тысяч долларов
Биатлон
Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Политика
Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы
Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции.
Игры
Авторы PUBG анонсировали новую игру
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
Происшествия
Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Общество
Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун
Экономика
Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии
Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Политика
В Киеве не исключили возможности введения миротворцев ООН в Донбасс
Глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина» заявил, что, если урегулирования конфликта в Донбассе не удастся достичь на базе Минских соглашений, Киев может обратиться в ООН с просьбой ввести в регион миротворцев миссии.
Здоровье
Правила долголетия назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.
Происшествия
Опубликовано видео задержания боевиков ИГ, готовивших теракты в Москве
Сотрудники ФСБ поймали в Москве пятерых активистов террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), которые готовили диверсионно-террористические акты в столице.
Политика
Журналистку НТВ не пустили на Украину
Журналистку НТВ Александру Тонких не впустили на Украину из-за того, что она посещала Крым.
Происшествия
На петербургской овощебазе произошла перестрелка
Инцидент произошел вчера на Софийской улице. В 17.15 в полиции Фрунзенского района получили звонок о выстрелах на овощебазе.
Кино
На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»
Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Технологии
Microsoft оставит Windows 7 без антивируса
Для обычных пользователей расширенная поддержка Windows 7 завершается 14 января 2020 года.
Энергетика
В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года
Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Фигурное катание
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру
Политика
Песков: на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва
Судьбоносного прорыва на саммите в нормандском формате не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Игры
Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store
Демоверсия Detroit: Become Human больше не доступна для скачивания в цифровом магазине Epic Games Store.
Происшествия
В Краснодаре пассажира сняли с рейса из-за мата
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
Наука
Названы опасные болезни, которые можно определить по запаху изо рта
В некоторых случаях речь идет о неприятном запахе изо рта. Медики перечислили состояния, которые сопровождаются таким симптомом.
Происшествия
В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана
Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.