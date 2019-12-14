В России осенью взлетела оптовая цена на яблоки по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом заявили аналитики консалтинговой группы «НЭО Центр», передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

В России взлетели цены на яблоки

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