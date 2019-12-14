Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России взлетели цены на яблоки

В России осенью взлетела оптовая цена на яблоки по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом заявили аналитики консалтинговой группы «НЭО Центр», передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК01:12

В России взлетели цены на яблоки

Lenta.ru07:03

Рекордный урожай яблок не спас от резкого подорожания

Профиль04:33

Цена на любимый продукт рекордно выросла в России

Deita.ru05:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 07:25, Ашберн
Футбол

Шакири второй раз в сезоне выйдет в старте «Ливерпуля»

Матч ТВ 06:58
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

Cyber.sports.ru вчера в 13:21
Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Коммерсантъ 03:45
Политика

Дмитрий Медведев и Румас обсудили вопросы интеграции и энергодиалога

Дмитрий Медведев и Сергей Румас рассмотрели интеграционные вопросы и взаимодействие в торгово-экономической сфере, в том числе в энергетической.
Российская газета 05:53
Хоккей

Россия — Чехия 2:0 (1-й перерыв)

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с сочетаниями звеньев на матч Кубка Первого канала против команды Чехии.
Газета.Ru 06:11
Политика

Состав правительства Иркутской области определят до 20 декабря

Правительство региона продолжает исполнять свои обязанности.
ИА Альтаир 02:01
Политика

Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс

Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Интерфакс вчера в 18:08
Космос

В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что учёные создали карту распределения водяного льда на Марсе.
3DNews 12 декабря в 08:14
Биатлон

Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
РБК 07:13
Общество

Названа дата слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Очередные слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут 25 февраля 2020 года.
Телеканал 360° 03:09
Музыка

Верка Сердючка спела новую песню

Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
News.ru вчера в 16:26
Общество

«Чем бы ни закончилась дело — проигрывает государство» — в правительстве Украины неистово защищают убийц Шеремета

Глава Министерства по делам ветеранов Оксана Коляда признала, что лично знакома с ключевыми фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, подчеркнув, что те являются «признанными авторитетами» среди карателей и их пособников.
Новостной фронт 06:38
Происшествия

Башенный кран упал на дорогу в уральском Карпинске

Башенный кран упал на проезжую часть в городе Карпинске Свердловской области в субботу, пострадал крановщик, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Интерфакс 05:59
Армия и оружие

Более 100 военнослужащих получили ключи от квартир в Казани

Более 100 семей военнослужащих сегодня получили ключи от новых квартир в Казани на территории Казанского высшего танкового военного командного ордена Г. К. Жукова Краснознаменного училища.
Татар-информ 06:06
Происшествия

Похититель украл диски с данными 29 тыс. сотрудников Facebook

Отмечается, что инцидент произошёл ещё 17 ноября. Неизвестный украл жёсткие диски из автомобиля одного из сотрудников компании.
REGNUM 00:44
Общество

Батурина положила в гроб Юрия Лужкова неопознанный сверток

56-летняя предпринимательница Елена Батурина положила в гроб своего супруга, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова неопознанный сверток.
Экспресс газета 01:09
Экономика

Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Lenta.ru 11 декабря в 14:35
Происшествия

Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге

Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.
Интерфакс 04:23
Общество

В Сингапуре россиянина обвинили в 30 эпизодах махинаций с банками

По данным издания, 51-летнего Вадима Корягина обвиняют в том, что в 2014–2016 годах он помогал четырем сингапурцам в махинациях с деньгами от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore.
РБК 07:08
Наука

Названы продукты, вызывающие бессонницу

Югополис вчера в 23:59
Политика

Иркутские коммунисты потребовали отставки Путина после увольнения губернатора

Ведомости 04:57
Экономика

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
BFM.ru 05:18
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° 01:56
Культура

На шоу «Поле чудес» допустили ошибку в отгаданном слове

В телешоу «Поле чудес» на «Первом канале» редакторы допустили грубую ошибку в загаданном слове, которая проскочила в эфир.
URA.Ru вчера в 19:13
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Военное обозрение 01:30
Общество

В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России

12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.
Rambler News Service вчера в 06:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное