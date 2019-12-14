Экономика
Lenta.ruВ России взлетели цены на яблоки
В России осенью взлетела оптовая цена на яблоки по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом заявили аналитики консалтинговой группы «НЭО Центр», передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
Общество
Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Политика
Дмитрий Медведев и Румас обсудили вопросы интеграции и энергодиалога
Дмитрий Медведев и Сергей Румас рассмотрели интеграционные вопросы и взаимодействие в торгово-экономической сфере, в том числе в энергетической.
Хоккей
Россия — Чехия 2:0 (1-й перерыв)
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с сочетаниями звеньев на матч Кубка Первого канала против команды Чехии.
Политика
Состав правительства Иркутской области определят до 20 декабря
Правительство региона продолжает исполнять свои обязанности.
Политика
Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс
Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Космос
В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что учёные создали карту распределения водяного льда на Марсе.
Биатлон
Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Общество
Названа дата слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Очередные слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут 25 февраля 2020 года.
Музыка
Верка Сердючка спела новую песню
Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
Общество
«Чем бы ни закончилась дело — проигрывает государство» — в правительстве Украины неистово защищают убийц Шеремета
Глава Министерства по делам ветеранов Оксана Коляда признала, что лично знакома с ключевыми фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, подчеркнув, что те являются «признанными авторитетами» среди карателей и их пособников.
Происшествия
Башенный кран упал на дорогу в уральском Карпинске
Башенный кран упал на проезжую часть в городе Карпинске Свердловской области в субботу, пострадал крановщик, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Армия и оружие
Более 100 военнослужащих получили ключи от квартир в Казани
Более 100 семей военнослужащих сегодня получили ключи от новых квартир в Казани на территории Казанского высшего танкового военного командного ордена Г. К. Жукова Краснознаменного училища.
Происшествия
Похититель украл диски с данными 29 тыс. сотрудников Facebook
Отмечается, что инцидент произошёл ещё 17 ноября. Неизвестный украл жёсткие диски из автомобиля одного из сотрудников компании.
Общество
Батурина положила в гроб Юрия Лужкова неопознанный сверток
56-летняя предпринимательница Елена Батурина положила в гроб своего супруга, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова неопознанный сверток.
Экономика
Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Происшествия
Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге
Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.
Общество
В Сингапуре россиянина обвинили в 30 эпизодах махинаций с банками
По данным издания, 51-летнего Вадима Корягина обвиняют в том, что в 2014–2016 годах он помогал четырем сингапурцам в махинациях с деньгами от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore.
Наука
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Политика
Иркутские коммунисты потребовали отставки Путина после увольнения губернатора
Экономика
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Культура
На шоу «Поле чудес» допустили ошибку в отгаданном слове
В телешоу «Поле чудес» на «Первом канале» редакторы допустили грубую ошибку в загаданном слове, которая проскочила в эфир.
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Общество
В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России
12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.